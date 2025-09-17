A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik

Mérföldkőhöz érkezhet szerda este Szoboszlai Dominik. A 24 éves magyar középpályás az Atlético Madrid ellen játszhatja a századik mérkőzését a Liverpoolban, és remélhetőleg győzelemmel, jó játékkal, és esetleg góllal, gólpasszal teszi emlékezetessé az estét. A Bajnokok Ligájában ez lesz a tizedik fellépése az angol csapattal, és érdekesség, hogy eddig a rendes játékidőben sohasem kapott ki. A PSV elleni 3–2-es vereségnél nem volt a keretben, a PSG elleni nyolcaddöntő visszavágóján pedig tizenegyespárbajban jutottak tovább a párizsiak. Eddig egyébként 32 találkozón 7 gólt szerzett a BL-ben, hármat-hármat a Salzburg és az RB Leipzig, egyet a Liverpool futballistájaként. Érdekesség, hogy az egyiket éppen az Atlético Madrid (2–3) ellen jegyezte, 2020 októberében a salzburgiak játékosaként lőtt jobb lábbal Jan Oblak kapujába.

Arne SLOT, a Liverpool menedzsere: „Kerkez Milos elfogadta, hogy miért cseréltem le őt a Burnley ellen, Andrew Robertson pedig szerencsére jól szállt be. Hogy Szoboszlai Dominik lesz-e a jobbhátvéd? Van négy egészséges középpályásunk, a jobb bekk posztján pedig ott van Jeremy Frimpong és Conor Bradley. Meglátjuk. Elképzelhető, hogy Alexander Isak bemutatkozik szerdán, de az biztos, hogy nem lesz kilencven percet a pályán.”

Kérdés persze, hogy ezúttal is jobbhátvédként számol-e vele Arne Slot menedzser, vagy visszakerül az eredeti posztjára, a középpályára. Ebből a szempontból fontos hír, hogy a Burnley ellen kisebb bokasérülést szenvedő Alexis Mac Allister felépült, és vállalni tudja a játékot. Ennek ellenére a liverpooli lapok szerint az argentin csak csere lesz, és a Ryan Gravenberch mellett Szoboszlai Dominik veheti át a helyét a pálya közepén.

Ami a bajnokságban egyelőre százszázalékos Liverpoolt illeti, a klubnak ez lesz az 50. idénye a nemzetközi kupaporondon (a 29. a BEK/BL-ben), Arne Slot menedzser pedig a mérkőzés napján tölti be a 47. életévét. Na, és persze azt se felejtsük el, hogy ez lehet Kerkez Milos első mérkőzése a Bajnokok Ligájában. Bár a legutóbbi, Burnley elleni találkozón korán lecserélték a magyar válogatott balhátvédet, szerdán remélhetőleg kezdőként kap lehetőséget. Virgil van Dijk az Atlético Madrid elleni mérkőzés előtt a két magyar válogatott futballista eddigi teljesítményére is külön kitért, és elmondta, hogy nagy erősségei a csapatnak.

„Mindketten sok energiát és minőséget visznek a játékunkba – mondta sajtótájékoztatón a holland védő. – Kerkez Milos még a beilleszkedés időszakában van, hozzá kell szoknia az itteni tempóhoz. Ez nem könnyű, de minden rendben lesz vele. Szoboszlai Dominik nagyszerűen kezdte az idényt. Bár nem a megszokott posztján játszik, így is klasszis teljesítményt nyújt. Az Atlético nehéz ellenfél, amely sosem adja fel, és nemcsak nagyszerű játékosai vannak, de kiváló kapusa is. Nem lesz könnyű dolgunk. Szeretnénk jól kezdeni a Bajnokok Ligáját. Nagyok az elvárásaink a sorozatban, de meccsről meccsre haladunk, és most az a legfontosabb, hogy legyőzzük az Atléticót.”

Az 500. fellépésére készül Jan Oblak Nemcsak Szoboszlai Dominik érkezhet mérföldkőhöz szerda este, hanem Jan Oblak is, akinek a Liverpool elleni lesz az 500. mérkőzése az Atlético Madridban. Nála több találkozón egyetlen kapus sem védte a csapat kapuját, és az örökrangsorban is csak Adelardo (504 mérkőzés), és Koke (687) előzi meg. A szlovén kapus eddig négy mérkőzésen védett a Liverpool ellen, két-két győzelem, illetve vereség a mérlege, és kulcsszerepe volt abban, hogy az Atleti kiejtette az angolokat a 2019–2020-as idény nyolcaddöntőjében.

