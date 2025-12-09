Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (0–0)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Walsh (skót)
Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Ito, 88.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 88.) – Olise, Karl (Guerreiro, 77.), Gnabry (A. Davies, 88.) – Kane (Jackson, 90+2.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma (Vagiannidisz, 80.), Matheus Reis – Hjulmand, Simoes (Morita, 90+2.) – Catamo (Joannidisz, 81.), M. Araújo (Blopa, 90+2.), Alisson Santos (Ricardo Mangas, 66.) – L. Suárez. Vezetőedző: Gomes Borges
Gólszerző: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), ill. Kimmich (54. – öngól)
KÜLÖNLEGES FUTBALLISTA LESZ a Bayern 17 éves csillaga, Lennart Karl. Az ifjú támadó a Sporting elleni keddi BL-alapszakasz mérkőzésen sem teketóriázott sokat, már az 5. percben megszerezte a vezetést a csapatának, nagyszerű, félfordulásból szerzett góllal – azaz szerezte volna, ha pillanatokkal korábban Serge Gnabry nem tartózkodott volna lesen. A müncheni együttes meggyőzően járatta a labdát, a Sporting egy-egy kontrán kívül nem igazán jelentett veszélyt a hazai kapura, ám az első játékrészben csupán egy Harry Kane-kapufáig és egy újabb Lennart Karl-ziccerig jutott.
A szünet után azonban bátrabban jött ki a pályára a portugál alakulat, az 54. percben Joao Simoes nagyszerűen iramodott meg a bal oldalon, centerezése után pedig Joshua Kimmich szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtte a labdát. A kapott gól felébresztette a bajorokat, ugyanis bő tíz perccel később Michael Olise szöglete után Serge Gnabry teljesen üresen maradt a hosszú oldalon, és egyenlített, majd kisvártatva nagyszerű háromszögezés után az üres területre befutó Karl lőtt egy érvényes gólt is – ő lett a legfiatalabb játékos a sorozat történetében, aki egymást követő három meccsen is betalált. A pontot az i-re Gnabry szemfüles fejese után Jonathan Tah gólja, illetve Alphonso Davies régóta, kilenc hónapja várt visszatérése tette fel, a Bayern pedig nehéz kezdés után megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 3–1
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Bayern München
|6
|5
|–
|1
|18–7
|+11
|15
|3. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|9. Sporting
|6
|3
|1
|2
|12–8
|+4
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. Olympiakosz Pireusz
|6
|1
|2
|3
|6–13
|–7
|5
|27. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|31. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|32. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|33. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|6
|–
|1
|5
|4–15
|–11
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0