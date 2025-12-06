Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel gázolt át Szerbián, amely így kiesett
A középdöntő második, dortmundi csoportjában sorra kerülő balkáni rangadó kifejezetten egyoldalúra sikeredett, Montenegró végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a szerbeket, így a maga részéről mindent megtett a továbbjutást érdekében, ellenben déli szomszédunk számára végetért a torna. A montenegróiak sikere ugyan győzelmi kényszerbe hozta a spanyolokat, akik csak a társházigazda, eddig hibátlan Németország legyőzésével juthatnak be a legjobb nyolc közé, de meg kell jegyezni, hogy egy szerb siker esetén tét nélküli lett volna a szóban forgó találkozó. A montenegrói siker egyik „kovácsa” a kapus, Armelle Attingre volt, aki 62 százalékos védési hatékonysággal cipelte a hátán csapatát.
A klubszinten az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában Dijana Trivics kilenc gólig jutott, a két mosonmagyaróvári légiós (Katarina Dzsaferovics, Andrijana Tatar) ellenben nem volt eredményes. A másik oldalon az FTC-t erősítő Dragana Cvijics öt, a DVSC-ben légióskodó Jovana Jovovics kettő gólt szerzett, míg Emlija Lazics nem talált be.
Eközben a III. csoportban Ausztria szoros meccsen kapott ki Tunéziától – az afrikai együttes első pontjait szerezte a középdöntőben. Az osztrákok debreceni légiósa, Ines Ivancok hét gólt szerzett a meccsen.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)
Ld: Trivics 9, Pletikosics 7, ill. Cvijics 5, Skrovics 3
Később
18.00: Spanyolország–Németország
20.30: Feröer–Izland
|1. Németország
|4
|4
|–
|–
|135–89
|+46
|8
|2. Montenegró
|5
|3
|–
|2
|145–138
|+7
|6
|3. Szerbia
|5
|2
|1
|2
|126–150
|–24
|5
|4. Spanyolország
|4
|2
|–
|2
|115–107
|+8
|4
|5. Feröer
|4
|1
|1
|2
|111–124
|–13
|3
|6. Izland
|4
|–
|–
|4
|101–125
|–24
|0
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Ausztria–Tunézia 25–27 (12–14)
Ld: Ivancok 7, Egger 5, ill. Hamruni 8, Ben Abdallah, Jlezi 6
Később
18.00: Argentína–Franciaország
20.30: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)
|1. Franciaország
|3
|3
|–
|–
|114–63
|+51
|6
|2. Hollandia
|3
|3
|–
|–
|105–68
|+37
|6
|3. Lengyelország
|3
|2
|–
|1
|85–93
|–8
|4
|4. Tunézia
|4
|1
|–
|3
|92–136
|–44
|2
|5. Ausztria
|4
|1
|–
|3
|91–113
|–22
|2
|6. Argentína
|3
|–
|–
|3
|73–87
|–14
|0
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
2. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Horvátország–Uruguay 34–25 (19–10)
Ld: Milosavljevic 8, Simara 6, ill. Ruegger 5, Lapetina 4
Irán–Paraguay 20–33 (11–17)
Ld: Merih 11, Badvi, Eizadgast, Horzugi 2, ill. Enríquez, Pereira 6, Portillo, Acuna 5
|1. Horvátország
|2
|2
|–
|–
|72–34
|+38
|4
|2. Paraguay
|2
|2
|–
|–
|56–40
|+16
|4
|3. Uruguay
|2
|–
|–
|2
|45–57
|–12
|0
|4. Irán
|2
|–
|–
|2
|29–71
|–42
|0
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Egyiptom–Kuba 26–26 (14–12)
Ld: Hadzsadzs 6, Gadallah, Madmud 4, ill. Delgado 11, Iglesias, Chirino 3
18.30: Kína–Kazahsztán
|1. Kuba
|2
|1
|1
|–
|55–54
|+1
|3
|2. Kína
|1
|1
|–
|–
|35–32
|+3
|2
|3. Egyiptom
|2
|–
|1
|1
|58–61
|–3
|1
|4. Kazahsztán
|1
|–
|–
|1
|28–29
|–1
|0