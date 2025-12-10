Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Budapesten startol a 3x3-as hokis világsorozat

2025.12.10. 16:43
A Városligeti Műjégpályán startol majd a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnél (IIHF) kiemelt projektként kezelt kispályás hokis világsorozat (Fotó: MJSZ)
3x3-as hoki kispályás hokis világsorozat Városligeti Műjégpálya 3x3-as jégkorong
Budapesten, a Városligeti Műjégpályán startol majd a Nemzetközi Jégkorongszövetségnél (IIHF) kiemelt projektként kezelt kispályás hokis világsorozat.

Amint azt a magyar szövetség a szerdai közleményében kiemeli: az IIHF szándéka, hogy több fronton is fejlessze a sportágat, így annak legmodernebb szakágát, a 3x3-ast is, amely később még a téli olimpia műsorára is felkerülhet.

„Hatalmas megtiszteltetés Magyarország és a Magyar Jégkorongszövetség számára, hogy a Nemzetközi Jégkorongszövetség Budapestet választotta az IIHF ICE26 stratégia keretében életre hívott, új 3x3-as szakág, az Ultimate Hockey League nemzetközi tornasorozatának első helyszínéül – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, a magyar szövetség elnöke, az IIHF elnökségi tagja. – A 2024-es ifjúsági olimpián már láthattuk, hogy a 3x3-as jégkorong rendkívül izgalmas, innovatív és magas technikai színvonalat képviselő sportággá fejlődhet, amely kiválóan alkalmas arra is, hogy új érdeklődőket szólítson meg.”

A kísérleti 2026-os sorozatra január 9-ig jelentkezhetnek a nemzeti szövetségek, és a budapesti nyitóeseményt további öt európai rendezvény követheti. A magyar szövetség feltett szándéka, hogy mindkét nemben indítson csapatot, ennek érdekében a szakmai előkészítő munka már el is kezdődött. Az IIHF távlati célja, hogy ha nem is 2030-ban, de 2034-ben már a téli olimpia programjára is felkerüljön a szakág.

A 3x3-as hokiban a pályaméret kisebb, legalább 17x34, legfeljebb 25x45 méter. A hagyományos jégkorongban használtakkal azonos méretűek a kapuk. A játékidőt 24 percre tervezik, 2x12 perces, futóórás félidők formájában, melyeket háromperces szünet választ el, s csak a szabadtéri meccseken kötelező a térfélcsere.

A szakág romantikája, egyben nagy előnye – amint az MJSZ jelzi -, hogy visszahozza a szabadtéri hoki örömét, ráadásul a kisebb létszám és kisebb jégfelület miatt a rendezés is egyszerűbb, miközben a játékosok technikai képességeit is kiemelten fejleszti. Ezzel – a remények szerint – meg lehet szólítani a fiatalabb korosztályokat is.AX

 

