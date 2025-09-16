A Liverpool az élen, a Real Madrid a dobógóra sem fért az NS BL-erősorrendjében

16. BENFICA (portugál)
Talán kevesen tudják, de a Real Madrid (44) után a Benfica (42) indult a második legtöbb alkalommal a Bajnokok Ligájában vagy annak jogelődjében, a lisszaboniak a legutóbbi 16 idényből 15-ben a főtáblára jutottak. Hiába vannak ott rengetegszer a portugálok, az elődöntős szereplés eddig álom maradt. A Benfica a későbbi győztes Chelsea elleni klubvilágbajnoki vereség óta kilenc tétmérkőzésen veretlen, megnyerték a Portugál Szuperkupát a Sporting ellen, a BL-selejtezőben előbb a Nice-t, majd a Fenerbahcét is búcsúztatták, ez pedig reménnyel töltheti el a portugál együttest.
15. NEWCASTLE (angol)
Márciusban 70 év után nyert ismét kupát Angliában a Newcastle, ráadásul a Ligakupa-trófea mellett a BL-be is kvalifikálták magukat a szarkák. Eddie Howe együttese kicsit beragadt a rajtnál (négy forduló után egy győzelem), de a Liverpool ellen megmutatták, hogy még emberhátrányban, Alexander Isak nélkül is képesek minden csapat életét megnehezíteni. A Newcastle két éve nem jutott túl a csoportkörön, így ez az elsődleges célkitűzés, ezt azonban nem könnyíti meg, hogy az Opta szerint az ötödik legnehezebb sorsolás vár Howe csapatára.
14. DORTMUND (német)
Angliából érkezett Fábio Silva, Yan Couto, Carney Chukwuemeka és Jobe Bellingham is Dortmundba. Nico Kovacék legnagyobb erősítésre, hogy megtartották a tavalyi Bajnokok Ligája idény gólkirályát, a 13 gólt szerző Serhou Guirassyt. A következő bő egy hónap során kiderülhet, hogy mennyire kell komolyan venni az idényben még veretlen Dortmundot. Nico Schlotterbeckék a BL-ben a Juventus otthonában kezdenek, majd az Athletic Bilbaót fogadják, míg a német bajnokságban októberben egymás után mérkőznek meg a Lipcsével és a Bayern Münchennel.
13. JUVENTUS (olasz)
A Juventus kilencszer jutott el BEK/BL döntőre, ebből mindössze kétszer emelhették magasba a trófeát, legutóbb 1996-ban. A tavalyi csalódást keltő év Thiago Motta vezetőedző és Cristiano Giuntoli sportigazgató állásába került. Előbbit nem sokkal a PSV elleni BL-búcsú után távolították el posztjáról. A torinóiak hibátlanok az olasz bajnokságban, a szombati Inter elleni hétgólos rangadó pedig nagy löketet adhat Igor Tudoréknak, ami reményeik szerint a BL-re is kihatással lesz.
12. TOTTENHAM (angol)
Az El-győztes Tottenham ugyan több játékosról szerződtetéséről is lemaradt, így is érkezett Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mathys Tel és Xavi Simons. Az Európai Szuperkupán elszenvedett vereség óta négy meccséből hármat – mindegyiket kapott gól nélkül – behúzott Thomas Frank csapata. A Spursnek van a negyedik legkönnyebb sorsolása: a Villarreal, Bodö/Glimt, Monaco, Köbenhavn négyes elleni jó kezdéssel akár a pihenőkört jelentő első nyolc hely egyikét is célba vehetik a „szarkák”.
11. ATLÉTICO MADRID (spanyol)
Alaposan beragadt a rajtnál az Atlético Madrid. Diego Simeone csapata a La Ligában csak a negyedik fordulóban tudta megszerezni első győzelmét, ráadásul a BL-ben is emberes feladatnak tűnik kezdésnek a Liverpool, Frankfurt, Arsenal hármasa. A legnagyobb nyári erősítés, Álex Baena bemutatkozására még várni kell, azonban vele, Antoine Griezmannal és Julián Álvarezzel veszélyes lehet a támadósor, a korábbi évekkel ellentétben az a fő kérdés, mennyire lesz stabil a védelem.
10. NAPOLI (olasz)
Csak három elitligás ellenfél vár az alapszakaszban a Napolira. Rögtön az első fordulóban Kevin De Bruyne a Manchester City vendégeként léphet pályára, az utolsó fordulóban pedig a Chelsea ellen mérkőzik meg Antonio Conte csapata. A Serie A címvédője a bajnokságban hibátlan, két éve, az előző bajnoki győzelem után viszont sok volt a kettős terhelés, a BL-ben már a 16 között kiszálltak a nápolyiak és a bajnokságban is csak a 10. helyen futottak be. Érdekes lesz figyelni, hogy a megerősített keret hogyan tud helytállni egyszerre két fronton.
9. INTER (olasz)
A BL-döntőben megsemmisítő vereség és az olasz bajnoki kudarc Simone Inzaghi állásába került, így a játékosként klublegenda Christian Chivu próbálja visszaszerezni a milánóiak becsületét. Aggodalomra adhat okot, hogy az egyre öregedő keret mennyire képes helyt állni Európa legjobb csapatai ellen, az alapszakaszban például az Atlético Madrid, a Liverpool, az Arsenal vagy a Borussia Dortmund vár a milánóiakra. Az nem tűnik jó előjelnek, hogy a bajnokságban három meccs után már két vereséggel és hat kapott góllal áll az Inter.
8. MANCHESTER CITY (angol)
Válságban a Manchester City? A 2024–2025-ös évadban Pep Guardiola érkezése óta először a klub nem nyert trófeát, a BL-ben az alapszakaszban a 22. helyen végzett, a rájátszásban pedig rögtön jött a Real Madrid elleni búcsú. Talán emiatt és a bajnokságban elszenvedett két vereség miatt alacsonyabbak az elvárások. Ugyan Kevin De Bruyne távozott, azonban érkezett a friss BL-győztes Gianluigi Donnarumma mellett Rajan Ait-Nuri és Tijjani Reijnders, de a legnagyobb erősítés az, hogy hosszú kihagyás után ismét bevethető az Aranylabdás Rodri.
7. CHELSEA (angol)
A Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot megnyerő londoniak ezen a nyáron is folytatták rendhagyó átigazolási stratégiájukat. Rengeteg távozóra számos érkező jutott, például Jamie Gittens, Alejandro Garnacho vagy a remekül rajtoló Joao Pedro. Ugyan nem a Chelsea-é volt a legnehezebb út, azért a klubvilágbajnokság döntőjében a PSG elleni magabiztos siker már betekintést engedett abba, mekkora a csapat potenciálja, ha minden összeáll.
|A 16-os listánkon szereplő csapatokon kívül további tíz klub kapott voksot szerkesztőségi szavazásunkon. A Bilbao és a Frankfurt csak hajszállal maradt le, de jutott néhány pont a Villarrealnak, a Sportingnak, a Galatasaraynak, a Leverkusennek a Brugesnek, az Atalantának és a Monacónak is.
6. BAYERN MÜNCHEN (német)
Vincent Kompany az előző évben visszahódította a Bundesliga-trófeát, most pedig a BL-ben is hasonlóra készül. A tavalyi negyeddöntős búcsú és Jamal Musiala sérülése fájdalmas lehet a bajoroknak, azonban a Liverpooltól érkező Luis Díaz első öt meccsén négy góllal és négy gólpasszal kezdett, míg a Bayern München átlagosan közel négy gólt lőve nyeri mérkőzéseit. A Real Madrid (59.9%) után a münchenieknek rendelkeznek a legmagasabb győzelmi aránnyal a BL-ben (59.5), ezt úgy tudják növelni, ha megbírkóznak az Opta szerint második legnehezebb sorsolással.
5. ARSENAL (angol)
A tavalyi elődöntő volt az ágyúsok legjobb szereplése 2009 óta. Az Arsenalnak van a legtöbb BEK/BL-mérkőzése (211) anélkül, hogy megnyerték volna a trófeát. Az Opta jóslása szerint azonban Mikel Arteta csapata az idei kiírás második legnagyobb esélyese. Azon nem lehet vitatkozni, hogy az Arsenalé az egyik legjobb védelem, Arteta irányítása alatt 24 meccsen csak 18 gólt kaptak a legrangosabb európai kupában. Emellett a pontrúgások tekintetében is roppant veszélyesek, a támadósorban pedig Viktor Gyökeres érkezésétől várhatnak sokat Londonban.
4. REAL MADRID (spanyol)
A sorozat királya első listánkon lemaradt a dobogóról. Tavaly Carlo Ancelotti utolsó idényében „csak” az Európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyerte meg, míg a bajnoki címről, Spanyol Kupáról és a BL-ről is lemaradtak a madridiak, ami talán még fájóbb, hogy a rivális Barcelonától három különböző versenysorozatban négyszer is vereséget szenvedtek. A nyári átigazolási időszakban Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold és Franco Mastrantuono is érkezett, míg a vezetőedzői feladatot Xabi Alonso vette át. A spanyol bajnokságban a Real Madrid maradt egyedül száz százalékos, ebben hatalmas szerepet játszott a Luka Modric helyét átvevő Arda Güler és a gólokat brutális tempóban termelő Kylian Mbappé.
3. BARCELONA (spanyol)
Sokan kételkedtek, de Hans Dieter-Flick vezérletével a Barcelona visszakerült Európa elitjébe. Az előző idényben 14 meccsen 43 gólt szerző katalánok nem csak a tavalyi idény legtöbb gólját szerezték, hanem a BL történelmében is kimagasló a 3.1-es meccsenkénti gólátlag, csak az 1999-200-es Barcelona talált be többször egy idényen belül (45). Flicknek van a legmagasabb győzelmi százaléka (78%), azonban tavaly láthattuk, hogy ez semmit sem ér, ha az ellenfél képes feltörni a magasra feltolt, labilis védelmi vonalat. A lescsapdában és a védelmi teljesítményben is fontos szerepet játszó Inigo Martínez távozott a csapattól, a támadópotenciál viszont Lamine Yamal, Raphinha és Robert Lewandowski vezérletével továbbra is hatalmas.
2. PARIS SAINT-GERMAIN (francia)
Jól működő gépezeten ne változtass, gondolták Párizsban, így a BL címvédő keretében a védelmet leszámítva minden változatlan maradt. Kapusposzton Gianluigi Donnarumma helyét Lucas Chevalier vette át, aki labdajáratásban sokkal hasznosabb Luis Enrique játékrendszerében, továbbá a védelembe érkezett Ilia Zabarnyi. A PSG-nek nem jelent kihívást a francia bajnokság, így teljes erőbedobással koncentrálhatnak a Bajnokok Ligájára, ahol többek között a Barcelona, a Bayern München, a Tottenham és az Athletic Bilbao vár a párizsiakra.
1. LIVERPOOL (angol)
Listánk élén a nyáron közel 500 millió eurót költő Liverpool áll. Szoboszlai Dominik mellé Kerkez Milos személyében újabb magyar érkezett az angol bajnok kezdőcsapatába, de szerződtették többek között Alexander Isakot, Hugo Ekitikét, Florian Wirtzet és Jeremie Frimpongot. A Liverpool tavaly egy végletekig szoros párharcban a későbbi győztes PSG ellen búcsúzott a BL-ben, idén nem lehet más Arne Slot csapatának a célja, mint a bajnoki címvédés mellett a BL-serleg elhódítása. Szerkesztőségünk az alapszakasz előtt úgy gondolja, komoly esély mutatkozik arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Puskás Arénában emelhetik magasba a BL-trófeát.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Kedd
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
Szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)
Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!