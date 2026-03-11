Nemzeti Sportrádió

Idegenben, de mégis hazai pályán nyert a MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában

2026.03.11. 20:24
null
A MÁV Előre legyőzte a MAFC-ot (Fotó: Facebook, MÁV Előre Foxconn)
Címkék
röplabda MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga
A MAFC pályaválasztóként, de mégis idegenben kapott ki 3:0-ra a veretlenül listavezető MÁV Előrétől a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján.

A találkozó első szettje még szorosan alakult, aztán azonban érvényesült a címvédő erőfölénye. Az összecsapás legeredményesebbje a 16 pontos Pesti Marcell volt.

A mérkőzést Székesfehérváron rendezték, mivel a fővárosiak amellett, hogy beleegyeztek az eredetileg hétvégére kiírt találkozó előrébb hozásában, lemondtak a pályaválasztói jogukról, ezzel is segítve a MÁV Előre felkészülését a Közép-európai Liga jövő keddi és szerdai, eszéki négyes döntőjére.

Férfi Extraliga, alapszakasz:
MAFC-MÁV Előre Foxconn 0:3 (-24, -12, -15)

A bajnokság állása:
1. MÁV Előre Foxconn 23 - 69:1 69 pont
2. Fino Kaposvár 21 1 63: 3 63
3. Vegyész RC Kazincbarcika 18 4 55:19 53
4. Prestige Fitness PSE 15 6 47:25 43
5. DEAC 12 10 38:35 35
6. MAFC 11 10 42:32 37
7. MEAFC-Peka Bau 11 11 38:38 34
8. TFSE 9 14 34:47 28
9. Swissten Dág KSE 8 15 30:52 24
10. Vidux-Szegedi RSE 7 15 25:48 21
11. Kecskeméti RC 5 17 20:55 14
12. Szolnoki RK 3 18 14:57 8
13. Dunaújvárosi KSE - 22 3:66 0

röplabda MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

A Szeged három ponttal távozott Kecskemétről a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2026.03.09. 21:26

Férfi röplabda: sorozatban 81. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

Röplabda
2026.03.08. 20:34

Simán döntőbe jutott a Vasas a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.03.07. 21:03

Férfi röplabda Extraliga: két évvel hosszabbított a Kaposvár vezetőedzője

Röplabda
2026.03.06. 11:20

Férfi röplabda Extraliga: Kazincbarcikán is veretlen maradt a MÁV Előre

Röplabda
2026.03.05. 22:14

Női röplabda Extraliga: a Nyíregyháza győzelemmel kezdett az alsóházban

Röplabda
2026.03.05. 20:08

Röplabda: letette a névjegyét a MEVZA-kupán az Újpest U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.03.05. 09:00

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

Röplabda
2026.03.02. 20:29
Ezek is érdekelhetik