Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel gázolt át Szerbián, amely így kiesett

A középdöntő második, dortmundi csoportjában sorra kerülő balkáni rangadó kifejezetten egyoldalúra sikeredett, Montenegró végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a szerbeket, így a maga részéről mindent megtett a továbbjutást érdekében, ellenben déli szomszédunk számára végetért a torna. A montenegróiak sikere ugyan győzelmi kényszerbe hozta a spanyolokat, akik csak a társházigazda, eddig hibátlan Németország legyőzésével juthatnak be a legjobb nyolc közé, de meg kell jegyezni, hogy egy szerb siker esetén tét nélküli lett volna a szóban forgó találkozó. A montenegrói siker egyik „kovácsa” a kapus, Armelle Attingre volt, aki 62 százalékos védési hatékonysággal cipelte a hátán csapatát.

A klubszinten az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában Dijana Trivics kilenc gólig jutott, a két mosonmagyaróvári légiós (Katarina Dzsaferovics, Andrijana Tatar) ellenben nem volt eredményes. A másik oldalon az FTC-t erősítő Dragana Cvijics öt, a DVSC-ben légióskodó Jovana Jovovics kettő gólt szerzett, míg Emlija Lazics nem talált be.

Eközben a III. csoportban Ausztria szoros meccsen kapott ki Tunéziától – az afrikai együttes első pontjait szerezte a középdöntőben. Az osztrákok debreceni légiósa, Ines Ivancok hét gólt szerzett a meccsen.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)

Ld: Trivics 9, Pletikosics 7, ill. Cvijics 5, Skrovics 3

Később

18.00: Spanyolország–Németország

20.30: Feröer–Izland

1. Németország 4 4 – – 135–89 +46 8 2. Montenegró 5 3 – 2 145–138 +7 6 3. Szerbia 5 2 1 2 126–150 –24 5 4. Spanyolország 4 2 – 2 115–107 +8 4 5. Feröer 4 1 1 2 111–124 –13 3 6. Izland 4 – – 4 101–125 –24 0



III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Ausztria–Tunézia 25–27 (12–14)

Ld: Ivancok 7, Egger 5, ill. Hamruni 8, Ben Abdallah, Jlezi 6

Később

18.00: Argentína–Franciaország

20.30: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)

1. Franciaország 3 3 – – 114–63 +51 6 2. Hollandia 3 3 – – 105–68 +37 6 3. Lengyelország 3 2 – 1 85–93 –8 4 4. Tunézia 4 1 – 3 92–136 –44 2 5. Ausztria 4 1 – 3 91–113 –22 2 6. Argentína 3 – – 3 73–87 –14 0



ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

2. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Horvátország–Uruguay 34–25 (19–10)

Ld: Milosavljevic 8, Simara 6, ill. Ruegger 5, Lapetina 4

Irán–Paraguay 20–33 (11–17)

Ld: Merih 11, Badvi, Eizadgast, Horzugi 2, ill. Enríquez, Pereira 6, Portillo, Acuna 5

1. Horvátország 2 2 – – 72–34 +38 4 2. Paraguay 2 2 – – 56–40 +16 4 3. Uruguay 2 – – 2 45–57 –12 0 4. Irán 2 – – 2 29–71 –42 0



II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Egyiptom–Kuba 26–26 (14–12)

Ld: Hadzsadzs 6, Gadallah, Madmud 4, ill. Delgado 11, Iglesias, Chirino 3

18.30: Kína–Kazahsztán