Meglepte a rekordigazolás a Liverpool edzőjét, erre nem számított az Atlético ellen...

A svéd válogatott támadó, Alexander Isak 58 percet töltött a pályán a Liverpool 3–2-es győzelme során, mielőtt helyére a szintén nyári szerzemény, Hugo Ekitiké szállt be. Isak a Newcastle Unitedtől érkezett az átigazolási időszak utolsó napján, brit rekordot jelentő 125 millió fontért, ám a felkészülése nem volt zökkenőmentes.

„A 60 perc alatt, amit játszott, sokkal fittebbnek tűnt, mint gondoltam – mondta Slot. – Szó sem volt arról, hogy tíz perc után már elfáradt volna. Egy-két hét közös edzés után is képes ezen a szinten futballozni. Persze két-három meccs egy héten még sok lenne neki, de két klasszis kilencesünk van, és mindkettőre számítani fogunk a jövőben.”

A „vörösök” ismét izgalmas meccsen arattak győzelmet: kétgólos előnyüket elpuskázták, ám a hajrában a Szoboszlai Dominik szögletére érkező Virgil van Dijk fejesével mégis megszerezte a három pontot.

Slot a mérkőzésről így értékelt: „Ha olyan csapatot akarsz legyőzni, mint az Atlético Madrid, amelynek elképesztő a mentalitása, akkor az ő fegyverükkel kell harcolnod – és mi ezt tettük. 2–0-nál több lehetőségünk is volt a harmadik gólra, a második félidőben pedig a kapufát találtuk el. Amíg csak egy gól a különbség, mindig bármi megtörténhet, és ez most is így lett a hajrához közeledve. De megmutattuk, hogy képesek vagyunk reagálni, és a végén egy pontrúgásból eldöntöttük a meccset.”

A Liverpool szombaton a városi rivális Evertont fogadja a Premier League 5. fordulójának nyitó mérkőzésén.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (2–1)

Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)