Öttusa: nyolc magyar férfiversenyző folytathatja az elődöntőben a Viwa Openen

A férfiversenyzők is bemutatkoztak a Viwa Open fedett pályás nemzetközi öttusabajnokságon a Ludovika Arénában, a viadal szerdán az ő selejtezőjükkel folytatódott. 97 versenyző indult, köztük 30 magyar öttusázó – az A- és a C-csoportban 32-en, a B jelűben 33-an kaptak helyet. Mind a három csoportban az első 16 helyezés ért továbbjutást az elődöntőbe – ez a verseny annyiból rendhagyó, hogy a szokottaktól eltérően nem 36, hanem 48 versenyzővel rendezik meg az elődöntőt, és nem 18, hanem 24 öttusázó részvételével a döntőt. Az elődöntőből kiesők a B-döntőben vehetnek majd részt.

Az A-csoportosok a körvívással kezdtek, amelyben Tárkányi Zsombor emelkedett ki, 23 asszót nyert meg mindössze hét elveszített mellett, Koleszár Mihály 20–10-es mérleggel szintén remekelt. Az akadálypályával folytatták – a 16 futamból Koleszár a kilencedikben indult, 23.96-os idővel átmenetileg vezetett, végül csak hárman előzték meg néhány tizedmásodperccel, Tárkányi 29.07-es időt ért el (16.). A tavalyi Európa-bajnoki ezüstérmes, országos bajnoki címvédő Koleszár a 100 méteres gyorsúszásban is az élmezőnyben végzett, 55.81-es időt tempózott, ez a hetedik helyet jelentette, őt éppen megelőzte Simon Barnabás 55.68-cal, míg Tárkányi 57.82-vel 21. lett a számban. A kombinált számban Koleszár rajtolt éllovasként, Tárkányi hozzá képest nyolc másodperc hátrányból a harmadik helyről, és mind a ketten csak a szükséges energiát vitték bele a záró számba, ugyanebben a pozícióban beérve simán továbbjutottak. Ebből a csoportból még a 17 esztendős Gyepessy Domonkos harcolta ki az elődöntőt, aki a 21.-ként húsz másodpercre volt a továbbjutástól, de az ötödik legjobb időt futotta, és 13.-ként végzett.

A B jelű különítményben versenyzők napja szintén a körvívással indult, itt a 2024-es világbajnok Bőhm Csaba kezdett a legjobban a mieink közül (19–12, 6.), de Tamás József is erősen indított (17–14., 12.), míg Gáll András 15–16-tal startolt. Akadályversenyben Csányi Péter jeleskedett, 25.90-es idejével a harmadik lett a csoportban, Bőhm 28.67-es időt (14.), Gáll 31.49-es időt (24.) ért el. Az úszásban a magyarok közül Bognár Levente tempózott a leggyorsabban, 56.02 másodperc alatt ért célba (9.), Bőhmnek 56.62 (11.), Gállnak 56.75 (12.) másodpercre volt szüksége a 100 méter teljesítéséhez. A csoportot a kombinált számban élről induló német Marvin Dogue nyerte meg, Bőhm Csaba a kilencedik helyről a harmadikra, Gáll András a 17.-ről a tizedikre futott fel, ebből a két csoportból ők ketten érték el az elődöntőt a magyarok közül.

A C-csoportosok először az akadályversenyben voltak érdekelve, itt a legelöl Csányi Vilmos (27.44, 7.) végzett a magyarok közül – hárman nulláztak, az egyik kieső sajnos a 2022-es Európa-bajnok Bereczki Richárd volt, ő később a medencében jó időt (56.30, 8.) úszott, de a körvívást már nem fejezte be, a kombinált számban pedig nem indult el. Úszásban a 2024-ben világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs javított – az akadálypályán elért 32.66-os ideje a 20. helyet érte a csoportban, a medencében viszont hatodikként végzett 55.61-gyel. Ezután a körvívás következett ebben a csoportban, Szép helyzete tovább javult a 17–13-as vívómérleget követően, majd kilencedikként indulva nyolcadikként futott be, ebből a csoportból a magyarok közül még Domján Bence és Domján Bendegúz lehet ott az elődöntőben.

Csütörtökön már a nők elődöntője következik, a versenyzők két 24-es csoportban küzdenek majd meg a szombati fináléba kerülésért.

ÖTTUSA

VIWA OPEN FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI ÖTTUSABAJNOKSÁG ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA

SELEJTEZŐ, FÉRFIAK

A-csoport

1. Koleszár Mihály 1562 pont, 2. Christian Zillekens (német) 1561, 3. Tárkányi Zsombor 1561, …13. Gyepessy Domonkos 1531, …18. Simon Tamás 1508, …22. Tóth Ákos 1467, …27. Fábián Máté 1436, 28. Herczeg Áron 1433, 29. Simon Barnabás 1412, 30. Schreiner Márk 1404

B-csoport

1. Marvin Dogue 1585, 2. Jonas Kalaminskas 1568, 3. Bőhm Csaba 1550, …10. Gáll András 1541, …19. Tamás József 1517, 20. Csányi Péter 1514, 21. Péter Ádám 1503, …23. Bognár Levente 1487, 24. Kemény Barnabás 1484, …27. Kiss-Szőlősi Álmos 1446, 28. Gáspár Ábel 1434, 29. Viniczai Patrik 1433, 30. Gráczer Viktor 1418

C-csoport

1. Kirill Karacsin (orosz) 1561, 2. Fernand Mitterrand (német) 1561, 3. Tim Leh (német) 1549, …8. Szép Balázs 1541, …13. Domján Bence 1534, 14. Domján Bendegúz 1534, …17. Vigassy Gergő 1516, …22. Kiss Tibor 1471, 23. Csányi Vilmos 1452, …25. Pataki Zsombor 1405, …28. Szécsi Kornél 1309, …32. Bereczki Richárd 319

Mindhárom csoportból az első 16 helyezett jutott tovább az elődöntőbe.