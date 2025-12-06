Nemzeti Sportrádió

A magyar férfi válogatott nem jutott ki a tollaslabda csapat Eb-re

Vágólapra másolva!
2025.12.06. 17:58
null
Fotó: FB/Magyar Tollaslabda Szövetség
Címkék
férfi tollaslabda cspat EB magyar tollaslabda-válogatott tollaslabda
A magyar férfi tollaslabda-válogatott nem jutott ki a 2026-os csapat Európa-bajnokságra a prágai selejtezőből.

A Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Könczöl Ádám, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Tóth Kristóf összetételű együttes a 3-as számú csoport 1-es alcsoportjában szerepelt. Csütörtökön a finnektől 4:1-re kikapott, majd pénteken 3:2-re legyőzte a bolgárokat. Mivel szombaton a finn válogatott a bolgár csapat ellen 5:0-ra győzött, így az északiak játszhatnak vasárnap a másik hármas (Csehország, Ausztria, Izland) első helyezettjével az Eb-részvételért.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re – melyen ott lesz rendezőként a török, címvédőként a dán válogatott – a selejtezős csoportok győztesei jutnak ki.

 

férfi tollaslabda cspat EB magyar tollaslabda-válogatott tollaslabda
Legfrissebb hírek

Tollaslabda csapat Eb: Portugáliában szerepel a selejtezőben a női válogatott

Egyéb egyéni
2025.12.04. 10:59

Tollaslabda csapat Eb: a magyar férfiválogatott Prágában szerepel a selejtezőben

Egyéb egyéni
2025.12.03. 15:47

A tollaslabdázó Kőrösi Ágnes az első körben búcsúzott Indiában

Egyéb egyéni
2025.11.26. 14:09

Kőrösi Ágnes ezüstérmes a magyar nyílt tollaslabda-bajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.01. 19:22

Tollaslabda: vb és Eb vár az utánpótlásra

Utánpótlássport
2025.08.30. 09:06

Tollaslabda-vb: Sándorházi nem jutott a 32 közé

Egyéb egyéni
2025.08.26. 13:34

Tollaslabda: Ágai Zénó Európa legjobbjai között

Utánpótlássport
2025.05.31. 17:24

Kőrösi Ágnes a Távol-Keleten készül a tollaslabda-világbajnokságra

Egyéb egyéni
2025.05.22. 10:12
Ezek is érdekelhetik