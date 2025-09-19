Guardiola hisz benne, hogy Haaland megdönti Cristiano Ronaldo 140 gólos BL-rekordját

„Közhely, az olasz csapatok védekezése mindig rendben van, sokszor találkoztam már velük Európában. Nyugalom, fókuszáltság kell, hogy feltörjük őket, örülök, hogy ez most sikerült. Nehéz hetünk van, hiszen a manchesteri derbit követően itt kellett helytállnunk, a hétvégén pedig az Arsenalhoz utazunk” – mondta a nápolyiak legyőzése után Pep Guardiola, majd kitért Erling Haaland rekordjára is, aki 49 mérkőzésen érte el az 50 Bajnokok Ligája-gólt, a sorozat történetében neki kellett a legkevesebb meccs ahhoz, hogy eljusson e mérföldkőig.

„Mit mondhatnék? A számok magukért beszélnek. Szerencsések vagyunk, hogy nálunk futballozik, szeretnék neki gratulálni. Olyanokhoz csatlakozott, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy vagy Robert Lewandowski. Erling is ott van köztük. Egészen elképesztő góllövő – mondta a katalán edzőklasszis, majd arra a kérdésre is válaszolt, el tudja-e képzelni, hogy játékosa CR 140 gólos csúcsát megdöntve a sorozat örökös gólrekordere lesz: „Ebben a ritmusban? Abszolút, igen. Még tíz, tizenkét évet simán futballozik.”

„Nem tudok semmi rosszat mondani a játékosaimról. Remek meccset játszottak, elkötelezettek és fegyelmezettek maradtak emberhátrányban is, a pozitívumokat kell néznem. Önfeláldozóan futballoztunk, nem adtuk fel egy percre sem” – mondta büszkén a Napoliról Antonio Conte, aki Giovanni Di Lorenzo piros lapját követően sokak bánatára épp az Etihadba visszatérő Kevin De Bruynét cserélte le taktikai okból.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

MANCHESTER CITY (angol)–NAPOLI (olasz) 2–0 (0–0)

Manchester, City of Manchester Stadion. Vezette: Felix Zwayer (Robert Kempter, Christian Dietz) – németek

MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Gvardiol (Aké, 80.), O'Reilly – Rodri (N. González, 60.) – B. Silva, Reijnders (R. Lewis, 80.), Foden, Doku (Savinho, 69.) – Haaland (Bobb, 80.). Menedzser: Pep Guardiola

NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka (Gilmour, 72.) – Politano (Juan Jesus, 55.), Anguissa (Elmasz, 71.), De Bruyne (M. Olivera, 26.), McTominay – R. Höjlund (David Neres, 71.). Vezetőedző: Antonio Conte

Gólszerző: Haaland (56.), Doku (65.)

Kiállítva: Di Lorenzo (21.)