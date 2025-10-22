Luis Enrique: Négy vagy öt csapat van a mi szintünkön a BL-ben, nem lesz könnyű a címvédés
„Három mérkőzés, három győzelem, ez nagyszerű teljesítmény és ami a legfontosabb: a tabella élén állunk. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzések várnak még ránk, de továbbra is az a cél, hogy az első nyolc között végezzünk. Tavaly nem kezdtünk jól, úgyhogy emiatt különösen örülünk a három győzelemnek” – nyilatkozta az UEFA oldalának Ousmane Dembélé.
Az aranylabdás francia támadó sérülésből visszatérve csereként állt be a 63. percben, három perccel később pedig be is talált a Leverkusen kapujába a 100. párizsi meccsén. „Örülök ennek a mérföldkőnek, főleg, hogy a BL-ben és góllal ünnepelhettem. Még többet szeretnék. Mindent megteszek azért, hogy a PSG sikeres legyen. A Bayern Münchennel játszunk a következő fordulóban. Nagyszerű csapat, tavaly a BL-ben és a klubvilágbajnokságon is találkoztunk, nehéz mérkőzés lesz, de nagyon várjuk.”
A L'Équipe kérdésére válaszolva az Aranylabdáról és Kylian Mbappé formájáról is beszélt: „Nem változtatott meg. Remélem, jövőre Kylian Mbappé nyeri az Aranylabdát. Karrierje alapján megérdemli és a mostani idényt is jól kezdte, folyamatosan lövi a gólokat. Remélem, folytatja ezt és egyszer aranylabdás lesz.”
„Mindig nehéz idegenben játszani, a Leverkusen egy új projektet kezdett, így nehéz volt készülni rá, de megérdemelten nyertünk” – kezdte értékelését Luis Enrique. A PSG trénere ezt követően Vitinhát méltatta: „Csodálatos, ahogy a labdával kontrollálja a mérkőzést a legnehezebb időszakokban is. Támadásban és védekezésben is hatékony, pedig sokan kritizáltak engem, amikor a védekező középpályás szerepkörét bíztam rá. A BL-alapszakasz nehéz, de a három győzelem magabiztosságot ad.”
„Tavaly mindent megnyertünk, és idén is erre törekszünk. Nehéz lesz a címvédés, de megvan hozzá az önbizalmunk. Nehéz lesz, mert négy vagy öt csapat van a mi szintünkön. Ez a legnagyobb előnye a győzelemnek. Mielőtt nyernél, nem tudod biztosan, hogy képes vagy rá. Most már mindenki tudja Párizsban, hogy nekünk sikerülhet. Tovább akarunk fejlődni, és öröm nézni, milyen örömmel játszik a csapat” – nyilatkozta Enrique.
Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben
„Fájdalmas ez a hét-kettes vereség. Rosszul kezdtünk, egy szöglet után gólt kaptunk, de visszaküzdöttük magunkat. A harmincnyolcadik percig kiegyenlített volt a mérkőzés, majd az azt követő hét percben túl nyitottak voltunk és szétszedtek minket. Megbüntették a labdavesztéseinket, az a hét perc nagyon fájdalmas volt. A piros lap után háromvédős felállásról négy védőre váltottunk. Ehhez nem tudtunk megfelelően alkalmazkodni, túl sok területet hagytunk szabadon” – vélekedett Kasper Hjulmand, a Bayer Leverkusen trénere.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (1–4)
Leverkusen, BayArena, 30 210 néző. Vezette: Jesús Gil Manzano (spanyol)
Leverkusen: Flekken – Andrich, Badé, Tapsoba – Arthur Soares, Equi Fernández (J. Mensah, 81.), Aleix García, Grimaldo – Echeverri (Maza, a szünetben), Poku (Ben Szegir, 63.) – Kofane (Belocian, 52.). Vezetőedző: Kasper Hjulmand
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery (Ndjantou, 76.), Mayulu (Li Kang In, 63.) – B. Barcola (I. Mbaye, 72.), D. Doué (Lucas Hernández, a szünetben) – Kvarachelia (O. Dembelé, 63.). Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Aleix García (38., 54. – az elsőt 11-esből), ill. Pacho (7.), D. Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), O. Dembélé (66.), Vitinha (90.)
Kiállítva: Andrich (33.), ill. Zabarnij (37.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|3. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|4. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|5. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|6. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|7. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|8. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Qarabag
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|11. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|12. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|13. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|14. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|Sporting
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|16. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|17. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|18. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|19. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|20. Galatasaray
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|22. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|23. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|24. Juventus
|2
|–
|2
|–
|6–6
|0
|2
|25. Bodö/Glimt
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|26. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|27. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|28. Monaco
|2
|–
|1
|1
|3–6
|–3
|1
|29. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|30. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|31. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|32. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|33. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|34. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|35. Athletic Bilbao
|2
|–
|–
|2
|1–6
|–5
|0
|36. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0