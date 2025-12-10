Littler, a másik Luke és a többiek – íme, az NS darts-vb-erősorrendje!

16. BEAU GREAVES (21 éves, angol, 23 pont)

Világranglista-helyezés: 120. Legjobb PDC-vb-szereplés: 1. forduló (2023). Legnagyobb sikerek: 3x WDF női világbajnok (nők, 2022, 2023, 2024), 2x női World Masters-győztes (2022, 2024), ifjúsági világbajnoki döntős (2025)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 90.57. 180-ak: 677. Kiszállózás: 38.82%

A 2020-as vb-n a két győzelemmel a legjobb 32 közé jutó Fallon Sherrock utat tört a nőknek a férfiak közé, ám azóta a 21 éves Greaves lett az első számú dartsos a nőknél. Bár még bőven van mit bizonyítania, idén októberben a sportág történetében mindössze a negyedik nőként megszerezte a PDC Tour kártyát. A 2023-as PDC vb-n már játszott, de akkor kikapott az első körben. A WDF-vb-t a nőknél háromszor is megnyerte. Erőssége, hogy nem izgul még a legnagyobb férfi sztárok ellen sem. Az idei ifi-vb-n a döntőig jutott, legyőzte Luke Littlert, és csak Gian van Veen állította meg a fináléban. A Grand Slam of Darts csoportkörében Michael van Gerwen és Gary Anderson ellen is csak döntő legben kapott ki (száz fölötti átlagokkal!), és legyőzte Niko Springert, bizonyítva azt, hogy bárki ellen veszélyes lehet. Most Daryl Gurney-vel meccsel az első körben, ha továbbjut – meglepetés lenne –, akkor Callan Rydz vagy Kovács Patrik vár rá.

15. ROSS SMITH (36, angol, 28 pont)

Világranglista-helyezés: 12. Legjobb PDC-vb-szereplés: legjobb 32 (2022, 2023, 2024). Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (2022), Players Championship Finals-elődöntős (2024)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 96.50. 180-ak: 550. Kiszállózás: 41.64%

Kevés érzelem, erős játék, de az igazán fontos tornákon a sikerek egyelőre elmaradnak. Ezzel együtt nem elhanyagolható tény, hogy a 2022-es Európa-bajnok szépen csendben egészen a 12. helyig jött előre a világranglistán. Eddig hat Players Championship-tornát nyert meg. Ezek közül a legutóbbi különleges lett, hiszen idén május 13-án úgy nyert Hildesheimben, hogy kétszer dobott kilencnyilast. Ráadásul, ami még ennél is hihetetlenebb, hogy az utolsó 24 leget sorozatban megnyerte… A nyolcaddöntő utolsó három játékával együtt a negyeddöntőben Danny Noppert (6–0), az elődöntőben Luke Woodhouse (7–0) és döntőben Brendan Dolan (8–0) ellen sem veszített leget. Elképesztő teljesítmény! Nincs annyira nehéz ágon a vb-n, a svéd Andreas Harrysson ellen kezd. A papírforma alapján simán eljuthat a 4. fordulóig, akkor jöhet az első keményebb kihívás, a papírforma szerint Jonny Clayton személyében.

Szavazásunkon a cikkben szereplő 16 játékos mellett további 13 dartsosra érkezett voks. A német Martin Schindler végzett a 17. helyen, őt szorosan követte a lemaradók listáján a holland Dirk van Duijvenbode, az angol Michael Smith, az ausztrál Damon Heta, az angol Dave Chisnall és a holland Wessel Nijman – utóbbi vélhetően a pokolian nehéz sorsolás miatt került ennyire hátra. A tíz pontot sem érte el Jermaine Wattimena, Ricky Evans, Joe Cullen, a Kovács Patrikra váró Callan Rydz és a Hungarian Darts Trophyt megnyerő Niko Springer. Egy-egy pontot kapott Daryl Gurney és Peter Wright is. Szavazatot kaptak, de kimaradtak

14. ROB CROSS (35, angol, 29 pont)

Világranglista-helyezés: 17., Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2018). További legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2019), Európa-bajnok (2019, 2021)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 95.75. 180-ak: 261. Kiszállózás: 40.51%

A profi dartstól búcsúzó Phil Taylor ellen lett világbajnok, ám végül nem jött utána Cross-éra. A világbajnokságokon még egy elődöntője van, de ennél közelebb nem került az újabb vb-címhez. Ugyanakkor azóta is meghatározó alakja a sportágnak, noha elsősorban Luke Littler és Luke Humphries árnyékában nem terem számára túl sok babér. Idén megnyerte a Dutch Masterst, Wiganben győzött a Players Championship első tornáján, de ezek mellett nagyon sok korai kiesése volt. Tagja lett a Premier League-mezőnynek, de egyetlen megméretésen sem volt döntős a 16 tornás alapszakasz során. A nyáron adócsalási botrányba keveredett, alighanem ez is hatással volt a teljesítményére. Ha képes csak a játékra koncentrálni, továbbra is veszélyes ellenfél. A vb-n a norvég Cor Decker ellen kezd, utána Ian White vagy Mervyn King jöhet, majd a harmadik körben akár Raymond van Barnevelddel vagy Damon Hetával meccselhet.

Legutóbb Gary Anderson tudta megvédeni a címét a darts-vb-n, éppen tíz évvel ezelőtt (Fotó: Getty Images)

13. GARY ANDERSON (54, skót, 49 pont)

Világranglista-helyezés: 14., Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2015, 2016). További legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2018), Premier League-győztes (2011, 2015), UK Open-győztes (2018), Players Championship Finals-győztes (2014), World Cup of Darts-győztes (2018, 2019)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 97.41. 180-ak: 309. Kiszállózás: 42.09%

A mai napig a legutolsó dartsos, aki meg tudta védeni a világbajnoki címét (2015, 2016), és újabb élő bizonyítéka annak, hogy ezt a sportágat hosszú évtizedekig is lehet nagyon magas szinten űzni. Az egyik legnépszerűbb játékos, aki a világranglista 14. helyén áll, bizonyítván, hogy 54 évesen is még mindig nagyon magas szinten dob. Idén megnyerte a Players Championship 7. állomását Hildesheimben, és volt további három elődöntős szereplése a sorozatban. Győzött a European Darts Grand Prix-n, elsőként címet védve a torna történetében. Az angol Adam Hunt ellen kezd, és utána – ha továbbjut – Connor Scutt vagy Simon Whitlock ellen is a skót legenda az esélyes. Nem lesz egyszerű dolga, de ha a negyedik körig menetel, akkor jó eséllyel jöhet a nagy rangadó Michael van Gerwennel vagy akár Peter Wrighttal.

12. CHRIS DOBEY (35, angol, 67 pont)

Világranglista-helyezés: 8. Legjobb PDC-vb-szereplés: elődöntő (2025). Legnagyobb sikerek: Masters-győztes (2023), World Grand Prix-elődöntős (2019), Players Championship Finals-elődöntős (2019), Európa-bajnoki elődöntős (2022)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 96.76. 180-ak: 600. Kiszállózás: 38.78%

A 2023-as Masters-diadal mellett nem nyert nagy tornát az eddigi pályafutása során. Ugyanakkor a legutóbbi vb-n az elődöntőig jutott, és elsősorban ennek köszönhetően részt vehetett az idei Premier League-ben. Továbbá három tornát nyert a Players Championship-sorozatban 2025-ben, és tavaly is nyert ugyanennyit. Elődöntős és negyeddöntős teljesítményből szintén szép számmal akad, ezért is jöhetett fel egészen a nyolcadik helyre a kétéves teljesítmény alapján összeállított világranglistán. Az utóbbi időszakban mutatott formája alapján messzire eljuthat a világbajnokságon, de azért meglepetés lenne, ha ismét elérné az elődöntőt, főleg azért, mert valószínűleg a címvédő Luke Littler lenne az ellenfele a negyeddöntőben. Az első fordulóban egy kínai játékossal csatázik, akit simán legyőzhet, ám utána egyáltalán nincs könnyű ága.

11. STEPHEN BUNTING (40, angol, 84 pont)

Világranglista-helyezés: 4. Legjobb PDC-vb-szereplés: elődöntő (2021, 2025), Legnagyobb sikerek: BDO-világbajnok (2014), Masters-győztes (2024), Grand Slam-elődöntős (2023), World Matchplay-elődöntős (2019, 2025), World Grand Prix-elődöntős (2014, 2021), UK Open-elődöntős (2015)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 98.04. 180-ak: 639. Kiszállózás: 39.93%

Sokak nagy bánatára egy ideje már nem a Surfin' Bird című dalra vonul be, hanem Tobias nevű fia kedvenc dalára, a Titaniumra (David Guetta). A világranglistás helyezése alapján akár a végső győzelemre is esélyes lehetne. Azonban az elmúlt években hiába jutott el nagyon sokszor negyeddöntőkig, elődöntőkig a legfontosabb, legrangosabb tornákon, a 2024-es Masters-elsőségén kívül a végső győzelmet nem tudta kivívni, de még a döntős szereplést sem. Elődöntős volt a legutóbbi vb-n, negyeddöntős a World Matchplayen, szerepelt a Premier League-ben is. Ugyanakkor idén megnyerte az International Darts Opent és a Swiss Darts Trophyt, valamint nyert két-két versenyt a Players Championshipen és a World Seriesben, jelezve, hogy azért jó formában van.

10. JAMES WADE (42, angol, 85 pont)

Világranglista-helyezés: 7. Legjobb PDC-vb-szereplés: elődöntő (2009, 2012, 2013, 2022). Legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2007), World Grand Prix-győztes (2007, 2010), Premier League-győztes (2009), UK Open-győztes (2008, 2011, 2021), Európa-bajnok (2018), Masters-győztes (2014)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 94.79. 180-ak: 310. Kiszállózás: 42.77%

Az örökifjú grimaszkirály, aki tekintélyes eredménysorral rendelkezik, és aki az utóbbi időszakban megint erősen játszik. De az a fránya világbajnokság! Négyszer játszott elődöntőt, ami már önmagában fantasztikus, de a finálé egyszer sem jött össze. „Járna” neki egy vb-cím, de azt nem kapja meg az ember csak úgy, főleg, ha az ereje teljében lévő Phil Taylor, Raymond van Barneveld vagy Michael van Gerwen is ott volt/van a mezőnyben. Bipoláris zavarokkal és hiperaktivitással is küzd már nagyon régóta, de jelenlegi bevonulózenéje – Elton John: I'm still standing – is arra utal, hogy képes felülemelkedni a mentális problémáin. A mostani vb-n japán ellenféllel kezd, majd jöhet, Ricky Evans, Cameron Menzies, akiket le tud győzni. A negyedik körben Gian van Veen lehet az igazi próbakő.

9. JONNY CLAYTON (51, walesi, 93 pont)

Világranglista-helyezés: 5. Legjobb PDC-vb-szereplés: negyeddöntő (2023). Legnagyobb sikerek: World Grand Prix-győztes (2021), Premier League-győztes (2021), Masters-győztes (2021), World Series of Darts Finals-győztes (2021), World Cup of Darts-győztes (2020, 2023)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 96.30. 180-ak: 459. Kiszállózás: 42.52%

Ránézésre meg nem mondaná az ember, hogy már 51 éves a walesi, aki Gerwyn Price-szal együtt hosszú ideje hazája legjobbja. Nagy éve volt 2021, amikor négy kiemelt tornát is megnyert. Kőművesként dolgozott még akkor is, amikor már befutott dartsjátékosnak számított, de csak 2022-ben döntött úgy, hogy teljes mértékben a dartsra koncentrál. Nincs rossz éve (Masters-döntő, UK Open-elődöntő, World Matchplay-elődöntő, World Grand Prix-elődöntő, Dutch Darts Championship-győzelem, Players Championship-győzelem a 14. tornán Rosmalenben), ezért is jött fel az ötödik helyre a világranglistán. Talán nincs annyira nehéz ága a vb-n, Ross Smithen, Michael Smithen, Stephen Buntingon át vezethet az útja az elődöntőig.

Luke Humphries és Nathan Aspinall, a két jó barát korán összefuthat a vb-n (Fotó: Getty Images)

8. NATHAN ASPINALL (34, angol, 94 pont)

Világranglista-helyezés: 15. Legjobb PDC-vb-szereplés: elődöntő (2019, 2020). Legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2023), UK Open-győztes (2019), European Tour-alapszakaszgyőztes (2025)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 95.64. 180-ak: 550. Kiszállózás: 38.91%

A mérkőzései előtt a közönséget a dartsvilág legnépszerűbb bevonulózenéjével (Mr. Brightside a The Killerstől) megénekeltető angolnak az idei volt a legkiegyensúlyozottabb éve 2022 óta, a mérkőzéseinek 63 százalékát megnyerte, a European Touron három versenyen is diadalmaskodott, és a sorozat összesített rangsorát is az élen zárta. Fő erénye, hogy nem ismer vesztett helyzetet, míg legnagyobb gyengéje, hogy könnyű kizökkenteni, hajlamos a kelleténél többet foglalkozni az ellenféllel és a nézőtéren történtekkel is. A világranglista 15. helyezettjeként a vb nyolcaddöntőjében szembe kell néznie Luke Humhpriesszal (már ha mindketten eljutnak addig).

7. DANNY NOPPERT (34, holland, 102 pont)

Világranglista-helyezés: 6. Legjobb PDC-vb-szereplés: legjobb 32 (2020, 2021, 2022, 2023). Legnagyobb sikerek: UK Open-győztes (2022), BDO-vb-döntős (2017)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 94.79. 180-ak: 490. Kiszállózás: 40.39%

Ritkán számolnak az esélyesek között a hollanddal, pedig idén a World Mastersen, az Európa-bajnokságon, a World Grand Prix-n és a Grand Slam of Dartson is a legjobb négy közé jutott. A mindig higgadt, remekül kiszállózó Noppertnek az első fordulóban gondot okozhat fiatal honfitársa, Jurjen van der Velde, de utána könnyűnek ígérkezik az út a nyolcaddöntőig, ami már a legjobb PDC-vb-szereplését jelentené.

6. JOSH ROCK (24, északír, 103 pont)

Világranglista-helyezés: 11. Legjobb PDC-vb-szereplés: nyolcaddöntő (2023). Legnagyobb siker: World Cup of Darts-győztes (2025)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 98.10. 180-ak: 598. Kiszállózás: 39.38%

A World Cup of Darts döntőjében sorozatban dobálta a 180-as köröket, akkor láthattuk, milyen, ha az északír extázisban játszik. Az elmúlt 12 hónapban az első kilenc nyíl átlagát tekintve csak Luke Littler teljesített jobban nála. Az egyéni viadalokon idén a UK Openen és a World Matchplayen elődöntőig, az őszi nagy tornák közül a Grand Slamen és a Players Championship Finalsen negyeddöntőig menetelt, kétszer is Littler állította meg. A vb-ágrajzon Nopperttel azonos nyolcadba került, az első fordulóban a vb-n most debütáló angol hölgy, Gemma Hayter lesz az ellenfele.

Josh Rock első kilenc nyilánál csak egy dartsos dob nagyobb értéket (Fotó: Getty Images)

5. GIAN VAN VEEN (23, holland, 107 pont)

Világranglista-helyezés: 10. Legjobb PDC-vb-szereplés: 2. forduló (2025). Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (2025), ifjúsági világbajnok (2024, 2025)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 97.91. 180-ak: 559. Kiszállózás: 46.31%

A 25 év alatti korcsoportban Luke Littler legfőbb kihívójának tekintik a hollandot, aki néhány évig képtelen volt megbirkózni lámpalázával, de az utóbbi időben sikerült neki, és jöttek is a kiemelkedő eredmények. Az idén senki sem dobta olyan hatékonyan a kiszállókat, mint Van Veen, ennek is köszönhetően ősszel megnyerte az Európa-bajnokságot Dortmundban, majd a döntőben legyőzött Luke Humphrieson a Players Championship Finals első fordulójában is felülkerekedett. A civilben repülőgépipari mérnöknek a világbajnoki áttörésre még várnia kell, idén az is eljöhet.

4. MICHAEL VAN GERWEN (36, holland, 124 pont)

Világranglista-helyezés: 3. Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2014, 2017, 2019). További legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2015, 2016, 2022), Grand Slam-győztes (2015, 2016, 2017), World Grand Prix-győztes (2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022), Európa-bajnok (2014, 2015, 2016, 2017), Premier League-győztes (2013, 2016, 2017, 2018, 20119, 2022, 2023), UK Open-győztes (2015, 2016, 2020), Players Championship Finals-győztes (2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 97.28. 180-ak: 354. Kiszállózás: 39.43%

Sosem volt akkora válságban a holland karrierje, mint az idén, magánéleti problémái nagy hatással vannak a motivációjára, így a játékára is. Egy éve eljutott a vb-döntőig, de azóta csak nagyon ritkán villant meg, és ahogy tudta, minimalizálta a versenyeinek számát – ez magyarázza a 180-ainak viszonylag alacsony számát. Ennek következtében a Players Championship-sorozatban be sem került a legjobb 64-be, azaz kihagyta annak fináléját, a vb előtti utolsó nagy tornát. Néhány bemutató versenyen azért elindult, sok múlik azon, milyen lelkiállapotban érkezik meg az Alexandra Palace-ba, ahol a két Luke-ot leszámítva azért továbbra is bárki ellen esélyesként áll színpadra.

3. GERWYN PRICE (40, walesi, 153 pont)

Világranglista-helyezés: 9. Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2021). További legnagyobb sikerek: Grand Slam-győztes (2018, 2019, 2021), World Grand Prix-győztes (2020), World Cup of Darts-győztes (2020, 2023)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 97.75. 180-ak: 612. Kiszállózás: 42.09%

Sokáig Price volt az, aki ellen Luke Littlernek nem volt ellenszere, de az utóbbi időben már a walesi sem tudja megrettenteni a világelsőt. A kulcspillanatokban dobott jó nyilai után hangosan üvöltő walesin továbbra is tisztán látni az érzelmeket, de egyre kevésbé ellenséges a viselkedése a riválisokkal és a közönséggel, az idén jól láthatóan inkább élvezte a játékot, és egy-két kivételtől eltekintve a szoros vereségek után is tudott mosolyogni. Bevonulózenét cserélt az ősszel, s bár régebben is volt hasonló kísérlete, akkor visszatért a megszokott dallamokra, ezúttal úgy tervezi, hogy a vb-n is ad esélyt Myles Smith dalának.

2. LUKE HUMPHRIES (30, angol, 180 pont)

Világranglista-helyezés: 2. Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2024). További legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2024), Grand Slam-győztes (2023), World Grand Prix-győztes (2023), Premier League-győztes (2025), Masters-győztes (2025), Players Championship Finals-győztes (2023, 2024), World Cup of Darts-győztes (2024)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 98.50. 180-ak: 559. Kiszállózás: 41.18%

Amint Luke Humphries hosszú évek hiábavaló próbálkozásai után végre felért a csúcsra, és elkezdte nyerni a versenyeket, megjelent Luke Littler, és két év sem kellett neki, hogy átvegye a hatalmat tőle. Humphriesnak bő egy év jutott első számú angol dartsosként, de legalább nem omlott úgy össze a játéka, mint Michael Smith esetében, továbbra is ott van az élmezőnyben, és idén sikerült megnyernie a Masterst és a Premier League-et is. Továbbra is ő Littler első számú kihívója, az erősorrendünkre listát leadó kollégák mindegyikénél ő lett a második. Nagyon nehéz a sorsolása, sok veszélyes játékos az útjába kerülhet, a 3. fordulótól kezdve (a papírforma szerint) Wessel Nijmannal, Nathan Aspinall-lal és Gian van Veennel is meggyűlhet a baja.

1. LUKE LITTLER (18, angol, 192 pont)

Világranglista-helyezés: 1. Legjobb PDC-vb-szereplés: világbajnok (2025). További legnagyobb sikerek: World Matchplay-győztes (2025), Grand Slam-győztes (2024, 2025), World Grand Prix-győztes (2025), Premier League-győztes (2024), UK Open-győztes (2025), Players Championship Finals-győztes (2025)

Az elmúlt 12 hónapban. Átlag: 100.96. 180-ak: 922. Kiszállózás: 42.87%

A vb toronymagas favoritja, két év sem kellett neki, és (az Eb-t, valamint a Masterst leszámítva) minden fontos PDC-tornát megnyert, vezeti a világranglistát, az éves átlaga 100 pont felett van, az első 9 nyilának átlaga 111 pont – minden amellett szól, hogy Gary Anderson 2015–2016-os bravúrja óta elsőként megvédi a világbajnoki címét. A kisujjában van a csúcsjáték, csak akkor lehet legyőzni, ha úgy kezd egy meccset, hogy nem koncentrál eléggé, és elég rövid ahhoz a mérkőzés, hogy már ne tudjon visszakapaszkodni. Vagy Németországban játszik, ahol nagyon nincs jóban a közönséggel – de a vb-nek egyelőre továbbra is London az otthona… A világbajnokságon az első két fordulóban, amikor elég három szettet nyerni, talán meg lehetne fogni, utána azonban ha belelendül, már nem az a kérdés, bedobja-e a kiszállót, hanem az, hogy milyen őrült kombinációval szórakoztatja a publikumot. Mire olyan ellenféllel találkozik, akinek esélye is lenne ellene (a negyeddöntőben Gerwyn Price-szal futhat össze), már öt nyert szettre megy a meccs, és ilyen hosszú mérkőzésen az eddig látott Littlert szinte lehetetlen felülmúlni.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

AZ 1. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)

December 11., csütörtök

20.00

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

December 12., péntek

13.30

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

December 13., szombat

13.30

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

20.00

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

December 14., vasárnap

13.30

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

20.00

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

December 15., hétfő

13.30

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

20.00

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

December 16., kedd

13.30

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

20.00

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

December 17., szerda

20.00

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

December 18., csütörtök

13.30

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

December 19., péntek

13.30

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

20.00

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

A 2. forduló időrendi beosztását az 1. forduló eredményeinek függvényében készíti el a PDC.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁRGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK