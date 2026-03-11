Idegenben, de mégis hazai pályán nyert a MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában

A találkozó első szettje még szorosan alakult, aztán azonban érvényesült a címvédő erőfölénye. Az összecsapás legeredményesebbje a 16 pontos Pesti Marcell volt.

A mérkőzést Székesfehérváron rendezték, mivel a fővárosiak amellett, hogy beleegyeztek az eredetileg hétvégére kiírt találkozó előrébb hozásában, lemondtak a pályaválasztói jogukról, ezzel is segítve a MÁV Előre felkészülését a Közép-európai Liga jövő keddi és szerdai, eszéki négyes döntőjére.

Férfi Extraliga, alapszakasz:

MAFC-MÁV Előre Foxconn 0:3 (-24, -12, -15)

A bajnokság állása:

1. MÁV Előre Foxconn 23 - 69:1 69 pont

2. Fino Kaposvár 21 1 63: 3 63

3. Vegyész RC Kazincbarcika 18 4 55:19 53

4. Prestige Fitness PSE 15 6 47:25 43

5. DEAC 12 10 38:35 35

6. MAFC 11 10 42:32 37

7. MEAFC-Peka Bau 11 11 38:38 34

8. TFSE 9 14 34:47 28

9. Swissten Dág KSE 8 15 30:52 24

10. Vidux-Szegedi RSE 7 15 25:48 21

11. Kecskeméti RC 5 17 20:55 14

12. Szolnoki RK 3 18 14:57 8

13. Dunaújvárosi KSE - 22 3:66 0