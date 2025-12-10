Három magyar szakember a Nemzetközi Curlingszövetség bizottságaiban

Az olimpiai sportágak híreire szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Nagy György a pénzügyi bizottságban kapott helyet. A technikai bizottságban visszatérő tag a Katarban élő Belleli Lajos, míg Kalocsai-van Dorp Vera – aki tagja volt a novemberi lahti Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottnak – a bizottsági státusba emelt fenntarthatósági munkacsoportba került be.