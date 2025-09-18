A sokoldalú Konrad Laimert dicsérik a németek a Chelsea elleni BL-meccs után

A duplázó Harry Kane lett természetesen a klubvilágbajnok Chelsea ellen 3–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja a német Kicker osztályzatai alapján, de a második legjobbnak Konrad Laimert, a jobbhátvédet látta a rangos szaklap, amely aztán terjedelmes cikket is szentelt a 28 éves osztrák védőnek.

Védőnek? Most már lehet, hogy az, de a Kicker is emlékeztet rá, két éve középpályásként szerződtették a bajorok az RB Leipzigtől. Azóta a Bayernben lejátszott 95 meccséből 50-szer jobbhátvédként szerepelt, a Chelsea ellen pedig Josip Stanisic sérülését követően ő vette át a balhátvéd feladatkörét, amelyet szintén magas szinten látott el.

„Van ilyen – reagált Konrad Laimer a lefújás után. – Bal vagy jobb oldal, igazából mindegy, nincs nagy különbség.”

Legalábbis neki.

„Úgy tűnik, arra programozták, hogy egyszerűen csak működjön. És ami még jobb: jól működjön” – írja a Kicker, amelynek Laimer nevetve mondta: „A hétvégén kicsit még a tízes poszton is tudtam játszani, jó móka volt!”

Pedig kiegészítő embernek szerződtette a Bayern 2023 nyarán, de mára a kezdőcsapat egyik erősségévé vált. Tökéletesen illeszkedik Vincent Kompany vezetőedző játéktervébe, amely teljes mértékben az ellenfél presszionálására és a labdaszerzésre irányul. És mivel az edző megköveteli, hogy a hátvédjei magasan helyezkedjenek és labdabirtokláskor középre mozogjanak, Laimer a középpályáserényeit is csillogtathatja.

„Olyan játékos, aki nemcsak a küzdőszellemével és a szerelési képességével határozza meg magát – mint például az Enzo Fernándezzel szembeni mentése a 7. percben –, hanem a támadójátékon is nyomot hagy. A jobb szélen tökéletesen harmonizál a játéka Michael Oliséével, ők ketten rengeteg opciót kínálnak” – elemzik a németek.

Végül adjuk át a szót a duplázó Harry Kane-nek: „Még három egyes állásnál is mi birtokoltuk a labdát, letámadással és szögletek kiharcolásával nehezítettük meg a londoniak kibontakozását – fogalmazott az angol csatár az UEFA honlapjának. – Ezzel csírájában fojtottuk el a reményeiket. Sok helyzetünk volt, még több gólt lőhettünk volna.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3–1 (2–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: José María Sánchez Martínez (spanyol)

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah (Kim Min Dzse, a szünetben), Stanisic (Boey, 51.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 64.) – Olise, Gnabry (Bischof, 90.), Luis Díaz – Kane (Nicolas Jackson, 90.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Reece James (Andrey Santos, 68.), Caicedo – Palmer, Enzo Fernández (Estevao, 81.), Neto (Garnacho, 68.) – Joao Pedro. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Chalobah (20. – öngól), Kane (27. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)