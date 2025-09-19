Nemzeti Sportrádió

Guardiola hisz benne, hogy Haaland megdönti Cristiano Ronaldo 140 gólos BL-rekordját

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 09:23
Guardiola és Haaland (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Pep Guardiola Erling Haaland
Mint ismert, a Manchester City 2–0-ra legyőzte a Napolit a Bajnokok Ligája-alapszakasz első fordulójának csütörtöki játéknapján. Bár a meccs Kevin De Bruyne visszatérésével lett beharangozva, a nápolyiak emberhátrányba kerülése után lecserélték a korábbi City-klasszist, így a főszereplő a rekordot döntő Erling Haaland lett.

 

„Közhely, az olasz csapatok védekezése mindig rendben van, sokszor találkoztam már velük Európában. Nyugalom, fókuszáltság kell, hogy feltörjük őket, örülök, hogy ez most sikerült. Nehéz hetünk van, hiszen a manchesteri derbit követően itt kellett helytállnunk, a hétvégén pedig az Arsenalhoz utazunk” – mondta a nápolyiak legyőzése után Pep Guardiola, majd kitért Erling Haaland rekordjára is, aki 49 mérkőzésen érte el az 50 Bajnokok Ligája-gólt, a sorozat történetében neki kellett a legkevesebb meccs ahhoz, hogy eljusson e mérföldkőig.  

„Mit mondhatnék? A számok magukért beszélnek. Szerencsések vagyunk, hogy nálunk futballozik, szeretnék neki gratulálni. Olyanokhoz csatlakozott, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy vagy Robert Lewandowski. Erling is ott van köztük. Egészen elképesztő góllövő – mondta a katalán edzőklasszis, majd arra a kérdésre is válaszolt, el tudja-e képzelni, hogy játékosa CR 140 gólos csúcsát megdöntve a sorozat örökös gólrekordere lesz: „Ebben a ritmusban? Abszolút, igen. Még tíz, tizenkét évet simán futballozik.”

„Nem tudok semmi rosszat mondani a játékosaimról. Remek meccset játszottak, elkötelezettek és fegyelmezettek maradtak emberhátrányban is, a pozitívumokat kell néznem. Önfeláldozóan futballoztunk, nem adtuk fel egy percre sem” – mondta büszkén a Napoliról Antonio Conte, aki Giovanni Di Lorenzo piros lapját követően sokak bánatára épp az Etihadba visszatérő Kevin De Bruynét cserélte le taktikai okból.  

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
MANCHESTER CITY (angol)–NAPOLI (olasz) 2–0 (0–0) 
Manchester, City of Manchester Stadion. Vezette: Felix Zwayer (Robert Kempter, Christian Dietz) – németek
MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Gvardiol (Aké, 80.), O'Reilly – Rodri (N. González, 60.) – B. Silva, Reijnders (R. Lewis, 80.), Foden, Doku (Savinho, 69.) – Haaland (Bobb, 80.). Menedzser: Pep Guardiola
NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka (Gilmour, 72.) – Politano (Juan Jesus, 55.), Anguissa (Elmasz, 71.), De Bruyne (M. Olivera, 26.), McTominay – R. Höjlund (David Neres, 71.). Vezetőedző: Antonio Conte
Gólszerző: Haaland (56.), Doku (65.)
Kiállítva: Di Lorenzo (21.)

 

Bajnokok Ligája Pep Guardiola Erling Haaland
Legfrissebb hírek

Rashford hatékony futballja a BL-rajton Messi 2015-ös produkcióját idézte

Bajnokok Ligája
2 órája

Marcus Rashford duplájával a Barcelona nyert a Newcastle vendégeként

Bajnokok Ligája
11 órája

Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

Bajnokok Ligája
11 órája

José Mourinho a Benfica új vezetőedzője – hivatalos

Bajnokok Ligája
18 órája

BL: Neuer a Bayern korrekordere lett, Van Dijk 25. fejes gólja

Bajnokok Ligája
20 órája

Alsónadrágban hagyták el a repülőt Pogbáék a BL-meccs előestéjén

Bajnokok Ligája
22 órája

Sallai Roland nyolc év után ismét a BL-ben futballozhat

Bajnokok Ligája
23 órája

Simeone harcolna az inzultusok ellen, reagált az őt provokáló Liverpool-szurkoló

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:14
Ezek is érdekelhetik