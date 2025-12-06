A magyar férfi válogatott nem jutott ki a tollaslabda csapat Eb-re

A Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Könczöl Ádám, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Tóth Kristóf összetételű együttes a 3-as számú csoport 1-es alcsoportjában szerepelt. Csütörtökön a finnektől 4:1-re kikapott, majd pénteken 3:2-re legyőzte a bolgárokat. Mivel szombaton a finn válogatott a bolgár csapat ellen 5:0-ra győzött, így az északiak játszhatnak vasárnap a másik hármas (Csehország, Ausztria, Izland) első helyezettjével az Eb-részvételért.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re – melyen ott lesz rendezőként a török, címvédőként a dán válogatott – a selejtezős csoportok győztesei jutnak ki.