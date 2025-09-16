A Liverpool az élen, a Real Madrid a dobógóra sem fért az NS BL-erősorrendjében

13. JUVENTUS (olasz)

A Juventus kilencszer jutott el BEK/BL döntőre, ebből mindössze kétszer emelhették magasba a trófeát, legutóbb 1996-ban. A tavalyi csalódást keltő év Thiago Motta vezetőedző és Cristiano Giuntoli sportigazgató állásába került. Előbbit nem sokkal a PSV elleni BL-búcsú után távolították el posztjáról. A torinóiak hibátlanok az olasz bajnokságban, a szombati Inter elleni hétgólos rangadó pedig nagy löketet adhat Igor Tudoréknak, ami reményeik szerint a BL-re is kihatással lesz.

12. TOTTENHAM (angol)

Az El-győztes Tottenham ugyan több játékosról szerződtetéséről is lemaradt, így is érkezett Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mathys Tel és Xavi Simons. Az Európai Szuperkupán elszenvedett vereség óta négy meccséből hármat – mindegyiket kapott gól nélkül – behúzott Thomas Frank csapata. A Spursnek van a negyedik legkönnyebb sorsolása: a Villarreal, Bodö/Glimt, Monaco, Köbenhavn négyes elleni jó kezdéssel akár a pihenőkört jelentő első nyolc hely egyikét is célba vehetik a „szarkák”.

11. ATLÉTICO MADRID (spanyol)

Alaposan beragadt a rajtnál az Atlético Madrid. Diego Simeone csapata a La Ligában csak a negyedik fordulóban tudta megszerezni első győzelmét, ráadásul a BL-ben is emberes feladatnak tűnik kezdésnek a Liverpool, Frankfurt, Arsenal hármasa. A legnagyobb nyári erősítés, Álex Baena bemutatkozására még várni kell, azonban vele, Antoine Griezmannal és Julián Álvarezzel veszélyes lehet a támadósor, a korábbi évekkel ellentétben az a fő kérdés, mennyire lesz stabil a védelem.

10. NAPOLI (olasz)

Csak három elitligás ellenfél vár az alapszakaszban a Napolira. Rögtön az első fordulóban Kevin De Bruyne a Manchester City vendégeként léphet pályára, az utolsó fordulóban pedig a Chelsea ellen mérkőzik meg Antonio Conte csapata. A Serie A címvédője a bajnokságban hibátlan, két éve, az előző bajnoki győzelem után viszont sok volt a kettős terhelés, a BL-ben már a 16 között kiszálltak a nápolyiak és a bajnokságban is csak a 10. helyen futottak be. Érdekes lesz figyelni, hogy a megerősített keret hogyan tud helytállni egyszerre két fronton.

A Kevin De Bruyne vezette Napoli sötét ló lehet a BL-ben (Fotó: Getty Images)

9. INTER (olasz)

A BL-döntőben megsemmisítő vereség és az olasz bajnoki kudarc Simone Inzaghi állásába került, így a játékosként klublegenda Christian Chivu próbálja visszaszerezni a milánóiak becsületét. Aggodalomra adhat okot, hogy az egyre öregedő keret mennyire képes helyt állni Európa legjobb csapatai ellen, az alapszakaszban például az Atlético Madrid, a Liverpool, az Arsenal vagy a Borussia Dortmund vár a milánóiakra. Az nem tűnik jó előjelnek, hogy a bajnokságban három meccs után már két vereséggel és hat kapott góllal áll az Inter.

8. MANCHESTER CITY (angol)

Válságban a Manchester City? A 2024–2025-ös évadban Pep Guardiola érkezése óta először a klub nem nyert trófeát, a BL-ben az alapszakaszban a 22. helyen végzett, a rájátszásban pedig rögtön jött a Real Madrid elleni búcsú. Talán emiatt és a bajnokságban elszenvedett két vereség miatt alacsonyabbak az elvárások. Ugyan Kevin De Bruyne távozott, azonban érkezett a friss BL-győztes Gianluigi Donnarumma mellett Rajan Ait-Nuri és Tijjani Reijnders, de a legnagyobb erősítés az, hogy hosszú kihagyás után ismét bevethető az Aranylabdás Rodri.

7. CHELSEA (angol)

A Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot megnyerő londoniak ezen a nyáron is folytatták rendhagyó átigazolási stratégiájukat. Rengeteg távozóra számos érkező jutott, például Jamie Gittens, Alejandro Garnacho vagy a remekül rajtoló Joao Pedro. Ugyan nem a Chelsea-é volt a legnehezebb út, azért a klubvilágbajnokság döntőjében a PSG elleni magabiztos siker már betekintést engedett abba, mekkora a csapat potenciálja, ha minden összeáll.

A klubvilágbajnokság után a BL-ben is nagyot tarolna a Chelsea (Fotó: Getty Images)

A 16-os listánkon szereplő csapatokon kívül további tíz klub kapott voksot szerkesztőségi szavazásunkon. A Bilbao és a Frankfurt csak hajszállal maradt le, de jutott néhány pont a Villarrealnak, a Sportingnak, a Galatasaraynak, a Leverkusennek a Brugesnek, az Atalantának és a Monacónak is. Több csapat is kapott szavazatot

6. BAYERN MÜNCHEN (német)

Vincent Kompany az előző évben visszahódította a Bundesliga-trófeát, most pedig a BL-ben is hasonlóra készül. A tavalyi negyeddöntős búcsú és Jamal Musiala sérülése fájdalmas lehet a bajoroknak, azonban a Liverpooltól érkező Luis Díaz első öt meccsén négy góllal és négy gólpasszal kezdett, míg a Bayern München átlagosan közel négy gólt lőve nyeri mérkőzéseit. A Real Madrid (59.9%) után a münchenieknek rendelkeznek a legmagasabb győzelmi aránnyal a BL-ben (59.5), ezt úgy tudják növelni, ha megbírkóznak az Opta szerint második legnehezebb sorsolással.

5. ARSENAL (angol)

A tavalyi elődöntő volt az ágyúsok legjobb szereplése 2009 óta. Az Arsenalnak van a legtöbb BEK/BL-mérkőzése (211) anélkül, hogy megnyerték volna a trófeát. Az Opta jóslása szerint azonban Mikel Arteta csapata az idei kiírás második legnagyobb esélyese. Azon nem lehet vitatkozni, hogy az Arsenalé az egyik legjobb védelem, Arteta irányítása alatt 24 meccsen csak 18 gólt kaptak a legrangosabb európai kupában. Emellett a pontrúgások tekintetében is roppant veszélyesek, a támadósorban pedig Viktor Gyökeres érkezésétől várhatnak sokat Londonban.