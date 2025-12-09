Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben

SALIGA NORBERTSALIGA NORBERT
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 20:38
Serge Gnabry a Bayern egyenlítő gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bajnokok Ligája Sporting CP
Alaposan felpaprikázta az addig is domináló Bayern Münchent Joshua Kimmich második félidei öngólja: a bajorok Serge Gnabry, Lennart Karl és Jonathan Tah góljával felelve 3–1-re megverték a Sporting CP-t az Allianz Arénában a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában, a keddi játéknapon.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (0–0)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Walsh (skót)
Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Ito, 88.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 88.) – Olise, Karl (Guerreiro, 77.), Gnabry (A. Davies, 88.) – Kane (Jackson, 90+2.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma (Vagiannidisz, 80.), Matheus Reis – Hjulmand, Simoes (Morita, 90+2.) – Catamo (Joannidisz, 81.), M. Araújo (Blopa, 90+2.), Alisson Santos (Ricardo Mangas, 66.) – L. Suárez. Vezetőedző: Gomes Borges
Gólszerző: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), ill. Kimmich (54. – öngól)

KÜLÖNLEGES FUTBALLISTA LESZ a Bayern 17 éves csillaga, Lennart Karl. Az ifjú támadó a Sporting elleni keddi BL-alapszakasz mérkőzésen sem teketóriázott sokat, már az 5. percben megszerezte a vezetést a csapatának, nagyszerű, félfordulásból szerzett góllal – azaz szerezte volna, ha pillanatokkal korábban Serge Gnabry nem tartózkodott volna lesen. A müncheni együttes meggyőzően járatta a labdát, a Sporting egy-egy kontrán kívül nem igazán jelentett veszélyt a hazai kapura, ám az első játékrészben csupán egy Harry Kane-kapufáig és egy újabb Lennart Karl-ziccerig jutott.

A szünet után azonban bátrabban jött ki a pályára a portugál alakulat, az 54. percben Joao Simoes nagyszerűen iramodott meg a bal oldalon, centerezése után pedig Joshua Kimmich szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtte a labdát. A kapott gól felébresztette a bajorokat, ugyanis bő tíz perccel később Michael Olise szöglete után Serge Gnabry teljesen üresen maradt a hosszú oldalon, és egyenlített, majd kisvártatva nagyszerű háromszögezés után az üres területre befutó Karl lőtt egy érvényes gólt is – ő lett a legfiatalabb játékos a sorozat történetében, aki egymást követő három meccsen is betalált. A pontot az i-re Gnabry szemfüles fejese után Jonathan Tah gólja, illetve Alphonso Davies régóta, kilenc hónapja várt visszatérése tette fel, a Bayern pedig nehéz kezdés után megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 3–1

A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal5514–1+13 15 
2. Bayern München65118–7+11 15 
3. Paris SG54119–8+11 12 
4. Internazionale54112–3+9 12 
5. Real Madrid54112–5+7 12 
6. Borussia Dortmund531117–11+6 10 
7. Chelsea531112–6+6 10 
8. Manchester City531110–5+5 10 
9. Sporting631212–8+4 10 
10. Atalanta53116–5+1 10 
11. Newcastle United53211–4+7 
12. Atlético Madrid53212–10+2 
13. Liverpool53210–8+2 
14. Galatasaray5328–7+1 
15. PSV Eindhoven522113–8+5 
16. Tottenham522110–7+3 
17. Bayer Leverkusen52218–10–2 
18. Barcelona521212–10+2 
19. Qarabag52128–9–1 
20. Napoli52126–9–3 
21. Marseille5238–6+2 
22. Juventus513110–10
23. Monaco51316–8–2 
24. Pafosz51314–7–3 
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–7 
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–7 
27. FC Bruges51138–13–5 
28. Athletic Bilbao51134–9–5 
29. Eintracht Frankfurt51137–14–7 
30. Köbenhavn51137–14–7 
31. Benfica5144–8–4 
32. Slavia Praha5322–8–6 
33. Bodö/Glimt5237–11–4 
34. Villarreal5142–10–8 
35. Kajrat Almati6154–15–11 
36. Ajax551–16–15 

 

 

Bayern München Bajnokok Ligája Sporting CP
Legfrissebb hírek

BL: idegenbeli sikerrel tartotta életben továbbjutási reményeit az Olympiakosz

Bajnokok Ligája
3 órája

Ismét tétmeccsen játszhat Sallai Roland

Bajnokok Ligája
7 órája

PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

Bajnokok Ligája
9 órája

A sérülésektől sújtott portugál bajnokon is átroboghatnak a bajorok

Bajnokok Ligája
10 órája

BL: sikerrel fellebbezett a Bayern, csökkentették Luis Díaz eltiltását

Bajnokok Ligája
2025.12.05. 19:31

Nedim Remili: Ha meg tudjuk nyerni ezeket a meccseket, akkor ez fantasztikus idény lesz

Kézilabda
2025.12.05. 08:59

Kellett Corrales utolsó másodperces bravúrja is, a Veszprém legyűrte a Sporting CP-t

Kézilabda
2025.12.04. 20:30

Az Union Berlin két-két tizenegyes- és öngólig jutott, a Bayern búcsúztatta Schäferéket a Német Kupában

Német labdarúgás
2025.12.03. 22:46
Ezek is érdekelhetik