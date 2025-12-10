Szoboszlai az Inter legyőzése után: Próbálunk felállni, ez a dolgunk

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool FC az egyik legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nélkül 1–0-ra nyert az Inter otthonában a BL-alapszakasz 6. fordulójában. Az egyetlen gólt a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik jegyezte.

„Egyszer fent, egyszer lent, igazi hullámvasút, amiben vagyunk. Próbálunk felállni, ez a dolgunk. Ezúttal egy tizenegyessel sikerült győznünk, de ehhez az is kellett, hogy ne kapjunk gólt. A pályán igyekszem a legjobbamat nyújtani, azon kívül pedig segíteni az új játékosokat. Keményen kell dolgoznunk, hogy a maihoz hasonló eredményeket érjünk el a jövőben is” – értékelt Szoboszlai a lefújást követően a TNT Sports riporterének.

Most volt oka mosolyogni Arne Slotnak (Fotó: Getty Images)

Arne Slot vezetőedző elsősorban a liverpooliak védekezését méltatta a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján, de természetesen nem kerülhette ki a Szalah hiányáról szóló kérdéseket. A holland mester nem sok fejleménnyel tudott szolgálni.

„Érthető, ha a hétvégén minden róla fog szólni. Mo nagy befolyással bír, így érzékenyen érintették a történtek a keretet. Megpróbáljuk szétválasztani a teljesítményt a pályán kívüli történésektől, de megértem, hogy sok kérdés vele kapcsolatos.”

„Az, hogy ilyen sok szurkoló elkísérte a csapatot a mostani, nehéz időszakban is, egy dolgot bizonyít: bármi történjen, bármilyen rosszul alakuljanak is a körülmények, mi akkor is kitartunk egymás mellett és együtt küzdünk tovább” – fogalmazott Slot.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (0–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Zwayer (német)

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan (P. Sucic, 82.), Dimarco (Carlos Augusto, 83.) – M. Thuram (Bonny, 83.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu

Liverpool: Alisson – J. Gomez (Bradley, 68.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – C. Jones – Isak (Wirtz, 68.), Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Szoboszlai (88. – 11-esből)