Sehol sem borult a papírforma a női pólóbajnokságban, hibátlan maradt a Fradi

A tavalyi bronzérmes Eger vendége volt a címvédő FTC a női vízilabda ob I középszakaszának 5. fordulójában, míg a nagy vetélytárs UVSE Dunaújvárosba utazott. A bajnokaspiránsok egyikét sem állította különösebben nehéz feladat elé ellenfele: a ferencvárosiak már a félidőben 9–2-re vezettek, s a végén 17–8-ra nyertek, akárcsak legnagyobb riválisuk, amely 20–14-gyes győzelemmel abszolválta a Fejér vármegyei kiruccanást. Ugyancsak fölényesen nyerte a két fővárosi csapat csatáját a BVSC – a kék-sárgák odahaza 19–7-es sikert arattak a III. Kerületi TVE felett. A Ferencváros ezzel hibátlanul zárta a középszakaszt, s az UVSE-vel együtt bejutott az elődöntőbe.

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

5. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE 19–7 (3–0, 5–2, 5–2, 6–3)

G: Mucsy 4, Gorter 3, Dobi, Dömsödi Dalma, Lendvay, Végvári 2-2, Bereczki, Dobos, Nagy L., Solti, ill, Fuchs 3, Rajna, Szabó J. 2-2

Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D 14–20 (3–3, 3–7, 4–4, 4–6)

G: Kacimbri 6, Garda 3, Sümegi 2, Jonkl, Mahieu, Pál, ill. Hajdú K., Tiba 4-4, Mácsai 3, Faragó K., Hetzl, Peresztegi-Nagy 2-2, Alaksza, Ármai, Fekete F.

One Eger–FTC-Telekom 8–17 (1–4, 1–5, 3–4, 3–4)

G: Czigány, Török 3-3, Pogonyi, Urbin, ill. Gurisatti 5, Vályi V. 4, De Vries, Szalkai, Szilágyi D. 2-2, Farkas T., Hertzka

CSAPAT LM GY GY. H. V. H. V GK P 1. FTC 5 5 – – – 101–41 15 2. UVSE 5 4 – – 1 76–56 12 3. BVSC 5 3 – – 2 67–65 9 4. Eger 5 2 – – 3 60–63 6 5. Dunaújváros 5 1 – – 4 55–71 3 6. III. Kerület 5 – – – 5 34–97 – A FELSŐHÁZI KÖZÉPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

Az 1. és 2. helyezett elődöntőbe jutott, a 3–6. és a 4–5. helyezett hét pontig tartó páros mérkőzést játszik.