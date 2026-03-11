Az ETO és a DVSC simán, a Mosonmagyaróvár nehezebben jutott be a négy közé a női kézi MK-ban

Az ETO öt év után találkozott újra az MTK-val a Magyar Kupában, akkor szintén a negyeddöntőben találkoztak, és a győriek 37–27-re nyertek hazai pályán. Ezúttal a fővárosban csaptak össze a felek, és a zöld-fehérek meccskeretébe nem került be, tehát pihenőt kapott Hatadou Sako, Kristine Breistöl és Anna Lagerquist is. Az ETO nélkülük is simán győzött az NB I/B listavezetője ellen, az MTK 10 percig tartotta a lépést, és a szünetben már kilencgólos hátrányban volt. A második félidő már végképp simán alakult, a győri csapat 44–26-os sikerrel abszolválta a negyeddöntőt, és sorozatban 24. alkalommal jutott be a négy közé a kupában.

A DVSC is könnyedén jutott tovább, miután a 24. percben már 14–7-re vezetett. A Kisvárdának semmi esélye nem volt visszakapaszkodni, a Debrecen 34–20-ra nyert, és ott van a négy között. A Mosonmagyaróvár és a Vác már szorosabb mérkőzést játszott. A 19. percben ugyan 11–6-os előnyben volt a kisalföldi együttes, a szünetben már csak két góllal vezetett, majd a fordulás után a vendégek feljöttek mínusz egyre. Aztán az óváriak 18–17 után elléptek négy góllal, és a folytatásban háromnál kevesebbel már nem vezettek, végül pedig 32–28-as győzelmet arattak, hiába szerzett a másik oldalon Afentaler Sára 13 gólt.

A Magyar Kupa négyes döntőjét május 2-án és 3-án rendezik Tatabányán, az elődöntő párosítását hétfőn sorsolják ki az M4 Sport stúdiójában.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

MTK Budapest (NB I/B)–Győri Audi ETO KC 26–44 (10–19)

Ld: Bucsi, Lancz 4-4, ill. Housheer 8, Hovden 7, Kristiansen 5

DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 34–20 (18–9)

Ld: Sercien-Ugolin 7, Vámos M. 4, ill. Kovalcsik 5, Mérai 4

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 32–28 (16–14)

Ld: Falusi-Udvardi 9, Kukely 5, ill. Afentaler 13, Csíkos L. 7

Csütörtökön játsszák

18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport)