Babát vár a Metz vb-ezüstérmes német balátlövője

2026.03.11. 18:29
Xenia Smits gyermekáldás elé néz (Fotó: Getty Images)
Metz HB francia kézilabda Xenia Smits
A Metz szerdán bejelentette, hogy babár vár Xenia Smits, aki így már nem fog pályára lépni a francia kézilabdacsapatban, mivel nyáron a dán Odenséhez szerződik.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy megtapasztalhatom azt, amit a világon a legcsodálatosabbnak tartok. Másrészt viszont azt érzem, hogy nem vagyok ott a csapat mellett, mintha kicsit cserbenhagynám a társaimat. Mindent megteszek a pályán kívül, hogy támogassam a lányokat, Manut (Emmanuel Mayonnade vezetőedző – a szerk.), az egész klubot és a szurkolókat, hogy a csapattal elérjük a kitűzött céljainkat” – mondta klubja honlapjának Xenia Smits.

Közleményében a klub sok sikert kívánt a vb-ezüstérmes játékosnak, akinek a helyettesét hamarosan bejelenti. Franciaországban ugyanis lehetőség van arra, hogy a klub soron kívül igazoljon valakit annak a helyére, aki szülési szabadságra megy – a Metz még a héten közli, ki pótolja a 31 éves balátlövőt.

Smits öt év után, 2025 nyarán tért vissza Metzbe, ahol korábban öt idényt húzott le, és négyszer nyert bajnokságot, kétszer pedig Francia Kupát. Ebben az évadban már nélküle kell címeket nyernie a csapatnak, amelyben így már nem lép pályára, ugyanis decemberben kiderült, hogy nyártól a dán Odense játékosa lesz.

 

