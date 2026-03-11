Nemzeti Sportrádió

Sehol sem borult a papírforma a női pólóbajnokságban, hibátlan maradt a Fradi

2026.03.11. 19:29
Fotó: Facebook/FTC Vízilabda
5. forduló felsőház női vízilabda ob I középszakasz
A Ferencváros 17–8-ra nyert Egerben, az UVSE 20–14-re verte meg a Dunaújvárost, a BVSC 19–7-re diadalmaskodott a III. Kerület felett a női vízilabda ob I felsőházi középszakaszának 5. fordulójában – a zöld-fehérek hibátlan teljesítménnyel jutottak be az elődöntőbe, ahová az újpestiek is követték őket.

A tavalyi bronzérmes Eger vendége volt a címvédő FTC a női vízilabda ob I középszakaszának 5. fordulójában, míg a nagy vetélytárs UVSE Dunaújvárosba utazott. A bajnokaspiránsok egyikét sem állította különösebben nehéz feladat elé ellenfele: a ferencvárosiak már a félidőben 9–2-re vezettek, s a végén 17–8-ra nyertek, akárcsak legnagyobb riválisuk, amely 20–14-gyes győzelemmel abszolválta a Fejér vármegyei kiruccanást. Ugyancsak fölényesen nyerte a két fővárosi csapat csatáját a BVSC – a kék-sárgák odahaza 19–7-es sikert arattak a III. Kerületi TVE felett. A Ferencváros ezzel hibátlanul zárta a középszakaszt, s az UVSE-vel együtt bejutott az elődöntőbe.

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
5. FORDULÓ
BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE 19–7 (3–0, 5–2, 5–2, 6–3)
G: Mucsy 4, Gorter 3, Dobi, Dömsödi Dalma, Lendvay, Végvári 2-2, Bereczki, Dobos, Nagy L., Solti, ill, Fuchs 3, Rajna, Szabó J. 2-2
Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D 14–20 (3–3, 3–7, 4–4, 4–6)
G: Kacimbri 6, Garda 3, Sümegi 2, Jonkl, Mahieu, Pál, ill. Hajdú K., Tiba 4-4, Mácsai 3, Faragó K., Hetzl, Peresztegi-Nagy 2-2, Alaksza, Ármai, Fekete F.
One Eger–FTC-Telekom 8–17 (1–4, 1–5, 3–4, 3–4)
G: Czigány, Török 3-3, Pogonyi, Urbin, ill. Gurisatti 5, Vályi V. 4, De Vries, Szalkai, Szilágyi D. 2-2, Farkas T., Hertzka

CSAPATLMGYGY. H.V. H.VGKP
1. FTC55101–4115
2. UVSE 54176–5612
3. BVSC 53267–659
4. Eger 52360–636
5. Dunaújváros51455–713
6. III. Kerület5534–97
A FELSŐHÁZI KÖZÉPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

Az 1. és 2. helyezett elődöntőbe jutott, a 3–6. és a 4–5. helyezett hét pontig tartó páros mérkőzést játszik.

 

5. forduló felsőház női vízilabda ob I középszakasz
