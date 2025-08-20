Robbie Keane: Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad

Az azeri csapat többet birtokolta a labdát az első félidőben is, játékosai gyorsan és pontosan passzolták a labdát, de kifejezetten nagy gólhelyzetig ekkor még nem jutottak, majd az idei ötödik Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzésén az ötödik gólját szerző Varga Barnabás találatával vezetést szerzett a Ferencváros. Sőt, Lenny Joseph kétszer is betalálhatott volna, de a szünetig maradt az egygólos hazai előny.

„Az ellenfél játékosai technikásabbak, ez látszott is a pályán, és nem mondhatom, hogy uraltuk a mérkőzést, de az első félidő rendben volt – mondta az MTI érdeklődésére Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Vezetést szereztünk, sőt növelhettük is volna az előnyt.”

Aztán közvetlenül a szünet előtt Ötvös Bence megsérült, a 27 éves védekező középpályás a bokáját fájlalta, és sírva hagyta el a pályát, ez pedig döntő momentumnak bizonyult.

A fordulás után a Qarabag három gólt szerzett. „Az orvosi diagnózisra még várni kell, de annyi biztos, hogy Ötvös kiválása a középpályáról érezhető veszteség volt számunkra – jegyezte meg a vezetőedző. – A gólokat nem azért kaptuk, mert az ellenfél felépített támadások végén kijátszott bennünket, hanem mert Ötvös hiányában könnyedén átjátszotta a középpályánkat, ráadásul bedobás és sarokrúgás után is kaptunk gólt. Csalódott vagyok az eredmény miatt.”

Az ír szakember hozzátette, egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni. „Megint látszott, hogy a Bajnokok Ligájában mennyire apróságokon múlik egy-egy mérkőzés. Az ellenfél valamennyi kapura tartó lövéséből eredményes volt, de Varga Barnabás találata után mi is szerezhettünk volna még gólt, elég csak Lenny Joseph két helyzetére gondolni, vagy mondhatnám Alekszandar Pesics és Jonathan Levi lehetőségét is. A Qarabag értékesítette a helyzeteit, mi pedig nem, és ez döntött.”

A Ferencváros szakvezetője elmondta még, kétgólos hátránynál miben látja csapata esélyét a visszavágón. „Látták, hogy ünnepeltek a játékosok? Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad.”