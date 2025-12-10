Capello Szoboszlai góljáról: Szégyen ilyen büntetőt befújni

Nem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik tizenegyesét, egészen pontosan az azt eredményező szituációt az olasz edzőlegenda, Fabio Capello. Az angol bajnokcsapat magyar klasszisa a 88. percben lőtte be a büntetőt, amelyet Florian Wirtz lerántásáért ítélt meg Felix Zwayer játékvezető a videofelvétel megtekintése után a keddi Internazionale–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

„Ez botrányos – fakadt ki a Milannal BL-győztes edző, aki tévés szakkommentátorként volt jelen a meccsen. – Szégyen egy ilyen büntetőt befújni. A bíró mindent látott, nem értem, mi szükség volt egyáltalán a VAR-ra. Ha ez szabálytalanság, akkor ezentúl minden szöglet után tizenegyest kell ítélni, mert a játékosok fogják egymás trikóját a kapu előtt. Igazságtalan döntés volt” – tette hozzá a 79 éves szakember. A volt angol szövetségi kapitány kitért Wirtz földre kerülésére is. „Nagy műesés volt” – közölte.

Capello véleményéhez csatlakozott egykori játékosa, az olasz válogatottal 1994-ben világbajnoki ezüstérmes Alessandro Costacurta, aki szintén jelen volt a stúdióban. „Ha ebből az esetből indulunk ki, akkor a jövőben minden félidőben tizenhét-tizennyolc büntetőt láthatunk majd” – gúnyolódott az 59 esztendős sportember.