Nemzeti Sportrádió

Tizenegy magyar indul a fedett pályás atlétikai vb-n

2026.03.11. 18:09
null
(Fotó: Facebook, Magyar Atlétika – Hungarian Athletics)
Címkék
atlétika fedett pályás atlétikai világbajnokság Scheidler Géza
Tizenegy magyar versenyző indul a jövő heti, toruni fedett pályás atlétikai világbajnokságon.

A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a World Athletics az elmúlt napokban összesítette a résztvevőket, elvégezte az egyes versenyszámokban a feltöltéseket, hogy az indulási szintek teljesítőin kívül – hiszen ez a réteg jellemzően sosem fedi le teljesen az indulói célszámokat – kik állhatnak még rajthoz a világranglistákon következők sorából.

Ezt követően eldőlt, hogy 11 versenyző képviselheti a magyar színeket, a korábban szintet teljesítő Illovszky Dominik (60 méteres síkfutás), Molnár Attila (400 méteres síkfutás) és Kozák Luca (60 méteres gátfutás) mellett Eszes Dániel (60 méteres gátfutás), Szűcs Szabina (ötpróba) és a 4x400 méteres férfi váltó lehet ott Lengyelországban, utóbbiban Csahóczi Csanád, Plisz Balázs, Kovács Árpád, Steigerwald Ernő, Szilveszter Marcell, valamint Wahl Zoltán közül vihetik négyen a botot.

„Nem akarom túllihegni, de Attila nagy célokkal utazik oda – árulta el Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. – Ez mindenkinek késői időpont, egy nagyon hosszú fedett pályás szezon fináléja, aki jó eredményt akar elérni, annak jól kell felépíteni ezt az időszakot. Nagyon biztató formában van Attila, Dominik és Luca, Szabina és Dani pedig élhet a lehetőséggel. A váltóval a fő cél a nyári szabadtéri Európa-bajnokság, ezért nem lesz most benne Attila, Enyingi Patrikot is kíméljük ilyen szempontból, viszont a többi aspiránsnak ez jó alkalom arra, hogy megmutassa oroszlánkörmeit a nemzetközi élmezőnyben.”

A világbajnokság jövő péntektől vasárnapig zajlik a lengyel városban.

 

 

atlétika fedett pályás atlétikai világbajnokság Scheidler Géza
Legfrissebb hírek

Venyercsán Bence: Még bőven van előrelépési lehetőség

Atlétika
12 órája

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

Atlétika
2026.03.10. 09:54

Takács Boglárka nem indul a fedett pályás atlétikai vb-n

Atlétika
2026.03.09. 12:53

Atlétika: Jacob Kiplimo félmaratoni világcsúcsot futott Lisszabonban

Atlétika
2026.03.08. 17:32

Eszes Dániel győzött, Kozák Luca második lett 60 gáton Bécsben

Atlétika
2026.03.07. 22:34

Atlétika: a 15 éves Marton Zsófi rekorder és ob-érmes súlylökésben

Utánpótlássport
2026.03.07. 16:11

Tizenhat fős magyar csapat készül a dobó Ek-ra

Atlétika
2026.03.05. 18:27

Atlétika: Kozák Lucát még Németh Roland is megdicsérte

Atlétika
2026.03.04. 08:10
Ezek is érdekelhetik