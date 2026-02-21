Örökrangadó: több mint kilenc éve nem kapott ki a Ferencváros az MTK vendégeként



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 23. FORDULÓJA ELÉ



SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei együttes ebben a bajnokságban csapott össze először az élvonalban, és mindkétszer döntetlenre végeztek. Július végén Nyíregyházán Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a vendég Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1). Az októberi visszavágón – Bódog Tamás ekkor mutatkozott be a Szpari kispadján – Temesvári Attila kiállítása miatt már a 15. percben emberelőnybe került a házigazda Kisvárda, ám hiába birtokolta 78 százalékban a labdát, nem tudott betalálni a piros-kékek kapujába (0–0).

♦ 1958 és 2018 között 8-szor találkoztak az NB II-ben és ugyancsak 8-szor az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára több mint 50 éve, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ Nyíregyházán 4-szer mérkőztek meg az NB II-ben, hazai szemszögből 1978-ban 3–1, 2013-ban 1–0, 2017-ben 2–0, majd 0–0 volt az eredmény.

♦ 2014 szeptemberében a Magyar Kupában találkoztak, és a házigazda NB III-as Kisvárda akkor 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Szparit.

♦ Az évet remekül kezdő Nyíregyháza legutóbb 4–0-ra kiütötte Diósgyőrben a Kazincbarcikát. Így továbbra sincs kieső helyen, sőt, az Újpest elleni döntetlent követő 3 győzelemmel, 10–3-as gólkülönbséggel és pontelőnnyel vezeti a tavaszi tabellát!

♦ A Kisvárda döntetlen, győzelem, vereség ritmusban játszotta le az előző 3 tavaszi bajnokiját, amelyeken egyszer sem volt 2-nél több gól. Legutóbb 1–0-ra maradt alul az élen álló ETO otthonában és visszacsúszott a 7. helyre.

♦ A Szpari csupán a Barcikát előzi meg a hazai tabellán, a mérlege 2 győzelem, 4 iksz és 5 vereség, a 13–20-as gólkülönbsége is a második legrosszabb a mezőnyben.

♦ A Várda házon kívül 4–2–5-ös mérleget tud felmutatni, ezzel 9. a vendégtáblázaton, de a Kazincbarcikával egálban a legkevesebb gólt szerezte, 11 mérkőzésen mindössze 10-et.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Az NB I abszolút újonca, a Kazincbarcika tétmérkőzésen csak ebben az idényben találkozott a Puskás Akadémiával. A júliusi felcsúti összecsapásukon 2–1-re nyert a Puskás Akadémia, a barcikaiak az azóta távozó Sós Bence révén a PAFC ellen szerezték klubtörténetük első NB I-es gólját. A november 1-jei, mezőkövesdi visszavágón 3–1-re győzött a Puskás Akadémia, amelyet ezúttal Diósgyőrben lát vendégül a borsodi csapat.

♦ Az előző 2 bajnokiját nullára bukta el az utolsó helyen álló Kazincbarcika (0–1 a Várda, majd 0–4 a Nyíregyháza ellen), sőt, a legutóbbi 12 találkozójából 10-et elvesztett, és csupán a DVTK-val ikszelt (1–1), illetve január utolsó napján az MTK otthonában (3–1) tudott győzni.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb kétgólos előnyt engedett ki a kezéből az MTK otthonában (2–2) az MTK vendégeként, és 4 pontjával utolsó előtti a mezőnyben a legutóbbi 5 forduló alapján készített formatabellán.

♦ A Barcika 2–1–8-as mérlegével a hazai táblázaton is utolsó. Pályaválasztóként a legutóbbi 4 bajnokiján alulmaradt, az előző 3-on szerzett gól nélkül, ezek közül az utóbbi kettőn már Diósgyőrben.

♦ A felcsúti együttes idegenben több pontot gyűjtött (18) ebben az idényben, mint otthon (14). A házon kívül mérlege 5–3–3, látogatóként a legutóbbi 7 fellépésén 4 győzelem és 2 iksz mellett csak egyszer, Győrben kapott ki (0–2).

ÚJPEST FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Eddig 122 mérkőzésük volt az első osztályban, az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja: 56 találkozót nyert meg az Újpest, 44 végződött döntetlenre és 22 hozott diósgyőri sikert.

♦ A DVTK a máig utolsó sikerét nem a pályán harcolta ki az újpestiek ellen. 2020 novemberében ugyanis sok játékos kapta el a koronavírust a lila-fehéreknél, ezért a fővárosiak szerették volna a meccset elhalasztani. A kiesés ellen küzdő házigazda miskolciak azonban ebbe nem egyeztek bele, az újpestiek pedig végül nem álltak ki, így a 3 pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Diósgyőrnek írta jóvá az MLSZ (az örökmérlegben ez DVTK-sikerként szerepel.)

♦ A Diósgyőr a zöld gyepen legutóbb 2020 márciusában verte meg a lila-fehéreket (2–1). Azóta 6 újpesti siker és 4 döntetlen született, mégpedig úgy, hogy a 2023–2024-es idényben a fővárosiak mind a 9 pontot begyűjtötték a DVTK ellen, az előző kiírásban háromszor ikszeltek, kétszer úgy, hogy az újpestiek a hajrára emberhátrányba kerültek. Ebben a bajnokságban mindkétszer 3–1-re győztek a lila-fehérek, góljaik felét Horváth Krisztofer lőtte.

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett elég pocsék a miskolciak mérlege: 62 meccsből 36 vereség és 21 döntetlen mellett csak 5-öt nyertek meg, legutóbb 2019-ben 2–0-ra az Illovszky-stadionban. A Megyeri úton mostanáig utoljára csaknem 20 éve, 2006 decemberében, Csank János irányításával tudtak győzni a miskolciak (0–3).

♦ A lila-fehérek 265 játékpercen tartó góltalanságukat és hárommeccses nyeretlenségi sorozatukat (1 iksz, 2 vereség) szakították meg legutóbb a Debrecen 2–1-es legyőzésével – ez volt az első sikerük Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával.



♦ A DVTK még hosszabb, 5 fordulón át tartó nyeretlenségi szériáját (2 döntetlen, 3 vereség) törte meg szombaton Pakson (2–1), ahol ráadásul három nappal korábban kupameccsen is nyerni tudott (6–2).

♦ Az Újpest otthon eddig gyengébben teljesített, mint látogatóként (11, illetve 15 pont), a hazai mérlege 3–2–6, amellyel a mezőny alsó negyedében foglal helyet. Vendéglátóként a második legkevesebb gólt érte el, 11 meccsen 12-t. Közülük 8-at az idény során már negyedszer duplázó Aljosa Matko szerzett, aki 13 találatával most már egyedül vezeti az NB I góllövőlistáját és Davide Lanzafame (2019) után az első légiós gólkirály lehet.

♦ A Diósgyőr 2–2–7-es mutatóval csak 10. a vendégtabellán, 7 nyeretlen idegenbeli fellépés (2 döntetlen, 5 vereség) után tudta legutóbb elvinni a 3 pontot a Paks otthonából.

VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–DEBRECENI VSC

♦ Már 72-szer meccseltek a legfelső osztályban, a vendég debreceniek hatalmas fölényét jelzi, hogy több mint kétszer annyi győzelmet (39) arattak, mint a zalaiak (19), a döntetlenjeik száma pedig 14.

♦ Az előző 10 összecsapásukból 1 ZTE-siker mellett 8-at a DVSC nyert meg, legutóbb novemberben 2–1-re nyertek a piros-fehérek és akkor azzal a sikerrel a második helyre ugrottak a táblázaton.

♦ Érdekes, hogy miközben az első 33 mérkőzésükből 11 lett iksz, a következő 39-ből már csak három, 2011-ben (1–1), 2022-ben (0–0) és 2025-ben (3–3).

♦ A 34 egerszegi NB I-es találkozójuk majdnem felén, 16-on született hazai siker, 11-szer nyert a Debrecen, míg 7 meccsük döntetlennel zárult, a legutóbbi júliusban 3-szori hazai vezetés után 3–3-mal. A találkozó arról maradt még emlékezetes, hogy a hazaiak vezetőedzője, Nuno Campos rosszul cserélt, a 76. percben a fiatalszabálynak megfelelő Papp Csongor helyére egy idősebb játékost küldött a pályára. Ezzel rögtön meg is szegte az MLSZ ajánlását, ami 175 millió forint kiesést jelentett a zalai klubnak. Bár a kék-fehérek szerettek volna méltányossági elbírálást kérni, a szövetség hajthatatlan maradt.

♦ A Zalaegerszeg az előző körben az idény során már másodszor – ezúttal hátrányból 3–1-re – győzte le a bajnok FTC-t, igaz, most Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberelőnyben játszott. Nuno Campos együttese a Nyíregyháza mellett a másik olyan csapat, amely az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot. Ezzel az 5. pozícióból kezdheti meg a 23. fordulót – ez a legjobb helyezése a július végi rajt óta.

♦ A Debrecen hárommeccses tavaszi veretlensége (2 diadal, 1 iksz) ért véget legutóbb Újpesten (1–2), ahol Dzsudzsák Balázs tizenegyest hibázott.

♦ A ZTE házigazdaként eddig közepesen teljesített, a mérlege 4–3–4, a 4. legtöbb gólt szerezte (18) és egálban a 3. legkevesebbet kapta (14).

♦ A Loki 5–4–2-es mutatóval úgy 3. a vendégtabellán, hogy holtversenyben a 3. legkevesebb gólt kapta (13) és a 4. legjobb (+4) a gólkülönbsége.

PAKSI FC–ETO FC

♦ A forduló kezdete előtt 4. tolnaiak és az 1. helyezett győriek 23-szor csaptak össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 5 paksi siker, 9 döntetlen és 9 ETO-győzelem.

♦ A győri csapat már 6 meccses veretlenségi sorozatban van a paksiakkal szemben (2 diadal, 4 iksz), ebben a bajnokságban pedig úgy ikszeltek 2-szer, hogy a hajrára az éppen aktuális vendégcsapat emberhátrányba került, ám ezt a házigazda nem tudta kihasználni.

♦ Az atomvárosban 11-szer találkoztak, ebből 4-szer született hazai siker, 5 iksz és 2 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re nyert az ETO). A 2014. júliusi 2–0 a Paks máig utolsó diadala ebben a párharcban. Tavaly februárban 1–1-et, júliusban 3–3-at játszottak. Utóbbi meccsen a háromszor is vezető győrieknél Tóth Rajmund kiállítása miatt a 70. perctől már csak tízen voltak pályán.

♦ A paksiak az előző 3 bajnoki találkozójukat úgy vesztették el, hogy a félidőben még rendre döntetlenre álltak. Minimum 3-as vereségsorozata legutóbb a 2023–2024-es bajnokság végén a 25. és a 29. forduló között volt Bognár György együttesének, amely akkor sorozatban 5 bajnokit bukott el.

♦ Az ETO 2 döntetlen után a Kisvárda elleni 1–0-val visszatért a győzelem útjára, így már sorozatban a 9. bajnoki mérkőzésén nem kapott ki – ez a leghosszabb veretlenségi széria most az NB I-ben.

♦ A tolnaiak pontosan a pontjaik felét zsebelték be otthon, a mérlegük 5–3–3, ezzel a tabella felső harmadában vannak, viszont a legutóbbi két hazai meccsüket egy-egy góllal elveszítettek (0–1 az FTC, 1–2 a DVTK ellen).

♦ A Győr idegenben 6–4–1-es mérleget tud felmutatni, ezzel 2. a vendégtabellán, ráadásul a legtöbb gólt szerezte (27) és a legjobb a gólkülönbsége (+14). Ebben az bajnokságban egyedül Kisvárdán maradt alul (2–3).

HÉTFŐ

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC

♦ Valamennyi tétmeccset figyelembe véve eddig 282 örökrangadót játszott egymással az MTK és az FTC. A klubok nyilvántartása szerint most a 230. bajnoki találkozójuk jön, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 229 élvonalbeli összecsapásukból 79-et nyertek meg a kék-fehérek, 54 döntetlen és 96 ferencvárosi siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb csaknem 4 éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 6 ferencvárosi siker és 2 döntetlen született, utóbbi kettő 2025-ben. November 1-jén a Groupama Arénában 4–1-re győzött a Ferencváros.

♦ Tavaly áprilisban a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott.

♦ A két együttes bajnoki párharcának 11 helyszíne volt, és bár a Hungária körúton az előző 5 alkalomból 4-szer a zöld-fehérek nyertek (1–6, 1–2, 1–3, 2–3, majd 1–1), összesítésben a mérleg nyelve – minimális különbséggel – még mindig az MTK felé billen: 77 találkozón 28 győzelem, 22 iksz, 27 vereség. Az FTC legutóbb 2014 márciusában kapott ki, még a régi Hidegkuti Nándor Stadionban (2–3), az új létesítményben viszont még veretlen a kék-fehérekkel szemben (7 győzelem, 4 iksz).

♦ A kék-fehérek pályaválasztóként mostanáig utoljára több mint 9 éve, 2016 szeptemberében, Dunaújvárosban győzték le az FTC-t (2–1), a mindent eldöntő gólt akkor és a már említett 3–2-es budapesti találkozón is Torghelle Sándor szerezte.

♦ A MTK legutóbb kétgólos hátrányból mentette döntetlenre a Puskás Akadémia elleni mérkőzését (2–2), de így is 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség) és már csak 2 pont az előnye a kiesésre álló, 11. Diósgyőrrel szemben.

♦ A Ferencváros az előző 13 bajnokiján egyszer sem ikszelt (8 diadal, 5 vereség). Legutóbb vezetésről, több mint 60 percet emberhátrányban játszva maradt alul a ZTE-vel szemben (1–3), így a tavaszi bajnoki mérlege csak 50 százalékos (2 győzelem, 2 vereség), ráadásul csütörtökön az Európa-liga rájátszásában is veszített a bolgár Ludogorec otthonában (1–2).

♦ Vendéglátóként a kék-fehérek szerezték a mezőnyben a legtöbb gólt (29), de egálban a legtöbbet is kapták (21), a hazai mérlegük 5–2–4, viszont az előző 3 otthoni bajnokijukon csupán 1 pontot kapartak össze.

♦ Az FTC több mint egyéves idegenbeli veretlenségi szériája szakadt meg a múlt héten Zalaegerszegen, hiszen előtte legutóbb 2025. február 9-én, Felcsúton kapott ki (0–1). A házon kívüli mutatója 8–2–1, amellyel továbbra is a vendégtabella élén áll.

♦ A zöld-fehérek bajnoki mérkőzésen vendégként, fővárosi pályán legutóbb lassan 7 éve, 2019. április 27-én, a Bp. Honvédtól szenvedtek vereséget (2–3), de úgy, hogy akkor már biztos aranyérmesként léptek pályára. Azt a mérkőzést a Bozsik Aréna építése miatt épp az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszották.

♦ A MTK-ból 5 sárga lapja miatt Kata Mihály, az FTC-ből kiállítása következtében Ibrahim Cissé fog ezúttal hiányozni.



A 23. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Hanyecz Bence

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Karakó Ferenc

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Csonka Bence

Február 22., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.30: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Február 23., hétfő

20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 22 12 7 3 43–21 +22 43 2. Ferencvárosi TC 22 12 4 6 41–24 +17 40 3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33–27 +6 38 4. Paksi FC 22 10 6 6 42–31 +11 36 5. Zalaegerszegi TE 22 9 6 7 34–28 +6 33 6. Puskás Akadémia 22 9 5 8 28–28 0 32 7. Kisvárda 22 9 4 9 26–34 –8 31 8. Újpest FC 22 7 5 10 30–38 –8 26 9. MTK Budapest 22 7 4 11 41–48 –7 25 10. Nyíregyháza Spartacus 22 6 6 10 29–37 –8 24 11. Diósgyőri VTK 22 5 8 9 30–36 –6 23 12. Kazincbarcika 22 4 2 16 20–45 –25 14





