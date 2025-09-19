Nemzeti Sportrádió

Conte elmondta, miért cserélte le De Bruynét, a szurkolók nagy része kiakadt a döntésen

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 10:52
null
Antonio Conte sajnálja, hogy így alakult a mérkőzés forgatókönyve (Fotó: Getty Images)
Címkék
Antonio Conte Bajnokok Ligája Napoli Kevin De Bruyne Manchester City
Antonio Conte szerint a sors kegyetlenül bánt Kevin De Bruynével, akinek manchesteri visszatérése nem a tervek szerint sült el, hiszen taktikai megfontolásból le kellett cserélni őt a Napoli piros lapját követően. A szurkolók többsége nem igazán értette, miért éppen neki kell elhagynia a pályát...

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City hazai pályán legyőzte a Napolit a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A csütörtöki találkozó emlékezetes és drámai fordulata az volt, amikor az olasz csapat vezetőedzője, Antonio Conte a volt csapata otthonában játszó Kevin De Bruynét áldozta be Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt.

 „A sors néha kegyetlen… Az előző idényben csak egyszer kaptunk piros lapot a Serie A-ban, most pedig húsz perc után megfogyatkoztunk a BL-ben. Nem volt más választásom, le kellett cserélnem De Bruynét. Sajnálom őt, mert elvettük tőle a lehetőséget, hogy élvezze a játékot korábbi klubja és szurkolói előtt. Minőséget vesztettünk a lecserélésével, de ez volt az egyetlen döntés, amit meghozhattam” – fogalmazott Conte a mérkőzést követően.

De Bruyne lecserélése sok szurkolónál kiverte a biztosítékot, hiszen leginkább miatta várták ezt az összecsapást. Az X-en rengeteg ilyen és hasonló véleményt lehet olvasni:

„Conte nagyon csúnyán bánt De Bruynével, aki nem érdemelte meg ezt…”

„De Bruynét cserélték le, értitek? Conte, ezt sohasem bocsátom meg neked!”

„Ezzel a cserével Conte szinte feladta a meccset, hiszen lecserélte az egyetlen játékosát, aki még emberhátrányban is képes lett volna lendíteni a támadójátékon.”

Bajnokok Ligája
4 órája

Guardiola hisz benne, hogy Haaland megdönti Cristiano Ronaldo 140 gólos BL-rekordját

A norvég csatár jutott el a legkevesebb mérkőzésen 50 gólig a sorozatban, edzője magasztalta: „Mit mondhatnék? A számok magukért beszélnek. Szerencsések vagyunk, hogy nálunk futballozik.”

De Bruyne mindenesetre szó nélkül tudomásul vette, hogy el kell hagynia a pályát: ahogy meglátta a mezszámát felmutatva, rohant a kispad felé. Arra azért volt ideje, hogy mind a hazai, mind a vendégdrukkereknek megköszönje a támogatást – néhány pillanatra az egész Etihad Stadion közönsége őt éltette.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Napoli(olasz) 2–0 (0–0) 
Gólszerző: Haaland (56.), Doku (65.)
Kiállítva: Di Lorenzo (21.)

Antonio Conte Bajnokok Ligája Napoli Kevin De Bruyne Manchester City
Legfrissebb hírek

Húsz éve rajtolt a Barcelona idegenbeli győzelemmel a BL-ben

Bajnokok Ligája
39 perce

Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

Bajnokok Ligája
15 órája

Ott folytatták, ahol májusban abbahagyták: a címvédő PSG átgázolt az Atalantán a Parc des Princes-ben

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 23:03

Guardiolát nem lepte meg De Bruyne remek nápolyi idénykezdete

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 17:21

Beckham: Túl hamar írják le a Newcastle-t

Bajnokok Ligája
2025.09.16. 16:43

„Rúgtam nekik pár gólt” – Mbappé üzent a Marseille-nek

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 15:22

Inaki Williams az Arsenal-meccs előtt: Vért fognak izzadni ellenünk

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 13:33

Guardiola: Még nem vagyunk készen, de lépésről lépésre haladunk

Angol labdarúgás
2025.09.15. 07:27
Ezek is érdekelhetik