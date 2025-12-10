Nemzeti Sportrádió

Saját kezűleg – megjelent Skardelli György Kossuth-díjas építészmérnök könyve

2025.12.10. 16:04
Skardelli György (Fotó: Szabó Miklós)
építészet Skardelli György Puskás Aréna MVM Dome
A Kossuth-díjas építészmérnök, Skardelli György megírta könyvét, amelynek borítóján csupán ennyi áll: SK. A két betű az alkotó nevének első két betűje, de ha jobban tetszik, azt is jelentheti, saját kezűleg. Magam utóbbi megfontolást helyeztem előtérbe, annál is inkább, mert az építész saját életét örökítette meg a kiadványban.

 

Fotó: Szabó Miklós

Mondjuk, egy építészmérnök esetében a megvalósult tervei beszélnek helyette, ám Skardelli esetében ezzel tisztában vagyunk: ő tervezte többek között a 2019-ben átadott Puskás Arénát és a 2022-es férfi kézilabda-világbajnokság helyszínét, az MVM Dome-ot. A sportot szeretőknek ez a két legfontosabb építménye, megjegyzem, a könyvben pazar fotók láthatók – nemcsak a két említett létesítményről, hanem a kronológiai sorrendben felsorolt összes többi munkájáról.

Bevallom, az építészmérnök úr az én generációmhoz tartozik, ezért talán még jobban érdekelt a szöveg, mint maga az életű… Nos, nem tudtam letenni a könyvet, ebben nyilván sokat nyomott a latban, hogy hasonszőrű vagyok. A könyv precízen, vagy ha úgy jobban tetszik, mérnöki pontossággal szerkesztett. Csupán egy fejezetcímet emelnék ki: sportszeretet, életre szóló szenvedély. Nos, ez engem is megfertőzött, s még úgy is érdekes olvasmány, hogy én az egykori Népstadionban a városi rangadón a másik szurkolótáborban drukkoltam…

De nem csupán az Újpest–Ferencváros vagy Újpest–Honvéd rangadók felidézése a fontos, hanem maga a korrajz, egyben életrajz, amelyet Skardelli György felskiccel. Csak ezt nem a pauszpapírra, hanem egy könyvbe. Van olyan jó, mint az épületei.

 

