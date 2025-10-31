Nemzeti Sportrádió

Münchenben lehet a 2028-as, Londonban vagy Barcelonában a 2029-es BL-döntő

K. Zs.K. Zs.
2025.10.31. 13:38
A müncheni stadion a 2025-ös BL-döntő előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája UEFA BL-döntő
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2028-as döntője Münchenben, az egy évvel későbbi pedig a londoni Wembley Stadionban vagy Barcelonában lehet.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénteken jelentette be, hogy ezekre az időpontokra ezek a városok jelezték rendezési szándékukat, ugyanakkor a hivatalos pályázatokat június 10-ig kell benyújtani.

A Bayern München otthona, az Allianz Arena idén adott otthont a legrangosabb európai futballsorozat fináléjának, a londoni létesítményben pedig egy évvel korábban játszottak döntőt. Barcelonában 1999-ben adták át legutóbb a trófeát, a katalán városban viszont már a felújított Camp Nouban lenne az összecsapás.

A mostani sorozat döntőjének a budapesti Puskás Aréna lesz a házigazdája, míg a 2026–2027-es kiírás fináléját az Atlético Madrid otthonában játsszák le.

Az UEFA jelezte, szeptemberben jelölik ki a klubsorozatok 2028-as és 2029-es döntőinek házigazdáit, egyúttal leszögezte, hogy egy esetleges New York-i BL-döntő 2030 előtt biztosan nem jön létre.

