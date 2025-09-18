A Chelsea edzője a BL-vereség után: „Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik?”

A 28. percben Jonathan Tah párharcba keveredett Joao Pedróval: ha finoman fogalmazunk, akkor a védő karjával a brazil csatár nyakához ért, aki ezt követően földön maradt. A spanyol játékvezető, José María Sánchez sárga lappal sújtotta a német hátvédet, erre Enzo Maresca dühösen reklamált, amiért ő maga is figyelmeztetésben részesült.

„Számomra ez egy teljesen egyértelmű piros lap – fakadt ki a Chelsea edzője a mérkőzés után. – Amikor valaki nem a labdára megy, hanem a játékosra, akkor az miért nem piros? A bíró szerint nem volt elég agresszív… Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik? Egyértelműen sérülést akart okozni.”

A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany másként látta az esetet: „Szerintem inkább Taht rántották meg, és ő próbálta kiszabadítani magát. Szerintem inkább szabadrúgás járt volna a javunkra. Nem gondolom, hogy ez akkora ügy lenne.”

A vitatott jelenet mellett a meccs főszereplője Harry Kane volt, aki két góljával eldöntötte a találkozót. A müncheniek vezető találata Michael Olise beadása után, Trevoh Chalobah öngóljából született, majd Kane értékesített egy büntetőt, miután Moisés Caicedo szabálytalankodott vele szemben. A londoniak ugyan szépítettek Cole Palmer remek lövésével, de a 63. percben Kane ismét betalált, beállítva a 3–1-es végeredményt.