UEFA Ifjúsági Liga: idegenben szerzett előnyt a Puskás Akadémia az FCSB ellen

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés

FCSB (román)–Puskás Akadémia 1–2 (0–0)

Buftea, Nemzeti Futballközpont. Vezette: Ilioszki (északmacedón)

FCSB: M. Popa – Pompas (Sosu, 81.), Tataru (Panait, 70.), Dancus, Ciocirlan (L. Ilie, 55.) – Manolache, Toma – D. Popa, Necsulescu (Rosu, 81.), Colibasanu – Stoian (Ciobanu, 81.). Edző: Marius Stefan

PUSKÁS: Bozó – Budai, Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga Zs. – Husztej (Zahorán, 82.), Krupa, Magyarics (Rus, 82.) – Mondovics (Kőszegi-Hoffmann, 69.). Edző: Babó Levente

Gólszerző: Stoian (49.), ill. Varga Zs. (58.), Krupa (72.)

A visszavágót december 10-én rendezik meg Felcsúton.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kizárólag magyar szurkolás hallatszott szerda kora este a román szövetség bufteai edzőközpontjában, ahol a román és a magyar U19-es bajnok találkozott az UEFA Ifjúsági Ligában – román részről elsősorban FRF vezetői, Razvan Burleanu elnök és Mihai Stoichita szakmai igazgató voltak kíváncsiak a mérkőzésre, de a helyszínen tekintette meg a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát vezető Szondy Zoltán is.

A felnőttcsapathoz tartozó Mihai Toma és Alexandru Stoian vezérletével az FCSB kezdett aktívabban, de a bukaresti támadások többsége elhalt a zártan védekező PAFC tizenhatosának előterében. A felcsútiak az első tíz perc kivédekezése után kezdték veszélyeztetni a bukaresti kaput, a mindig megjátszható Mondovics Kevin azonban sem fejjel, sem lábbal nem tudott túljárni Matei Popa kapus eszén, legnagyobb helyzeténél pedig kevéssel lőtt mellé. Hazai oldalon a hétvégén a felnőtt Superligában gólt szerző Stoian egyszer sem került helyzetbe, a legveszélyesebb FCSB-akciónál David Popát blokkolták az ötösön a magyar védők, később pedig Robert Necsulescu átlövését fogta meg Bozó Mirkó.

Stoianért azonban nem véletlenül fizetett 900 ezer eurót az FCSB januárban a Farulnak: szünet után már kihasználta első helyzetét, amikor három méterről a hálóba fejelte Denis Colibasanu középre emelt labdáját. Krupa Zsolt rögtön egyenlíthetett volna, de 16 méterről a bal kapufát találta el, de ami késik, nem múlik, mert a bal szélen meglóduló Magyarics Erik akciója végén Varga Zsombor a jobb alsó sarokba lőtt. A Puskás pedig 1–1-nél is támadásban maradt, Mondovics fejesét csak a léc segítségével védte Matei Popa, de Budai Attila bedobása után a román védelem nem vette komolyan Krupa megindulását, aki 17 méterről zavartalanul lőhetett a kapu bal oldalába. Az utolsó húsz percben pedig csupán egyetlen nagyobb esélye akadt a FCSB-nek az egyenlítésre, a csereként beálló Luca Ilie lőtt jó helyzetben fölé – a felcsútiak ezután szinte izgalommentesen őrizték meg előnyüket. 1–2