Új hazai mezében játszik válogatottunk az írek ellen
Új piros-fehér-zöld szerelésében fut ki az írek elleni sorsdöntő világbajnoki selejtezőre a magyar labdarúgó-válogatott, amely ma 15 órakor kezdi utolsó 2025-ös kvalifikációs mérkőzését a Puskás Arénában.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Portugália
|5
|3
|1
|1
|11–6
|+5
|10
|2. MAGYARORSZÁG
|5
|2
|2
|1
|9–7
|+2
|8
|3. Írország
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|4. Örményország
|5
|1
|–
|4
|2–10
|–8
|3
