Saját kezűleg – megjelent Skardelli György Kossuth-díjas építészmérnök könyve

Fotó: Szabó Miklós

Mondjuk, egy építészmérnök esetében a megvalósult tervei beszélnek helyette, ám Skardelli esetében ezzel tisztában vagyunk: ő tervezte többek között a 2019-ben átadott Puskás Arénát és a 2022-es férfi kézilabda-világbajnokság helyszínét, az MVM Dome-ot. A sportot szeretőknek ez a két legfontosabb építménye, megjegyzem, a könyvben pazar fotók láthatók – nemcsak a két említett létesítményről, hanem a kronológiai sorrendben felsorolt összes többi munkájáról.

Bevallom, az építészmérnök úr az én generációmhoz tartozik, ezért talán még jobban érdekelt a szöveg, mint maga az életű… Nos, nem tudtam letenni a könyvet, ebben nyilván sokat nyomott a latban, hogy hasonszőrű vagyok. A könyv precízen, vagy ha úgy jobban tetszik, mérnöki pontossággal szerkesztett. Csupán egy fejezetcímet emelnék ki: sportszeretet, életre szóló szenvedély. Nos, ez engem is megfertőzött, s még úgy is érdekes olvasmány, hogy én az egykori Népstadionban a városi rangadón a másik szurkolótáborban drukkoltam…

De nem csupán az Újpest–Ferencváros vagy Újpest–Honvéd rangadók felidézése a fontos, hanem maga a korrajz, egyben életrajz, amelyet Skardelli György felskiccel. Csak ezt nem a pauszpapírra, hanem egy könyvbe. Van olyan jó, mint az épületei.