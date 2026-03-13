Gyász: elhunyt az FC Barcelona korábbi elnöke

2026.03.13. 12:34
null
Enric Reyna (1940–2026)
FC Barcelona gyász Barcelona
Két nappal az FC Barcelona elnökválasztása előtt, 85 éves korában elhunyt Enric Reyna, a katalán klub korábbi elnöke – jelentette be pénteken az FC Barcelona hivatalos honlapján.

Enric Reyna 2003. február 12-én, Joan Gaspart lemondása után irányította az FC Barcelonát, de csak rövid ideig, 82 napig állt a klub élén. Vezetésével a Barcelona kosárlabdacsapata története során először megnyerte az Euroligát, a döntőben legyőzve a Benetton Trevisót.

A klubhoz még 2000-ben került, mint Gaspart igazgatótanácsának az egyik tagja, majd később alelnökként is tevékenykedett, ezután pedig ő lett a katalán klub történelmének 37. elnöke.

 

