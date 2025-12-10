Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: lesújtó diagnózis, hosszú időre kidőlt a svájci beálló

2025.12.10. 15:31
Tabea Schmidet úgy kellett letámogatni a pályáról (Fotó: Imago)
Beigazolódtak az előzetes félelmek a világbajnoki újoncként 19. helyen záró svájci női kézilabda-válogatott beállója esetében: Tabea Schmid súlyos térdsérülést szenvedett, műtét és hosszú kihagyás vár rá.

 

Schmid a svájci válogatott utolsó középdöntős mérkőzése, a románokkal szemben 12 góllal elbukott találkozó 37. percében sérült meg. Már akkor sejteni lehetett, hogy nagy a baj, úgy kellett letámogatni a pályáról. 

A Győri ETO-val azonos Bajnokok Ligája-csoportban szereplő Esbjerg beszámolója szerint a 22 éves játékos elülsőkeresztszalag-szakadást és belsőoldalszalag-szakadást szenvedett a jobb térdében, és a meniszkusz is sérült. Schmidre így műtét és hosszú kihagyás vár, ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára. 

 

