„Egyszerűen nem normális” – Mikel Arteta a PL legfiatalabb gólszerzőjét, Max Dowmant méltatta

Az Arsenal kihasználta a Manchester City botlását, és az Everton legyőzésével kilenc pontra növelte az előnyét a tabella élén. Az „ágyúsoknál” középpontba került a 74. percben csereként beálló Max Dowman, aki 97. percben egy szöglet utáni ellentámadás végén eldöntötte a mérkőzést. Dowman 16 évesen és 73 naposan minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.

Dowman már korábban is több rekordot döntött. Ő volt a legfiatalabb, aki kezdett az Arsenalban, és a legfiatalabb, aki pályára lépett a BL-ben. Dowman 14 éves kora óta edz az Arsenal felnőttcsapatával, tehetségét edzője, Mikel Arteta Lionel Messiével hasonlította össze. Dowman már részt vett csapata előszezonbeli ázsiai turnéján, a Newcastle és a Villarreal ellen egyaránt tizenegyest harcolt ki, majd ezt leutánozta a PL-ben is a Leeds United ellen.

Teljesítménye lenyűgöző volt, és januárban a londoniak bejelentették: Dowman az Arsenalhoz kötötte a jövőjét azzal, hogy előszerződést írt alá, amelynek eredményeként a 16 éves angol utánpótlás-válogatott játékos profi szerződést fog szignózni, amikor december 31-én betölti a 17. életévét.



ÉV CSAPAT JÁTÉKOS KOR 2026 Arsenal Max Dowman 16 év 73 nap 2005 Everton James Vaughan 16 év 270 nap 2002 Leeds United James Milner 16 év 356 nap 2002 Everton Wayne Rooney 16 év 360 nap 2025 Liverpool Rio Ngumoha 16 év 361 nap 2004 Arsenal Cesc Fabregas 17 év 113 nap 1997 Liverpool Michael Owen 17 év 143 nap 1992 Tottenham Hotspur Andy Turner 17 év 166 nap 2009 Manchester United Federico Macheda 17 év 226 nap 2023 Newcastle United Lewis Miley 17 év 229 nap A tíz legfiatalabb gólszerző a PL-ben

Visszatérve az Everton elleni mérkőzésre, Jordan Pickford az egyenlítés reményében felment fejelni egy 97. percbeli szögletnél. A londoniak felszabadítottak, Dowman két védőt kicselezett, majd begurította az üres kapuba a labdát. „Csodálatos pillanat volt. Különösen tetszett, ahogy a gól kialakult, volt 10-15 másodpercünk, hogy igazán kiélvezzük azt, ami történni fog. Varázslatos volt, a kispadon és a pályán lévő összes játékos együtt ugrált a közönséggel. Gyönyörű nap volt. Nem csak Dowman gólja számít, megváltoztatta a mérkőzés menetét. Valahányszor labdához jutott, valami történt, és mi veszélyesebbé váltunk. Ezt ilyen korban, ilyen körülmények között, a nyomás és a győzelemre irányuló elvárások mellett véghez vinni – ez egyszerűen nem normális” – idézi a BBC Mikel Artetát.

Az Arsenal vezetőedzője tovább folytatta Bowman méltatását. „Ez olyan természetes számára, nem érez nyomást. Elindul, labdát szerez, ez természetes neki, ez a legjobb dolog, szóval csak arról kell gondoskodni, hogy azt tegye, amit érez. Ha van egy ilyen tehetséges játékosod, akkor biztos lehetsz abban, hogy jó dolgok fognak történni. Szerintem sok év múlva azok, akik ma a stadionban voltak, azt fogják mondani: »Ott voltam az Emiratesben azon a napon, amikor az a 16 éves srác gólt rúgott az idény ilyen fontos szakaszában«.”

Arteta végül az Arsenal formájáról és kupaesélyeiről is beszélt. „Szerintem az elmúlt néhány hónap hihetetlen, szenzációs volt. Minden versenysorozatban benne vagyunk, és minden egyes mérkőzésen úgy küzdünk, mintha az lenne az utolsó, és vannak napok, amikor jobbak vagyunk, máskor kivételesek, máskor pedig nem annyira jók. De az a könyörtelen győzni akarás, amit a csapatban érzek, véleményem szerint az egyik legjobb dolog, ami ebben a csapatban van.”

Az Arsenal kilenc ponttal vezeti a bajnokságot az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt. Hétközben 1–1-es első felvonás után Mikel Artetáék a Bayer Leverkusent fogadják a BL-nyolcaddöntő visszavágóján, azt követően pedig jön a City elleni Ligakupa-döntő.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ, szombati mérkőzés

West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)

Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)

Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n

Hétfő

21.00: Brentford–Wolverhampton