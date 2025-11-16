Új hazai mezében játszik válogatottunk az írek ellen

Új piros-fehér-zöld szerelésében fut ki az írek elleni sorsdöntő világbajnoki selejtezőre a magyar labdarúgó-válogatott, amely ma 15 órakor kezdi utolsó 2025-ös kvalifikációs mérkőzését a Puskás Arénában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n! AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Portugália 5 3 1 1 11–6 +5 10 2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9–7 +2 8 3. Írország 5 2 1 2 6–5 +1 7 4. Örményország 5 1 – 4 2–10 –8 3