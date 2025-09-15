Döntők visszavágói és magyaros találkozó Isztambulban – a BL-alapszakasz 12 legjobban várt meccse

1. FORDULÓ

2025. szeptember 17., szerda

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)

A Chelsea 2012-ben nyerte meg története első BL-címét. Akkor az egyenes kieséses szakaszban sorrendben a Napolit, a Benficát és a Barcelonát verte meg, majd a döntőben a Bayern Münchent múlta felül. Mind a négy csapattal találkozik ezúttal az alapszakaszban. Tizenhárom éve a csapatot Antonio Conte irányította, aki már a Napoli élén várja a londoniakat. Az első fordulóban megismétlődik a 2012-es döntő, amelyet a Chelsea 11-esekkel nyert meg, azóta viszont mind a négy találkozójuk végén a Bayern örülhetett, 2020-ban kettős győzelemmel, 7–1-es összesítéssel mentek tovább a bajorok. A két csapat számára jó erőfelmérő lesz az első fordulós összecsapás, ami minden bizonnyal a nézők számára is kihagyhatatlan szórakozást nyújt majd.

1. FORDULÓ

2025. szeptember 18., csütörtök

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)

422! 2015 és 2025 között ennyi mérkőzésen lépett pályára a Manchester City színeiben Kevin De Bruyne. A belga klasszis nyáron ingyen igazolt Angliából Olaszországba, a Napolival rögtön az első fordulóban visszatér az Etihad Stadionba. Az olasz bajnoki címvédőt irányító Antonio Conte korábban a Chelsea-nél és a Tottenhamnél is megfordult, a Manchester City ellen hét meccsen négy győzelem és három vereség a mérlege, de visszatér Angliába Romelu Lukaku és a City városi riválisánál nevelkedő Scott McTominay is. Pep Guardiola csapata az előző idényben csak a 22. helyen végzett az alapszakaszban, akkor megtanulhatták, milyen fontos a jó rajt.

Kevin De Bruyne visszatér Manchesterbe (Fotó: Getty Images)

2. FORDULÓ

2025. szeptember 30., kedd

21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)

A második fordulóban a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayhoz látogat. A Liverpoolnak a 2005-ös BL-döntő miatt jó emlékei lehetnek Isztambulról, de a Galatasaray ellen is pozitív a mérlege a vörösöknek: két döntetlen mellett egy-egy győzelem és vereség; legutóbb 2006-ban találkoztak egymással a felek, akkor 3–2-re a törökök nyertek. A magyar válogatott több kulcsjátékosa feszül egymásnak a legrangosabb európai kupasorozatban. Akár az is előfordulhat, hogy adott esetben Sallai és Szoboszlai is a jobbhátvéd szerepkörében kap lehetőséget.

2. FORDULÓ

2025. október 1., szerda

21.00: Barcelona (spanyol)–Paris SG (francia)

A párosítás, amelyet mindenki várt, de nem kaptunk meg a 2024–2025-ös idény döntőjében. A két csapat 14 korábbi mérkőzése kiegyenlített mérleget mutat (öt barcelonai győzelem, négy döntetlen, négy párizsi siker). Minden alkalommal legalább két gólt összehoztak a csapatok, és mindkét irányba előfordultak nagy különbségű győzelmek is. A PSG-vel előző idényben triplázó Luis Enrique visszatér Barcelonába, ahol 2015-ben triplázott. A két klub múltjában Enrique személyén túl is megannyi közös pont fedezhető fel, így több narratíva is főszerepet kaphat. Az Aranylabda várományosai közül Raphinhát, Lamine Yamalt, Desiré Douét és a Spanyolországból Párizsba igazoló Ousmane Dembélét is láthatjuk, míg a középpályán Pedri feszülhet Vitinhának. A két klubot többek között Neymar, Ronaldhinho, Zlatan Ibrahimovic és Lionel Messi valamikor szereplése is összeköti – no meg a Barcelona 6–1-es fordítása.

A Real Madrid és a Juventus párharcáról alighanem sokaknak jut eszébe Cristiano Ronaldo emlékezetes gólja (Fotó: Getty Images)

3. FORDULÓ

2025. október 22., szerda

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

A Real Madridnak nincs könnyű sorsolása, a második fordulóban a Madridtól több mint 6400 kilométerre lévő Kazahsztánba látogat Xabi Alonso együttese. Összehasonlításképp a spanyol fővároshoz közelebb van New York, mint a Kajrat otthona. Ezt követően ráadásul a Juventust fogadják Kylian Mbappéék. A közös mérleg enyhén a spanyolok felé billen (tíz győzelem, két döntetlen, kilenc vereség). Különösen emlékezetes a madridiak sikerével véget érő 2017-es finálé és a következő idénybeli negyeddöntős párharcuk. Akkor az odavágón Cristiano Ronaldo duplázott – a második gólja minden idők egyik legszebbje a Bajnokok Ligája történetében –, a visszavágón pedig a 98. percben értékesített büntetővel harcolta ki a továbbjutást későbbi csapata ellen.

Cristiano Ronaldo’s iconic bicycle kick against Juventus 👌 pic.twitter.com/nUtdtVStKf — Dennoh (@CFC_dennoh) December 10, 2024

4. FORDULÓ

2025. november 4., kedd

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)

A 15-szörös BL-bajnok Real Madridnak a folytatásban sem lesz egyszerű dolga, ugyanis a 4. fordulóban a PL-címvédő, hatszoros BL-győztes Liverpoolhoz kell ellátogatnia. A 12 egymás elleni mérkőzés a madridiak fölényét mutatja, különösen a 2018-as és a 2022-es BL-döntős vereség lehet fájdalmas pont a Liverpoolnak, ellenben az előző idényben már Szoboszlai Dominikék kerekedtek felül. A magyar válogatott csapatkapitánya mellett ezúttal Kerkez Milos is pályára léphet a madridiak ellen. A találkozó minden bizonnyal Trent Alexander-Arnoldról fog szólni, aki több mint 350 tétmérkőzés után hagyta el nyáron nevelőegyesületét a madridiak kedvéért, kérdéses, milyen fogadtatásban lesz része az Anfielden.

Visszatér az Anfieldre Trent Alexander-Arnold (Fotó: Getty Images)

4. FORDULÓ

2025. november 4., kedd

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német)

Egyszerre két képernyőre is szükség lesz november 4-én, hiszen a Real Madrid liverpooli vendégjátékával egy időben a Bayern a BL-címvédő PSG-hez látogat. A Bajnokok Ligájában a legutóbbi hét találkozójukból hatot a bajorok nyertek meg, köztük a 2020-as döntőt, a nyári klubvilágbajnokságon azonban a párizsiak örülhettek. Két gyors, lendületes támadójátékot képviselő gigász feszül egymásnak, az izgalmakat az is garantálja, hogy még sosem játszottak egymással döntetlent.

5. FORDULÓ

2025. november 25., kedd

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol)

Hét éve nem találkoztak, előtte viszont 2000 és 2018 között 14-szer is megmérkőztek egymással (négy-négy győzelem, hat döntetlen). A számok kevésbé fontosak, mert sokaknak élénken élnek az emlékezetében az érzelmektől túlfűtött pillanatok: José Mourinho pszichológiai játékai, Ronaldinho gyönyörű befejezése, Didier Drogba kifakadása és természetesen Tom Henning Övrebö játékvezető tevékenysége a 2009-es elődöntő visszavágóján. Akkor Andrés Iniesta hosszabbításos gólja után a katalánok mentek tovább, három évvel később pedig Fernando Torres talált be a 92. percben, elhallgattatva a Camp Nou 95 000 nézőjét. Az a gól döntőt ért a londoniaknak, akik utóbb megnyerték történetük első BL-címét.

Tom Henning Övrebö 2009-es ténykedése fájdalmas emlék a londoniaknak (Fotó: Getty Images)

5. FORDULÓ

2025. november 26., szerda

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német)

Van mit javítania az Arsenalnak a Bayern elleni mérlegén. A londoniak a 14, egymás elleni mérkőzésből csupán hármat nyertek meg három döntetlen és nyolc vereség mellett (15–30-as gólkülönbség). A legjobb 16 között négyszer is a München jelentette a végállomást az Arsenalnak. A tavalyi alapszakaszban a harmadik helyen végzett Mikel Arteta csapata, majd egészen az elődöntőig menetelt, a németek ellen most megmutathatják, hogy tényleg érdemes velük számolni. A Tottenham színeiben 435 mérkőzésen 280 gólt szerző Harry Kane visszatér Londonba, hogy korábbi városi riválisa otthonában lépjen pályára. A 32 éves csatár eddig 21 meccsen 15-ször talált be az Arsenal kapujába.

5. FORDULÓ

2025. november 26., szerda

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

Augusztusban a BL-címvédő PSG kétgólos hátrányból felállva tizenegyespárbajban múlta felül az El-győztes Tottenhamet az Európai Szuperkupában. A Thomas Frank vezette londoni csapat újra megpróbálhatja megfékezni a PSG-t, amely Gianluigi Donnarumma nélkül is bizonyíthat ellene.

A Tottenham tizenegyespárbajban maradt alul a PSG ellen (Fotó: Getty Images)

6. FORDULÓ

2025. december 9., kedd

21.00: Inter (olasz)–Liverpool (angol)

A Liverpool 1972 után mérkőzik meg ismét a Frankfurttal, így a nyáron 79 millió fontért Angliába igazoló Hugo Ekitiké pályára lép korábbi csapatában, de nem ezt a találkozót emelnénk ki, hanem a liverpooliak Inter elleni idegenbeli rangadóját. A „vörösök” négyszer győzték le a milánóiakat két vereség mellett, legutóbb 2022-ben a legjobb 16 között találkoztak a felek. A tavalyi alapszakaszt megnyerő Liverpool 2024-ben az első fordulóban lépett pályára Milánóban, akkor a Milan ellen Szoboszlai állította be az 1–3-as végeredményt. A BL-döntőben csúfosan alulmaradó Inter Christian Chivu vezérletével szeretné visszaszerezni tekintélyét, ehhez megfelelő alkalom a Pool skalpjának begyűjtése.

Az előző idényben Szoboszlai betalált a Milan ellen, idén a másik milánói csapat, az Inter ellen is játszhat (Fotó: Getty Images)

6. FORDULÓ

2025. december 10., szerda

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

A két csapatnak ez lesz már a 11. találkozása a 2020-as években. Az elmúlt négy évben négyszer is farkasszemet néztek egymással az egyenes kieséses szakaszban, ebből háromszor a madridiak jutottak tovább. Tavaly mindkét fél csalódást keltő eredménnyel zárta az alapszakaszt, ennek következtében a rájátszásban egymás ellen mérkőztek meg. A Real Madrid oda-visssza legyőzte akkor az angolokat, Kylian Mbappé a visszavágón háromszor is betalált. Ellenben amikor a City legutóbb legyőzte a spanyolokat, akkor fel is emelhették a BL-serleget Pep Guardioláék.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

2025. szeptember 16., kedd

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol)

18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union SG (belga)

21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

21.00: Tottenham (angol)–Villarreal (spanyol)

2025. szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz)

2025. szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)