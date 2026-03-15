„Egyszerűen nem normális” – Mikel Arteta a PL legfiatalabb gólszerzőjét, Max Dowmant méltatta
Az Arsenal kihasználta a Manchester City botlását, és az Everton legyőzésével kilenc pontra növelte az előnyét a tabella élén. Az „ágyúsoknál” középpontba került a 74. percben csereként beálló Max Dowman, aki 97. percben egy szöglet utáni ellentámadás végén eldöntötte a mérkőzést. Dowman 16 évesen és 73 naposan minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.
Dowman már korábban is több rekordot döntött. Ő volt a legfiatalabb, aki kezdett az Arsenalban, és a legfiatalabb, aki pályára lépett a BL-ben. Dowman 14 éves kora óta edz az Arsenal felnőttcsapatával, tehetségét edzője, Mikel Arteta Lionel Messiével hasonlította össze. Dowman már részt vett csapata előszezonbeli ázsiai turnéján, a Newcastle és a Villarreal ellen egyaránt tizenegyest harcolt ki, majd ezt leutánozta a PL-ben is a Leeds United ellen.
Teljesítménye lenyűgöző volt, és januárban a londoniak bejelentették: Dowman az Arsenalhoz kötötte a jövőjét azzal, hogy előszerződést írt alá, amelynek eredményeként a 16 éves angol utánpótlás-válogatott játékos profi szerződést fog szignózni, amikor december 31-én betölti a 17. életévét.
ÉV
CSAPAT
JÁTÉKOS
KOR
2026
Arsenal
Max Dowman
16 év 73 nap
2005
Everton
James Vaughan
16 év 270 nap
2002
Leeds United
James Milner
16 év 356 nap
2002
Everton
Wayne Rooney
16 év 360 nap
2025
Liverpool
Rio Ngumoha
16 év 361 nap
2004
Arsenal
Cesc Fabregas
17 év 113 nap
1997
Liverpool
Michael Owen
17 év 143 nap
1992
Tottenham Hotspur
Andy Turner
17 év 166 nap
2009
Manchester United
Federico Macheda
17 év 226 nap
2023
Newcastle United
Lewis Miley
17 év 229 nap
Visszatérve az Everton elleni mérkőzésre, Jordan Pickford az egyenlítés reményében felment fejelni egy 97. percbeli szögletnél. A londoniak felszabadítottak, Dowman két védőt kicselezett, majd begurította az üres kapuba a labdát. „Csodálatos pillanat volt. Különösen tetszett, ahogy a gól kialakult, volt 10-15 másodpercünk, hogy igazán kiélvezzük azt, ami történni fog. Varázslatos volt, a kispadon és a pályán lévő összes játékos együtt ugrált a közönséggel. Gyönyörű nap volt. Nem csak Dowman gólja számít, megváltoztatta a mérkőzés menetét. Valahányszor labdához jutott, valami történt, és mi veszélyesebbé váltunk. Ezt ilyen korban, ilyen körülmények között, a nyomás és a győzelemre irányuló elvárások mellett véghez vinni – ez egyszerűen nem normális” – idézi a BBC Mikel Artetát.
Az Arsenal vezetőedzője tovább folytatta Bowman méltatását. „Ez olyan természetes számára, nem érez nyomást. Elindul, labdát szerez, ez természetes neki, ez a legjobb dolog, szóval csak arról kell gondoskodni, hogy azt tegye, amit érez. Ha van egy ilyen tehetséges játékosod, akkor biztos lehetsz abban, hogy jó dolgok fognak történni. Szerintem sok év múlva azok, akik ma a stadionban voltak, azt fogják mondani: »Ott voltam az Emiratesben azon a napon, amikor az a 16 éves srác gólt rúgott az idény ilyen fontos szakaszában«.”
Arteta végül az Arsenal formájáról és kupaesélyeiről is beszélt. „Szerintem az elmúlt néhány hónap hihetetlen, szenzációs volt. Minden versenysorozatban benne vagyunk, és minden egyes mérkőzésen úgy küzdünk, mintha az lenne az utolsó, és vannak napok, amikor jobbak vagyunk, máskor kivételesek, máskor pedig nem annyira jók. De az a könyörtelen győzni akarás, amit a csapatban érzek, véleményem szerint az egyik legjobb dolog, ami ebben a csapatban van.”
Az Arsenal kilenc ponttal vezeti a bajnokságot az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt. Hétközben 1–1-es első felvonás után Mikel Artetáék a Bayer Leverkusent fogadják a BL-nyolcaddöntő visszavágóján, azt követően pedig jön a City elleni Ligakupa-döntő.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ, szombati mérkőzés
West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|29
|14
|9
|6
|51–40
|+11
|51
|4. Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39–34
|+5
|51
|5. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|6. Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48–39
|+9
|48
|7. Brentford
|29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|11. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|12. Fulham
|29
|12
|4
|13
|40–43
|–3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33–35
|–2
|38
|15. Leeds United
|29
|7
|10
|12
|37–48
|–11
|31
|16. Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39–46
|–7
|29
|17. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|18. Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28–43
|–15
|28
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16