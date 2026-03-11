Férfi kosárlabda Európa-kupa: a Falco előnybe került a negyeddöntőben

Ilyet sem élhetünk át mindennap: férfi nemzetközi sorozat negyeddöntőjét rendezték meg Magyarországon, a Schaeffler Arena Savariában. A házigazda Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a fogadóirodák szerint esélyesebbnek számított a látogató KK Bosna ellen, de a bosnyákok a selejtezőből indulva nagyszerű eredményekkel jutottak el a legjobb nyolcig, kiváló hazai válogatott és légiós játékosai vannak. A szurkolókat annyira nem hozta lázba az összecsapás, foghíjas volt a lelátó – mégiscsak a Bajnokok Ligájához szokott hozzá az elmúlt években a szombathelyi publikum…

A Falco keretében temérdek változás történt már az évad során, a legújabb, hogy az idényt még a Portóban kezdő magyar válogatott erőcsatár, Filipovity Márkó visszatért évekkel korábbi állomáshelyére, s rögtön lehetőséget is kapott a szerda esti találkozón.

A kicsit lassabb kezdés után hamar magára talált a vasi együttes, kevesebb mint nyolc perc alatt eljutott húsz pontig, ennek ellenére az első negyed döntetlennel zárult. A második negyed második percében aztán Milos Konakov bosszúsan csapta tenyerét a combjához: hat ponttal meglépett a Sarajevo, időt kellett kérnie. Rövid távon nem történt változás, Perl Zoltán, Tyler Peterson és Arnaldo Toro kísérlete is kiperdült a gyűrűből, úgyhogy mínusz tíznél Konakov mester újra magához rendelte legénységét.

Akárhogy is próbált felzárkózni a házigazda, rendre kapott választ a túloldalról, de az alapvető célt sikerült teljesíteni a nagyszünetig, nem húztak el nagyon a bosnyákok (37–46).

A második félidőt jól kezdték a sárga-feketék, hét nullával, a szerb Aleksza Novakovics ekkor 12 pontnál járt, majd egy Toro ellen ítélt támadóhiba borzolta fel kissé a kedélyeket. Nagy szívvel és minden labdáért kaparva játszott a Falco, Filipovity első két pontjával már át is vette a vezetést (50–48), majd az új szerzemény két tűpontos triplával is elkápráztatta a közönséget, ahogyan azt várják tőle (59–56).

Perl ugyancsak gyűjtögette a kosarakat, jó ritmusú betörését követően hétre hízott a hazai előny a negyedik negyed harmadik percében. Bő két perccel a vége előtt is még hat pont volt a differencia, ami nem volt rossz kiindulás a visszavágó előtt. Novakovics eladott labdáját szerencsére bosnyák hiba követte, aztán jött Perl magas ívű ziccere és sikeres büntetődobása (73–64). A 26 pontos Perl ismét beköszönt, nem lehetett őt tartani, Novakovics bevágott egy hármast, Perl is jelentkezett még egy duplával – nagyszerűen jött ki a hajrából a Falco, a 81–66-os győzelme több mint biztató.

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák) 81–66 (23–23, 14–23, 22–10, 22–10)

Szombathely, 2510 néző. V: Matejek (cseh), Colakosz (görög), Tvauri (grúz)

FALCO: VÁRADI 12/12, Peterson 7, NOVAKOVICS 16/9, Bognár 2, TORO 7. Csere: PERL 29/6, Keller, Whelan, Filipovity 8/6. Edző: Milos Konakov

BOSNA: Caruthers 8, Plummer 5/3, Atic 10/6, Halilovic 9, YOUNG 11/3. Csere: López 2, JOESAAR 11/3, Kovacsevics 3/3, Salics 7, Zubac. Edző: Muhamed Pasalic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–4. 7. p.: 16–12. 12. p.: 23–29. 16. p.: 28–38. 20. p.: 37–46. 24. p.: 46–46. 28. p.: 52–48. 30. p.: 59–56. 33. p.: 63­–56. 37. p.: 68–64. 39. p.: 75-64

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Büszke vagyok a csapatra. Örülök, hogy a játékosok hittek a meccstervemben, hiszen a végére alakítottuk ki a legnagyobb különbséget. Hittünk magunkban, megdolgoztunk a sikerért – ez a győzelem hatalmas fegyvertény. Persze nyertünk, de a visszavágó is nulla nulláról kezdődik, még nincs vége a párharcnak. Köszönöm a szurkolóknak, hogy akkor is mellettünk voltak, amikor mínuszban voltunk, amikor nem ment igazán a játék – kellettek ők is ehhez a győzelemhez!

Muhamed Pasalic: – Két teljesen eltérő félidőt produkáltunk, két teljesen más csapatot láttam a pályán a részünkről. Az első húsz percben jól, csapatként játszottunk, járt a labda, szervezettek voltunk, aztán a második félidőre valami megváltozott, aminek nem tudom az okát. Sok helyzetet hagytunk ki, és nem tudtunk ritmust, stílust váltani. Bár tizenöt pont a hátrányunk, még vár ránk egy hazai visszavágó, nincs lefutva a párharc!