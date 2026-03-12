Újabb játékosát veszítette el sérülés miatt a Real Madrid

Mint ismert, a Real Madrid szerda este hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Manchester Cityt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első összecsapásán, amelyen azonban az első félidőben megsérült Ferland Mendy, aki az ugyancsak sérüléssel bajlódó Álvaro Carrerast helyettesítette a balhátvéd pozíciójában.

A Marca csütörtöki beszámolója szerint a rutinos francia védő combhajlítóizom-sérülést szenvedett, emiatt legalább egy hétig nem állhat Álvaro Arbeloa vezetőedző rendelkezésére. Ez azt is jelenti, hogy biztosan nem léphet pályára a Manchester City elleni visszavágón, amelyet a jövő héten kedden rendeznek az Etihad Stadionban.

A spanyol sportlap arról is írt, hogy mivel várhatóan még Carreras sem épül fel a következő napokban, az Elche elleni bajnokin – akárcsak a City elleni szerdai BL-meccs második félidejében – Fran García jelentheti a megoldást a pozícióban.