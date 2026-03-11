Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ 17. legértékesebb játékosa – megérdemelt?

2026.03.11. 19:50
D10 NS-podcast Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Transfermarkt
Frissült a Transfermarkt piaci értéklistája, amelyen Szoboszlai Dominik 100 millió euróval a 17. helyet foglalja el a futballelitben. A Dupla Tízes legfrissebb adásában erről értekeztünk olyan kérdések mellett, minthogy többet ér-e valójában Lamine Yamal, mint Erling Haaland és Kylian Mbappé? Még mindig plusz szorzó van a Barcelona- és Real Madrid-játékosokon? Mennyire mérvadó egyáltalán a Transfermarkt becslése?
