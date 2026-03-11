Sehol sem borult a papírforma a női pólóbajnokságban, hibátlan maradt a Fradi
A tavalyi bronzérmes Eger vendége volt a címvédő FTC a női vízilabda ob I középszakaszának 5. fordulójában, míg a nagy vetélytárs UVSE Dunaújvárosba utazott. A bajnokaspiránsok egyikét sem állította különösebben nehéz feladat elé ellenfele: a ferencvárosiak már a félidőben 9–2-re vezettek, s a végén 17–8-ra nyertek, akárcsak legnagyobb riválisuk, amely 20–14-gyes győzelemmel abszolválta a Fejér vármegyei kiruccanást. Ugyancsak fölényesen nyerte a két fővárosi csapat csatáját a BVSC – a kék-sárgák odahaza 19–7-es sikert arattak a III. Kerületi TVE felett. A Ferencváros ezzel hibátlanul zárta a középszakaszt, s az UVSE-vel együtt bejutott az elődöntőbe.
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
5. FORDULÓ
BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE 19–7 (3–0, 5–2, 5–2, 6–3)
G: Mucsy 4, Gorter 3, Dobi, Dömsödi Dalma, Lendvay, Végvári 2-2, Bereczki, Dobos, Nagy L., Solti, ill, Fuchs 3, Rajna, Szabó J. 2-2
Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D 14–20 (3–3, 3–7, 4–4, 4–6)
G: Kacimbri 6, Garda 3, Sümegi 2, Jonkl, Mahieu, Pál, ill. Hajdú K., Tiba 4-4, Mácsai 3, Faragó K., Hetzl, Peresztegi-Nagy 2-2, Alaksza, Ármai, Fekete F.
One Eger–FTC-Telekom 8–17 (1–4, 1–5, 3–4, 3–4)
G: Czigány, Török 3-3, Pogonyi, Urbin, ill. Gurisatti 5, Vályi V. 4, De Vries, Szalkai, Szilágyi D. 2-2, Farkas T., Hertzka
|CSAPAT
|LM
|GY
|GY. H.
|V. H.
|V
|GK
|P
|1. FTC
|5
|5
|–
|–
|–
|101–41
|15
|2. UVSE
|5
|4
|–
|–
|1
|76–56
|12
|3. BVSC
|5
|3
|–
|–
|2
|67–65
|9
|4. Eger
|5
|2
|–
|–
|3
|60–63
|6
|5. Dunaújváros
|5
|1
|–
|–
|4
|55–71
|3
|6. III. Kerület
|5
|–
|–
|–
|5
|34–97
|–
Az 1. és 2. helyezett elődöntőbe jutott, a 3–6. és a 4–5. helyezett hét pontig tartó páros mérkőzést játszik.