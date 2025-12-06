„Megpróbáljuk megnyerni a világbajnoki címet” – Verstappen feltüzelt, de tudja, hogy szerencsére is szüksége lesz

Max Verstappen mindent megtett, amit csak lehetett, hogy a lehető legkedvezőbb helyzetbe hozza magát az év utolsó, mindent eldöntő versenye előtt Abu-Dzabiban, hiszen megszerezte a pole pozíciót a két vb-riválisa, Lando Norris és Oscar Piastri előtt. A szezonbeli nyolcadik, míg a Yas Marina Circuiten az ötödik rajtelsőséget szerző holland, két mutatóban is az élre állt: egyrészről biztossá vált, hogy az ő nevéhez fűződik a legtöbb pole az idén, másrészről utolérte Lewis Hamiltont, aki ugyancsak ötször várhatta az élről a piros lámpák kialvását a helyszínen.

Az egyéni vb-összetettben 12 pont lemaradással a második helyet elfoglaló címvédő ugyanakkor tisztában van vele, hogy a győzelem önmagában nem lesz elég a végső sikerhez, hiszen ha Norris akár egy pozíciót ronthat is a rajhelyéhez képest a bajnoki cím bebiztosításához. „A Q2-ben használt gumin maradtam, és már azok a körök is elég tisztességesek voltak. A Q3-ban a pályahőmérséklet itt általában csökken, és jobban tudod nyomni, és én pontosan ezt tettem.”

„Találtunk még némi köridőt, és hihetetlenül boldog vagyok, hogy meglett az első hely! Ez az egyetlen, ami tehetünk, amit az irányításunk alatt tarthatunk: maximalizáljuk azt, amink van, az autót, és mi ezt határozottan véghez is vittük a kvalifikáción. Meglátjuk, mit tehetünk a versenyen. Megpróbálok nyerni, de a fejemben ezzel együtt ott motoszkál az a gondolat is, hogy minél több pontot szeretnénk szerezni, és megpróbáljuk megszerezni azt a világbajnoki címet is! Ehhez némi szerencsére is szükségünk lesz abból a szempontból, mi történik mögöttünk” – tette hozzá a holland pilóta, aki tavaly Piastrival ütközött össze a rajtot követően Abu-Dzabiban.

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Norris viszonylag kényelmes helyzetből készülhet pályafutása legfontosabb versenyére: legyőzte a csapattársát, Piastrit, és megszerezte a második rajthelyet fő riválisa, Verstappen mögött. A brit abban a tudatban várhatja a rajtot, hogy számára a harmadik pozíció is elég a végső sikerhez, ami óvatosságra sarkallhatja, a versenyző ugyanakkor a kvalifikációt követő interjúkban elmondta, a győzelem a célja vasárnap. „Kemény volt. Max jó munkát végzett, és gratulálok neki! Mi is megtettünk minden tőlünk telhetőt, és úgy érzem, a köröm elég jól sikerült, egészen elégedett voltam vele. Természetesen csalódott vagyok, hogy nem szereztem meg a pole pozíciót az utolsó versenyhétvégén, de egyszerűen nem voltunk elég gyorsak, szóval vasárnap újra fogunk próbálkozni.”

Norris egyelőre nem tudja, pontosan milyen hozzáállással fogja megközelíteni a futamot. „Majd idővel elgondolkozom, de egyelőre csalódott vagyok, hogy nem lett meg a rajtelsőség. Nyerni szeretnék vasárnap, szóval ez lesz a cél” – zárta a gondolatait Norris, akit a Sky Sports F1 kamerái előtt már arról kérdeztek, hogy gondolkozik-e azon, Verstappen milyen taktikával, játszmákkal próbálkozhat vasárnap. – Nincs értelme túl sokat gondolkoznom ezen. Le fogok ülni a srácokkal és a lányokkal a csapatomból, és meglátjuk, hogyan tudunk a lehető legjobban felkészülni a futamra, és minden eshetőségre.”

„A cél az, hogy megpróbálunk győzni. Ez a hozzáállásunk. De nem lesz egyszerű menet, valószínűleg ez lesz az eddigi legösszetettebb versenyem. Nincs semmi szükségem rá, hogy kockázatot vállaljak, és remélhetőleg ezt az előnyömre tudom fordítani. Bízom benne, hogy valamivel gyorsabbak leszünk vasárnap, máskülönben a Red Bull túl gyors lenne. Tudom, hogy mit kell tennem. Sosem olyan egyszerű, hogy maradj ott, tedd ezt, hiszen mindenkinek megvan a maga menete. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy a saját dolgommal foglalkozom, a lehető legjobban felkészülök, és kivárom, mi történik.”

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb

Ugyan Piastri az időmérő felzárkózott, és az első szakaszban a leggyorsabbnak bizonyult, miközben a Q3-as első köröket követően jobban állt, mint csapattársa, Norris, végül alulmaradt a házon belüli csatában, és a harmadik rajthelyet szerezte meg a két vb-ellenfele, Verstappen és Norris mögött. Az ausztrál szempontjából ez a lehető legrosszabb felállás, hiszen tudja, nem lehet túl agresszív Norrisszal szemben, miközben tisztában van azzal is, hogy mindenképpen az első két hely valamelyikén kellene zárnia ahhoz, hogy egyáltalán matematikailag esélye nyílhasson a vb-cím megnyerésére.

„Az első szakaszban remek kört futottam, végre elkaptam a ritmust, és rendben volt a Q3-as próbálkozásom is, nem sok maradt benne. Egyszerűen nem voltam elég gyors, de így eléggé izgalmas nap vár ránk vasárnap. Meglátjuk, mit tartogat a verseny, Max a hosszabb etapokon is gyorsnak tűnt, és egyértelműen gyors egy körön is.

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella elégedett volt az elért eredménnyel, és hangsúlyozta, még mindig a saját kezükben van a bajnoki cím sorsa. „Az, hogy Oscar és Lando ilyen közel van egymáshoz, elmondja a teljes szezon történetét. Ez az időmérő szimbolikusan megmutatja, milyen közel volt Oscar és Lando teljesítménye egymáshoz, és igazságos, hogy mindketten harcban vannak még a bajnoki címért. Verstappenben és a Red Bullban egy-két tizedmásodperccel több volt, így megérdemelten vannak pole pozícióban.”

„Elégedett vagyok a teljesítménnyel. Úgy gondolom, Oscar és Lando mindent kihozott az autóból. Nem volt egyszerű időmérőnk. A mostani volt a legszorosabb abban a tekintetben, hogy mennyi választotta el egymástól a leggyorsabbat és a leglassabbat. Pozitív napot zártunk a bajnokság tekintetében, a mi kezünkben van a sorsunk, de vasárnap teljesítenünk kell. Nem leszünk egyedül: ott van (George) Russell és (Charles) Leclerc is, elég komplikált futam lesz, amelyen a lehető legjobb munkát kell végeznünk, és közben hagynunk kell, hogy Lando és Oscar kihasználhassa a lehetőségeit a bajnoki címért vívott küzdelemben.”