Gyász: elhunyt az FC Barcelona korábbi elnöke

Enric Reyna 2003. február 12-én, Joan Gaspart lemondása után irányította az FC Barcelonát, de csak rövid ideig, 82 napig állt a klub élén. Vezetésével a Barcelona kosárlabdacsapata története során először megnyerte az Euroligát, a döntőben legyőzve a Benetton Trevisót.

A klubhoz még 2000-ben került, mint Gaspart igazgatótanácsának az egyik tagja, majd később alelnökként is tevékenykedett, ezután pedig ő lett a katalán klub történelmének 37. elnöke.