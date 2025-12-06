PL: Leeds United–Liverpool FC

Nemzeti Sportrádió

A címvédő Liverpool FC a Leeds United otthonában lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Leeds United–Liverpool FC 0–1 (0–0) – ÉLŐ
Leeds, Elland Road, 18.30 (Tv: Spíler1). Vezeti: A. Taylor
Leeds: Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, G. Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor. Menedzser: Daniel Farke
Liverpool: Alisson – Bradley, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Ekitiké (48.)

Cikkünk folyamatosan frissül....

 

