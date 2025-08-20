Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad

2025.08.20. 08:09
Robbie Keane kiemelte, Ötvös Bence kiesése döntően befolyásolta a mérkőzést (Fotó: Mediaworks/ Mirkó István)
Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC Qarabag Robbie Keane Ferencváros
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a Qarabag játékosai úgy ünnepeltek kedden a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén kiharcolt 3–1-es győzelem után, mintha már továbbjutottak volna.

Az azeri csapat többet birtokolta a labdát az első félidőben is, játékosai gyorsan és pontosan passzolták a labdát, de kifejezetten nagy gólhelyzetig ekkor még nem jutottak, majd az idei ötödik Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzésén az ötödik gólját szerző Varga Barnabás találatával vezetést szerzett a Ferencváros. Sőt, Lenny Joseph kétszer is betalálhatott volna, de a szünetig maradt az egygólos hazai előny.

„Az ellenfél játékosai technikásabbak, ez látszott is a pályán, és nem mondhatom, hogy uraltuk a mérkőzést, de az első félidő rendben volt – mondta az MTI érdeklődésére Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Vezetést szereztünk, sőt növelhettük is volna az előnyt.”

Aztán közvetlenül a szünet előtt Ötvös Bence megsérült, a 27 éves védekező középpályás a bokáját fájlalta, és sírva hagyta el a pályát, ez pedig döntő momentumnak bizonyult. 

A fordulás után a Qarabag három gólt szerzett. „Az orvosi diagnózisra még várni kell, de annyi biztos, hogy Ötvös kiválása a középpályáról érezhető veszteség volt számunkra – jegyezte meg a vezetőedző. – A gólokat nem azért kaptuk, mert az ellenfél felépített támadások végén kijátszott bennünket, hanem mert Ötvös hiányában könnyedén átjátszotta a középpályánkat, ráadásul bedobás és sarokrúgás után is kaptunk gólt. Csalódott vagyok az eredmény miatt.”

Az ír szakember hozzátette, egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni. „Megint látszott, hogy a Bajnokok Ligájában mennyire apróságokon múlik egy-egy mérkőzés. Az ellenfél valamennyi kapura tartó lövéséből eredményes volt, de Varga Barnabás találata után mi is szerezhettünk volna még gólt, elég csak Lenny Joseph két helyzetére gondolni, vagy mondhatnám Alekszandar Pesics és Jonathan Levi lehetőségét is. A Qarabag értékesítette a helyzeteit, mi pedig nem, és ez döntött.”

A Ferencváros szakvezetője elmondta még, kétgólos hátránynál miben látja csapata esélyét a visszavágón. „Látták, hogy ünnepeltek a játékosok? Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad.”

Bajnokok Ligája
2 órája

Egy lépésre a BL-től a meggyőző győzelmet arató Qarabag – azeri lapszemle

Gurbanov: Még nem tartjuk magunkat továbbjutónak, az FTC képes a semmiből is gólt szerezni.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban, közép-európai idő szerint 18.45-től. A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc mérkőzést.

A második félidőben jött a feketeleves – két góllal nyert a Qarabag az FTC ellen Budapesten

Az első félidőben még a Ferencváros vezetett, de a másodikban már az azeriek akarata érvényesült.

„Kétgólos hátrány azért még nem a világvége” – Varga Barnabás a Qarabag elleni továbbjutási esélyekről

Dibusz Dénes: Nem szabad feladni, mert van még kilencven perc...

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
Ferencvárosi TC–Qarabag FK (azeri) 1–3 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 675 néző. Vezette: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann (I. Cissé, 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi, 77.), Ötvös (Zachariassen, a szünetben), O'Dowda – Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesics, 70.). Vezetőedző: Robbie Keane
QARABAG: Kochalski – M. Silva (Dani Bolt, 90+2.), Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou, 90+2.) – Akhundzade (Gurbanli, 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: Varga B. (29.), ill. Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

