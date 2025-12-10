Nemzeti Sportrádió

Úszás: Jackl Vivien egészen jó időket úszott

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2025.12.10. 16:03
Jackl Vivien Kocsis Márta úszás utánpótlás utánpótlássport
Vitathatatlanul ígéretesre sikerült Jackl Vivien visszatérése a versenyuszodába és öt érmet hozó szereplése a korosztályos ob-n.

Két aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szerzett az úszók múlt heti rövid pályás utánpótlás-bajnokságán az ismét nevelőedzőjénél, Kocsis Mártánál Tatabányán készülő Jackl Vivien, aki – a Budapesti Honvéd klubszíneiben versenyezve – két váltóban és tizenkét egyéni számban indult a szegedi korosztályos csúcseseményen.

A 17 éves talentum az év elején igazolt át a fővárosi egyesülethez, ám a remények, amelyeket a Shane Tusuppal, Hosszú Katinka ex-trénerével folytatott együttműködéshez fűztek, nem váltak valóra. Az eredménytelenség nyomán Jackl visszatért korábbi sikeredzőjéhez, Kocsis Mártához, akivel többek között felnőtt Európa-bajnok és párizsi olimpiai induló lett 2024-ben.

Régi-új mesterével októberben kezdte meg a közös munkát,

s hat hét készülés után határozott úgy, hogy elindul az utánpótláskorúak országos bajnokságán a Tiszavirág Sportuszodában.

Előzetesen megbeszéltük, hogy a felnőtt rövid pályás ob-t kihagyja, a szegedi korosztályos viadalt illetően viszont – ahol mégiscsak az utánpótlás krémje áll rajthoz, a saját környezetében, saját kortársaival versenyez – rábíztam a döntést, hogy részt vesz-e vagy sem” – mondta.

Jackl az indulás mellett tette le a voksát, azzal a megkötéssel, hogy

korábbi fő számait, a 400 vegyest és az 1500 gyorsot még kihagyja,

s csak 200-as, vagy annál rövidebb távokon rajtol.

Vivi napi három számot vállalt, plusz a Honvéd kérésére stafétát is, így tizenkét egyéni és két váltószámban úszott ez alatt a négy nap alatt, s az öt darab kétszázas távon öt darab érmet szerzett, a két bronz és az egy ezüst mellett két aranyat is. Picike visszajelzés volt ez arról, hogy jelenleg hogyan is áll, arról nem beszélve, hogy a

jelenlegi állapotához képest egészen jó időket úszott, négy egyéni csúcsot is elérve

– értékelt Kocsis Márta, hozzátéve, utólag örül, hogy Vivien nevezett az ob-ra.

Azzal indítottam útnak, hogy menjen, nézze meg, hogyan áll, a lényeg azonban az, hogy érezze jól magát,

élvezze megint az úszást, és próbálja megkeresni magában, hogy miért is szereti ezt az egészet

– így az edzőnő, aki az idei folytatásról annyit mondott, hogy a rövid pályás ob után Vivien még elindul a jövő heti Győr Openen, amelyet ötvenes medencében rendeznek meg, de a repertoárból még ott is kimarad a 400 vegyes és az 1500 gyors.

Remélem, a néhány napos ünnepi leállás után az új évben, újult erővel január ötödikétől el tudjuk kezdeni azt a fajta munkát, ami oda vezethet, hogy ki tudunk menni Párizsba, a nyári Európa-bajnokságra. Ezen leszünk, meglátjuk, én bizakodó vagyok....”

(Kiemelt képünkön: Az újfent Kocsis Mártával készülő Jackl Vivien öt érmet, közte két aranyat nyert a szegedi ob-n Forrás: MÚSZ)

 

