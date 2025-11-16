Nemzeti Sportrádió

Új hazai mezében játszik válogatottunk az írek ellen

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 12:47
Címkék
Magyarország–Írország világbajnoki selejtező Puskás Aréna
Új piros-fehér-zöld szerelésében fut ki az írek elleni sorsdöntő világbajnoki selejtezőre a magyar labdarúgó-válogatott, amely ma 15 órakor kezdi utolsó 2025-ös kvalifikációs mérkőzését a Puskás Arénában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk P 
1. Portugália31111–6+5 10 
2. MAGYARORSZÁG2219–7+2 8 
3. Írország2126–5+1 7 
4. Örményország142–10–8 3 

 

 

Magyarország–Írország világbajnoki selejtező Puskás Aréna
Legfrissebb hírek

A görögök nagy szívességet tettek a dánoknak, akik azonban nem bírtak a fehéroroszokkal

Foci vb 2026
14 órája

A spanyol válogatott ismét kapott gól nélkül nyert, és gyakorlatilag kijutott a világbajnokságra

Foci vb 2026
17 órája

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Magyar válogatott
2025.11.13. 19:55

Király Gábor és Juhász Roland is optimistán várja a következő két selejtezős meccset

Magyar válogatott
2025.11.11. 18:15

Az MLSZ megpályázza a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjét

Európa-konferencialiga
2025.10.31. 12:54

Ideiglenes kapitánnyal próbálják meg kiharcolni a vb-pótselejtezőt a csehek

Foci vb 2026
2025.10.22. 17:20

Marco Rossi: A jó eredményekkel az elvárások is nőttek

Magyar válogatott
2025.10.22. 10:14

Lukács Dániel a góljánál nem gondolt semmire, a gólpasszánál eksztázist érzett

Magyar válogatott
2025.10.16. 20:43
Ezek is érdekelhetik