Luis Enrique: Négy vagy öt csapat van a mi szintünkön a BL-ben, nem lesz könnyű a címvédés

„Három mérkőzés, három győzelem, ez nagyszerű teljesítmény és ami a legfontosabb: a tabella élén állunk. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzések várnak még ránk, de továbbra is az a cél, hogy az első nyolc között végezzünk. Tavaly nem kezdtünk jól, úgyhogy emiatt különösen örülünk a három győzelemnek” – nyilatkozta az UEFA oldalának Ousmane Dembélé.

Az aranylabdás francia támadó sérülésből visszatérve csereként állt be a 63. percben, három perccel később pedig be is talált a Leverkusen kapujába a 100. párizsi meccsén. „Örülök ennek a mérföldkőnek, főleg, hogy a BL-ben és góllal ünnepelhettem. Még többet szeretnék. Mindent megteszek azért, hogy a PSG sikeres legyen. A Bayern Münchennel játszunk a következő fordulóban. Nagyszerű csapat, tavaly a BL-ben és a klubvilágbajnokságon is találkoztunk, nehéz mérkőzés lesz, de nagyon várjuk.”

A L'Équipe kérdésére válaszolva az Aranylabdáról és Kylian Mbappé formájáról is beszélt: „Nem változtatott meg. Remélem, jövőre Kylian Mbappé nyeri az Aranylabdát. Karrierje alapján megérdemli és a mostani idényt is jól kezdte, folyamatosan lövi a gólokat. Remélem, folytatja ezt és egyszer aranylabdás lesz.”

„Mindig nehéz idegenben játszani, a Leverkusen egy új projektet kezdett, így nehéz volt készülni rá, de megérdemelten nyertünk” – kezdte értékelését Luis Enrique. A PSG trénere ezt követően Vitinhát méltatta: „Csodálatos, ahogy a labdával kontrollálja a mérkőzést a legnehezebb időszakokban is. Támadásban és védekezésben is hatékony, pedig sokan kritizáltak engem, amikor a védekező középpályás szerepkörét bíztam rá. A BL-alapszakasz nehéz, de a három győzelem magabiztosságot ad.”

„Tavaly mindent megnyertünk, és idén is erre törekszünk. Nehéz lesz a címvédés, de megvan hozzá az önbizalmunk. Nehéz lesz, mert négy vagy öt csapat van a mi szintünkön. Ez a legnagyobb előnye a győzelemnek. Mielőtt nyernél, nem tudod biztosan, hogy képes vagy rá. Most már mindenki tudja Párizsban, hogy nekünk sikerülhet. Tovább akarunk fejlődni, és öröm nézni, milyen örömmel játszik a csapat” – nyilatkozta Enrique.