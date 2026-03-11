Női kosárlabda vb-selejtező: a magyar válogatott legyőzte Japánt

Pörgős, rövid dobóedzéssel hangolódott a világbajnoki selejtező japánok elleni nyitányára a magyar válogatott szerda délelőtt, s szerencsére feszültség nem érződött a játékosokon, sőt, amikor a tréning végén Juhász Dorka elsőként dobta be a záróakkordnak számító versenyben a triplát félpályáról, akkor a megszokottnál is nagyobb ováció volt a jutalma (ekkor még nem sejtettük, hogy a török Galatasaray centere extra teljesítménnyel rukkol elő délután…). Pár órával később elkezdődött a torna, amelynek első kosarát az Ausztrália ellen kezdő argentinok szerezték Florencia Chagas triplájával. A végén a favorit simán behúzta a meccset, de a dél-amerikaiak sokszor kellemetlen perceket okoztak a tavalyi Ázsia-kupa megnyerésével már vb-résztvevő ausztráloknak, míg a meccs legjobbja 16 ponttal és hét lepattanóval az exsoproni Eze Magbegor lett.

Semmi bajunk az egyedi stílusban játszó ázsiai, nagyon szimpatikus és szerény emberekből álló együttessel, de ha őszinték akarunk lenni, meglehetősen idegesítő volt, ahogy végigsikoltozták a bemelegítésük utolsó szakaszának első tíz percét – nyilván ezzel is önmagukat pörgették fel, egyfajta önbizalom-növelésnek és egységteremtésnek is használva a közösségi együttműködés eme formáját. Ám úgy voltunk vele, tegyék csak, a mérkőzést meg mi nyerjük meg, azaz kezdjük jól az öt meccsből álló kvalifikációs tornát, amelyből az ausztrálok mellett a legjobb három helyen végző válogatott jut ki a szeptemberi berlini világbajnokságra. Tíz perccel a feldobás előtt a Wellhello zenekar Rakpart című slágere segített a mieinknek abban, hogy otthonosabban érezzék magukat a gigantikus csarnokban, ahol nagyon kevés néző volt, így azt a hat magyar zászlót, amelyeket kifeszítettek a honfitársaink, nem volt nehéz kiszúrni a lelátón. Lelik Réka lett az első kosarunk szerzője, de rögtön kaptunk rá egy triplát, aztán még egyet és még egyet. Ötig sorolhatnánk, ennyi távoli dobás ért a gyűrűnkbe hat perc alatt, így Völgyi Péter szövetségi kapitánynak időt kellett kérnie. Turner Yvonne kettő plusz egyes gólja és triplája nagyon kellett már, hogy zárkózhassunk, meg is kezdtük. Gyors, rohanós volt a játék, ahogyan arra számítani lehetett, s mi is próbálkozunk azért távolról, nemcsak a fehér mezesek. Közben feljavult a védekezésünk, volt honnan, majd a 15. percben Juhász kettesével utolértük a japánokat, s második hármasával már mi vezettünk a 18. percben. Megnyugodott a csapat, hét ponttal is elhúzott, ebből öt maradt a nagyszünetre.

Amely után ismét az ihletetten kosarazó Juhász – aki 35 pontjával válogatottbeli karriercsúcsot ért el – szerzett újabb két duplát, kilenc pontra nőtt az előnyünk, majd tizennégyre Lelik hármasával, s közben a fehér mezesek távoli dobásai is egyre ritkábban estek be, főleg a feljavuló védekezésnek betudhatóan. Kézben volt a meccs, ám így is hat pontra zárkóztak fel a japánok, természetesen hármasokkal, s ugyan kissé megint leszakítottuk az ázsiaiakat, a 37. percben megint kéttriplányira jöttek fel. Ám a magabiztosságát megőrző együttesünk szépen és okosan nemcsak megtartotta az előnyt a dudaszóig, hanem növelni is tudta, s megérdemelt győzelmet aratott a 2021-es tokiói olimpián ezüstérmes rivális ellen, remek rajttal nagyszerű alaphangot adva a folytatásnak. 77–65

Juhász Dorka: „Nagyszerű győzelmet arattunk, az első meccs mindig fontos, ahogyan a jó rajt is. Tehetséges, jó csapatot vertünk meg, egy pillanatra sem álltak meg, meg kellett harcolnunk a sikerért, amit csapatként értünk el. Kemény védekezés, harcosság jellemezte az együttest. A válogatottbeli szereplést nem lehet semmivel sem összehasonlítani, a hazámat képviselni mindig büszkeség, még akkor is, ha csak nekem, mondjuk, tíz napra sikerül csatlakozni a csapathoz. Áldás, hogy ezt megtehetem.”

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 77–65 (20–24, 16–7, 23–16, 18–18)

Isztambul, 200 néző. V: Chueca (spanyol), Mikejev (kazah), Obertová (szlovák)

MAGYARORSZÁG: Aho Nina 2, LELIK 10/6, Dubei 2, Török, JUHÁSZ 35/3. Csere: Dombai 5/3, TURNER 17/3, Takács-Kiss 4, Varga 2, Dúl Panka. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

JAPÁN: Hirasita 12/6, Macida 3/3, TANAKA 13/12, Takada 2, Tokasiki 2. Csere: YAMAMOTO 15/9, Mijazawa 3/3, Todo 7/3, Mawuli, Asahina 5/3, Konno 3/3, Yabu. Szövetségi kapitány: Corey Gaines

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–6. 4. p.: 9–8. 6. p.: 11–19. 9. p.: 17–19. 14. p.: 24–24. 19. p.: 35–28. 22. p.: 40–31. 25. p.: 51–37. 28. p.: 55–45. 32. p.: 61–52. 34. p.: 61–55. 37. p.: 69–63. 39. p.: 72–65

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Nagyon kemény meccset játszottunk, sajnos hiába készültünk fel a japánok egyedi stílusából, egy negyed elment azzal, hogy megtaláljuk a jó védekezést ellenük, lelassítsuk őket. A második negyedtől már nem kaptuk meg azokat a triplákat, amiket az elején, és teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Fontos volt a pontkülönbség, a végén akár ez is számíthat a továbbjutás szempontjából.

Corey Gaines: – Érdekes meccs volt, azzal a sebességgel és tempóval kezdtünk, ahogy szerettünk volna. Aztán lelassították a magyarok a mérkőzést, ami nekik kedvezett. Feljöttünk hat pontra is, sikerült változtatni, de fordítani már nem, pedig nem dobtunk rosszul. A végzetünket többek közt az okozta, hogy nagyon kikaptunk lepattanózásban. Ez egy hosszú torna, megyünk tovább, s visszük magunkkal a tanulságokat, és továbblépünk.

A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ PROGRAMJA

Szerda

Argentína–Ausztrália 65–91 (25–26, 15–23, 15–17, 14–25)

MAGYARORSZÁG–Japán 77–65 (20–24, 16–7, 23–16, 18–18)

Kanada–Törökország 69–71 (8–21, 15–18, 24–14, 22–18)

Csütörtök

Ausztrália–Japán, 12.30

MAGYARORSZÁG–Kanada, 15.30 (Tv: M4 Sport)

Törökország–Argentína, 18.30

Szombat

Ausztrália–MAGYARORSZÁG, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Argentína–Kanada, 15.30

Japán–Törökország, 18.30

Vasárnap

MAGYARORSZÁG–Argentína, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Kanada–Japán, 15.30

Törökország–Ausztrália, 18.30

Kedd

Japán–Argentína, 12.30

Ausztrália–Kanada, 15.30

Törökország–MAGYARORSZÁG, 18.30 (Tv: M4 Sport)