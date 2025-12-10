Nemzeti Sportrádió

Három magyar szakember a Nemzetközi Curlingszövetség bizottságaiban

Vágólapra másolva!
2025.12.10. 16:06
null
Fotó: Facebook/Magyar Curlingszövetség
Címkék
Kalocsai-Van Dorp Vera curling Nemzetközi Curlingszövetség Nagy György Belleli Lajos tisztújítás
Nagy György, Belleli Lajos és Kalocsai-van Dorp Vera is tagja lett a Nemzetközi Curlingszövetség egy-egy bizottságának.

Az olimpiai sportágak híreire szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Nagy György a pénzügyi bizottságban kapott helyet. A technikai bizottságban visszatérő tag a Katarban élő Belleli Lajos, míg Kalocsai-van Dorp Vera – aki tagja volt a novemberi lahti Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottnak – a bizottsági státusba emelt fenntarthatósági munkacsoportba került be.

 

Kalocsai-Van Dorp Vera curling Nemzetközi Curlingszövetség Nagy György Belleli Lajos tisztújítás
Legfrissebb hírek

Kikapott a lengyelektől a curling Eb-n a női csapat, így nem jutott fel

Téli sportok
2025.11.28. 16:16

Kikapott a szlovákoktól a női csapat, az utolsó forduló dönt a továbbjutásról a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.27. 11:23

Curling Eb: az osztrákok legyőzésével továbbjutó helyen a magyar női csapat

Téli sportok
2025.11.26. 18:20

Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.26. 14:19

Curling Eb: a magyar férfi- és női csapat is kikapott a hétfői játéknapon

Téli sportok
2025.11.24. 17:19

Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.23. 22:17

Curling Eb: Izraeltől is kikapott a magyar férficsapat

Téli sportok
2025.11.23. 14:38

Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

Téli sportok
2025.11.23. 10:33
Ezek is érdekelhetik