A Chelsea edzője a BL-vereség után: „Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik?”

2025.09.18. 09:31
Itt még megvolt az egyetértés a két vezetőedző között... (Fotó: Getty Images)
A Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca élesen bírálta a játékvezető egy bizonyos döntését a Bayern München elleni 3–1-es vereség után. Az olasz szakember szerint Jonathan Tahnak már az első félidőben piros lapot kellett volna kapnia.

A 28. percben Jonathan Tah párharcba keveredett Joao Pedróval: ha finoman fogalmazunk, akkor a védő karjával a brazil csatár nyakához ért, aki ezt követően földön maradt. A spanyol játékvezető, José María Sánchez sárga lappal sújtotta a német hátvédet, erre Enzo Maresca dühösen reklamált, amiért ő maga is figyelmeztetésben részesült.

„Számomra ez egy teljesen egyértelmű piros lap – fakadt ki a Chelsea edzője a mérkőzés után. – Amikor valaki nem a labdára megy, hanem a játékosra, akkor az miért nem piros? A bíró szerint nem volt elég agresszív… Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik? Egyértelműen sérülést akart okozni.”

A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany másként látta az esetet: „Szerintem inkább Taht rántották meg, és ő próbálta kiszabadítani magát. Szerintem inkább szabadrúgás járt volna a javunkra. Nem gondolom, hogy ez akkora ügy lenne.”

A vitatott jelenet mellett a meccs főszereplője Harry Kane volt, aki két góljával eldöntötte a találkozót. A müncheniek vezető találata Michael Olise beadása után, Trevoh Chalobah öngóljából született, majd Kane értékesített egy büntetőt, miután Moisés Caicedo szabálytalankodott vele szemben. A londoniak ugyan szépítettek Cole Palmer remek lövésével, de a 63. percben Kane ismét betalált, beállítva a 3–1-es végeredményt.

Bajnokok Ligája
12 órája

Négy angol gól a Bayern München és a Chelsea rangadóján... és kétgólos német siker a végén

Kane duplázott, Palmer is betalált, Chalobah öngólt vétett: a Bayern 3–1-re nyert a klubvilágbajnok ellen.

Maresca a vereség ellenére elégedetten nyilatkozott játékosairól: „Nehéz itt játszani, de a teljesítményünkre büszke vagyok. Az első húsz percben nem engedtünk helyzetet, végig meccsben voltunk. Kilencvenöt percen át nem lehet dominálni egy ilyen csapat ellen.”

Kompany viszont hűteni próbálta a korai lelkesedést: „Ez csak egy mérkőzés volt, de Kane példája megmutatja, mennyi energiát fektet a csapatjátékba. Nemcsak a gólok számítanak, hanem az is, mennyit dolgozik a labda nélkül.”

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3–1 (2–1)
Gólszerző: Chalobah (20. – öngól), Kane (27. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)

