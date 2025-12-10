Alex Ferguson tanácsát egy életre megfogadta Robbie Keane

Újabb nagy lépést tehet az egyenes kieséses szakasz felé a Ferencváros. A Rangers legyőzésével hat fordulót követően 14 pontja lenne, ami után ugyan még nem lehetne kijelenteni, hogy biztosan ott lesz az Európa-liga alapszakaszának legjobb nyolc együttese között, de a bravúr kézzel fogható közelségbe kerülne. Az elmúlt idényben éppen a csütörtökön Budapestre látogató Rangers jutott 14 ponttal – rájátszás nélkül – a legjobb tizenhat közé, maga mögé utasítva másik 26 együttest. Ezúttal a Ferencváros áll egy lépésre attól, hogy újabb győzelem esetén 14 pontja legyen, szemben a skótokkal, akik az eddig lejátszott öt mérkőzésükön mindössze egyetlen pontot kapartak össze. Az ezer sebből vérző Rangers ettől még aligha lesz könnyű ellenfél, annak ellenére sem, hogy az 55-szörös skót rekordbajnok régen látott válságba sodródott. Nem túlzás, a Rangersnél egyenesen ég a ház, a glasgow-iak idénye eddig minden fronton gyengének mondható, a csapatot pedig sérülések is hátráltatják. A két középhátvéd, John Souttar és Derek Cornelius Budapesten sem léphet pályára, a helyükön játszók pedig meglehetősen bizonytalanok, ez pedig remélhetőleg több lehetőséget kínál Robbie Keane együttese számára.

Az pedig külön pikantériát ad a találkozónak, hogy a Ferencváros vezetőedzője 2010-ben fél évig a városi rivális Celtic csapatát erősítette.

„Glasgow-ról csupa szép emléket őrzök – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Robbie Keane. – Hat hónapon át voltam a Celtic futballistája, és arra tisztán emlékszem, a Rangers ellen micsoda derbiket játszottunk. Azok voltak az igazi parázs meccsek! De gyorsan szögezzük le, ettől még nem éreznék külön örömöt, mert jelenlegi csapatommal a Rangerst győzhetem le.”

A Budapestre érkező szigetországi újságírók kaptak az alkalmon, hogy a közelmúltban szárnyra kelő pletykákra is rákérdezzenek Robbie Keane-nél. Hetekkel ezelőtt – többek között – a Celtic érdeklődéséről is hallani lehetett, sokan úgy tudták, az ír tréner edzőként térhet vissza egykori klubjához.

„Ez csak szóbeszéd! A játékosok és az edzők életéhez ez is hozzátartozik. Jelenleg csakis a Ferencvárosra fókuszálok! Vezetjük a bajnokságot, a legutóbbi idényben is aranyérmesek voltunk, és a nemzetközi kupában is jól szerepelünk. Élvezem a munkámat Magyarországon, remek emberek vesznek körül. Annak idején Alex Ferguson sok tanáccsal látott el, az egyik legfontosabb az volt, bárhová is megyek, mindig azt nézzem meg először, a klubnál milyen emberek dolgoznak. Hiszen ők fognak körülvenni a mindennapok során. A Ferencvárosnál ebből a szempontból is minden tökéletes.”

Robbie Keane segítője, Stephen Glass a közelmúltban éppen Skóciában dolgozott, ahol az Aberdeen FC-t irányította, a Ferencváros számára aligha hátrány, hogy az immár a zöld-fehérek szakmai stábját erősítő szakembernek első kézből vannak információi a skót labdarúgásról. Robbie Keane erről annyit mondott: „Fél éve van velünk, sok hasznos dolgot mondott számomra is a skót futballról. Sokat elemeztük a Rangers aktuális futballját, de ő egyébként is nagy támaszom itt a klubnál. A pályán kívül is jól megértjük egymást, és az sem baj, hogy bizonyos esetekben ő sokkal nyugodtabban tud viselkedni, mint én.”

Ami a csütörtök esti összecsapást illeti, abban a Ferencvárosnál mindenki egyetért, hogy a Rangers ellen az idei gyengébb szereplése ellenére sem lesz könnyű dolguk. Az FTC vezetőedzője is biztos benne, hogy a Rangers ellen kemény mérkőzés vár csapatára.

„Eddig jó teljesítményt nyújtunk Európában, nehéz ellenfeleket győztünk le, ezen az úton kell tovább haladnunk. Az újabb győzelem közelebb vinne bennünket a céljainkhoz! A Rangers nem volt túlzottan magabiztos az eddigi találkozóin, mindössze egyetlen döntetlent ért el, de az új vezetőedző kinevezése óta stabilizálódott, és Danny Röhl jó úton indította el a csapatot. Új lendületet hozott az öltözőbe, és új elképzelések alapján próbál meg sikert elérni. A csapat formája javuló tendenciát mutat.”

A Ferencváros a Rangers elleni mérkőzéssel búcsúzik a 2025-ös esztendőben a nemzetközi porondtól, az alapszakaszból hátralévő két találkozóját januárban játssza, 22-én hazai környezetben a görög Panathinaikosz, 29-én idegenben az angol Nottingham Forest lesz az ellenfele.

A szerda délutáni sajtótalálkozón a novemberi, Írország elleni vb-selejtező (2–3) is szóba került, hiszen ír újságírók is Budapestre utaztak a Rangers elleni mérkőzésre. Robbie Keane ezúttal a magyar válogatottról is szót ejtett. „Több játékosunk ott volt a pályán az Írország elleni összecsapáson. A legnagyobb ígéretünk, Tóth Alex is, aki még fiatal, biztos vagyok benne, lesz még lehetősége világbajnokságon megmutatnia magát. Csak idő kérdése, a magyarok mikor lesznek ott ismét a vb-n.” Tóth Alex játszik még világbajnokságon