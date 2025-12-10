Pavlova Maria: Az Eb-n érmet szeretnénk!

A repülőutakon szinte sohasem filmet néz, helyette magyarul tanul. Az olimpiai kvótás műkorcsolyázó páros férfitagja, Sviatchenko Alexei sokat tesz azért, hogy a nyelvünkön is megszólaljon – megtette szerdán délelőtt is a Gyakorló Jégcsarnokban, ahol sajtónyilvános edzést tartott a duó.

Pavlova Maria viszont kiválóan beszél angolul, így leginkább ő nyilatkozott az edzés végén a média képviselőinek, bár ez a megállapítás sem igaz, hiszen Sviatchenko az egyszerű stílusban, magyarul feltett kérdésre magyarul válaszolt.

A magyar színekben induló páros hálás a honi szövetségnek és az országnak a lehetőségért, azért, hogy Magyarországot képviselhetik a nagy versenyeken.

„Büszkék vagyunk arra, hogy magyar színekben futhatunk – mondta el Pavlova Maria. – Hálásak vagyunk a lehetőségért, sokat jelent számunkra. Ahogyan az is, hogy rengetegen biztatnak minket, sokan írnak, bátorítanak, ez fantasztikus érzés. A 2024-es montreali világbajnokság után odajött hozzánk a magyar bíró és mutatott nekünk egy videót: emberek ültek egy bárban, a kivetítőn éppen mi futottuk a kűrt, s mindenki hangosan szurkolt nekünk. Akkor mind a ketten hatalmas büszkeséget éreztünk.”

A szerdai edzésen a páros a rövid programját gyakorolta, a Michael Jackson Earth Song-jára felfűzött előadásuk az elmúlt hónapokban egyre inkább meggyőzte a bírókat is – a hat állomásból álló Grand Prix-sorozatból kettőn ott lehettek (az előző világbajnokság eredményei alapján kapják a meghívókat a korcsolyázók), a megszerzett bronzzal és ezüsttel pedig kiharcolták, hogy a GP-döntőben is jégre léphessenek.

„A világbajnokságon elért nyolcadik hely miatt volt bennünk némi csalódottság, hiszen egy évvel korábban negyedikek voltunk. De az előző szezon során akadtak problémáink, így Bostonban leginkább csak a kvóta megszerzése volt a fontos. Boldogok voltunk, hogy megszereztük, utána pedig igyekeztünk elfelejteni az előző hónapokat, és elölről kezdtünk mindent – folytatta Pavlova. – A Grand Prix-sorozat fantasztikus volt, nem számítottunk arra, hogy ilyen jól sikerül, valójában nem tudtuk, mire számítsunk, hiszen kicsit későn kezdtük a szezont. Viszont az alapozás során nagyon keményen dolgoztunk, sokat fejlődtünk – sokan meg is erősítettek minket ebben, ez pedig erőt és további motivációt ad nekünk. Eddig jól alakul a szezonunk, szeretnénk így folytatni.”

Például a január sheffieldi Európa-bajnokságon, aztán a februári milánói téli olimpián.

„Az Európa-bajnokság nagyon fontos nekünk, egyfajta »mini célunk« Alexei-jel. Az előző két Eb-n negyedikek lettünk, csak egy lépés választott el minket a dobogótól, Sheffieldben szeretnénk érmet szerezni – árulta el Pavlova Maria, hozzátéve, hogy természetesen Milánóban is jó lenne odaérni a mezőny elejére, ám az olimpia kapcsán másra is vágynak: – Továbbra is ugyanolyan keményen fogunk dolgozni, mint eddig, mert a legjobbunkat akarjuk nyújtani Milánóban, de emellett szeretnénk élvezni az olimpiát, a hangulatot, a pillanatot. Persze, minden sportolónak az olimpia az álma, csodálatos lenne, ha érmet tudnánk szerezni.”

A páros pénteken és szombaton Eperjesen versenyez, ott rendezik meg ugyanis a Négy nemzet bajnokságát, amely egyben ob is, vasárnap pedig már a Városligeti Műjégpályán találkozhatnak velük a sportszeretők: december 14. a nemzetközi korcsolyázás napja, ennek keretében látványos programmal készülnek a szervezők – a műjégen a Pavlova, Sviatchenko páros mellett ott lesz például a két olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó, Burián Csaba és Knoch Viktor is.