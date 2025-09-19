Conte elmondta, miért cserélte le De Bruynét, a szurkolók nagy része kiakadt a döntésen

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City hazai pályán legyőzte a Napolit a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A csütörtöki találkozó emlékezetes és drámai fordulata az volt, amikor az olasz csapat vezetőedzője, Antonio Conte a volt csapata otthonában játszó Kevin De Bruynét áldozta be Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt.

„A sors néha kegyetlen… Az előző idényben csak egyszer kaptunk piros lapot a Serie A-ban, most pedig húsz perc után megfogyatkoztunk a BL-ben. Nem volt más választásom, le kellett cserélnem De Bruynét. Sajnálom őt, mert elvettük tőle a lehetőséget, hogy élvezze a játékot korábbi klubja és szurkolói előtt. Minőséget vesztettünk a lecserélésével, de ez volt az egyetlen döntés, amit meghozhattam” – fogalmazott Conte a mérkőzést követően.

De Bruyne lecserélése sok szurkolónál kiverte a biztosítékot, hiszen leginkább miatta várták ezt az összecsapást. Az X-en rengeteg ilyen és hasonló véleményt lehet olvasni:

„Conte nagyon csúnyán bánt De Bruynével, aki nem érdemelte meg ezt…”

„De Bruynét cserélték le, értitek? Conte, ezt sohasem bocsátom meg neked!”

„Ezzel a cserével Conte szinte feladta a meccset, hiszen lecserélte az egyetlen játékosát, aki még emberhátrányban is képes lett volna lendíteni a támadójátékon.”