Ötös lista: címet véd a PSG? Favorit lenne a Liverpool? Visszatér a Real Madrid? – BL-esélylatolgatás

2025.09.15. 18:25
labdarúgás Bajnokok Ligája ötös lista podcast Dupla Tízes Nemzeti Sport erősorrend
Holnap, azaz kedden rajtol el hivatalosan a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idénye. A Dupla Tízes Ötös listában is ezzel, vagyis a sorozat előzetes erőviszonyaival foglalkoztunk.

 

Ezek is érdekelhetik