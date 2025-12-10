Három magyar szakember a Nemzetközi Curlingszövetség bizottságaiban

Nagy György, Belleli Lajos és Kalocsai-van Dorp Vera is tagja lett a Nemzetközi Curlingszövetség egy-egy bizottságának.
Az olimpiai sportágak híreire szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Nagy György a pénzügyi bizottságban kapott helyet. A technikai bizottságban visszatérő tag a Katarban élő Belleli Lajos, míg Kalocsai-van Dorp Vera – aki tagja volt a novemberi lahti Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottnak – a bizottsági státusba emelt fenntarthatósági munkacsoportba került be.
Legfrissebb hírek
Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n
Téli sportok
2025.11.26. 14:19
Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n
Téli sportok
2025.11.23. 22:17
Curling Eb: Izraeltől is kikapott a magyar férficsapat
Téli sportok
2025.11.23. 14:38
Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél
Téli sportok
2025.11.23. 10:33
Ezek is érdekelhetik