„Felhasználtad Messit a 2021-es kampányban” – egymásnak feszült Joan Laporta és kihívója a vasárnapi elnökválasztás előtt

A katalán óriás elnöki székéért az évek során több ízben is ringbe szálló, de a győzelemről eddig minden alkalommal lemaradó Víctor Font többek között azt vetette Laporta szemére, hogy 2021-ben azt ígérte, hogy a megválasztása esetén a klub megtartja Lionel Messit, de mint ismert, az argentin klasszis abban az évben a Paris Saint-Germainhez szerződött.

„Felhasználtad Messit a 2021-es kampányban. Ha megnézzük, hogy ki van most a változás mellett és ki tör lándzsát a konfrontálódó Barca mellett, akkor a helyzet egyértelmű. Messi és Xavi is változást szeretne. (...) Én már nagyon várom, hogy kibéküljünk Messivel, s ez a folyamat három nap múlva el is kezdődik. A jövőben egy háromlépcsős terv mentén működnénk együtt vele. Első lépésként tiszteletbeli elnökként képviselné a klubot, majd beszállna a bevételek generálásába is, hiszen a klub rengeteg pénztől esett el azzal, hogy megszakadt a kapcsolata Messivel. Mindannyian emlékszünk rá, hogyan sírt mindenki szeme láttára. Harmadik lépésként a sportigazgató és Flick mester megegyezne Messivel a tökéletes búcsúról” – mondta Víctor Font, hozzátéve, hogy Laporta nem tudta hosszú távon megoldani a klub anyagi gondjait.

„A legnagyobb problémánk az, hogy a Barca adósságai két és félszeresükre nőttek, így minden más futballklubnál több pénzzel tartozunk. (...) A jelenlegi vezetés gazdasági modellje arra épül, hogy minden egyes centet kifacsarunk a Camp Nouból, s a szurkolóknak és turistáknak emiatt óriási összegeket kell fizetniük a belépőkért” – fogalmazott az 53 éves üzletember.

Joan Laporta mindeközben hosszú perceket szentelt ellenfele elhiteltelenítésének.

„Egy hazug technokrata, aki a pusztulásba fog minket vinni – jellemezte Fontot Joan Laporta, majd meg is szólította riválisát. – Víctor, te egy szemfényvesztő vagy. (...) Nagyon örülhetsz annak, hogy Bartomeu (az FC Barcelona korábbi elnöke – a szerk.) téged támogat.”

A klubot 2003 és 2010 között, illetve 2021 óta irányító Laporta szerint ellenfele nem hajlandó elismerni a fejlődés bizonyítékait, és abban utazik, hogy elbizonytalanítsa a klubtagokat. A 63 éves sportvezető kiemelte, hogy az ő csapata azért dolgozik megválasztása óta, hogy megmentse a klubot a korábbi, Bartomeu-féle vezetéstől megörökölt válságos helyzettől. Éppen ezért Laporta arra buzdította a klubtagokat, hogy a jól ismert, tapasztalt vezetőkre voksoljanak.

„Nehéz helyzetben voltunk, de folytatunk kell azt, amit elkezdtünk, legyen szó az új stadionról, az új La Masiáról, vagy magáról a csapatról” – mondta Laporta, hozzátéve, hogy a Camp Nou újjáépítése várhatóan 2028-ra fejeződik be, továbbá leszögezte, hogy nem fogja megemelni a jegy- és bérletárakat.

A két elnökjelölt az FC Barcelona sportszakmai vezetése kapcsán is összekülönbözött. Víctor Font elsősorban a klub sportvezetői struktúráját kritizálta, mondván, hogy az korrupt és átláthatatlan (ezzel szemben ő egy profi, átlátható sportszakmai vezetést nevezne ki), s arra is kitért, hogy a sportigazgatóként tevékenykedő Deco kinevezése előtt minimális tapasztalattal bírt, s szerinte a korábbi portugál ikon csak azért kapta meg az állást, mert üzleti partnere annak az Alejandro Echevarríának (Joan Laporta sógora – a szerk.), aki Xavi nemrégiben megjelent interjúja szerint a háttérből irányítja a katalán klubot. Font azt is megjegyezte, hogy az ő csapata megválasztása esetén jó eséllyel tudná meggyőzni Erling Haalandot arról, hogy Barcelonába igazoljon, amennyiben a norvég úgy dönt, hogy távozik a Manchester Citytől.

Laporta azzal válaszolt Font kijelentéseire, hogy Deco távozása esetén Hansi Flick vezetőedző is felállna a kispadról, majd megkérdőjelezte Font Haalanddal kapcsolatos állításait, mondván, hogy maga a játékos ügynöke cáfolta az esetleges katalán kalandot.

„Deco sokkal jobb sportigazgató, mint Mateu (Mateu Alemany, az FC Barcelona korábbi, az Atlético Madrid jelenlegi sportigazgatója – szerk.), ráadásul korábban játékosügynök volt, s a jutalékáról mondott le azért, hogy Raphinha ide jöhessen. (...) Miénk a világ legértékesebb kerete, s ez Decónak köszönhető. (...) Echevarría a klub bizalmi embere, aki segít nekem a ligával és a szövetséggel (RFEF) való kapcsolattartásban. Remek a kapcsolata Decóval, s kiválóan ért a konfliktusok rendezéséhez” – fogalmazott Joan Laporta, aki a klub női csapatának sikerességét is érvként nevezte meg maga mellett.

Font erre azzal reagált, hogy ugyan a Laporta-féle projekt izgalmas volt, csak országos szinten tudtak trófeákat nyerni – mindeközben a Real Madrid kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját a második Laporta-elnökség ideje alatt.

Az FC Barcelona következő elnökét vasárnap, március 15-én szavazza meg a klub csaknem 140 ezer pártoló tagja (sociók).