Téli olimpia: tíz aranyérem talál gazdára az utolsó előtti napon – szombati infóközpont

Munkatársainktól
2026.02.21. 10:00
Fotó: Szabó Miklós
téli olimpia 2026 Milánó-Cortina 2026 infóközpont teli olimpia
Utolsó előtti napjához érkezett a milánói-cortinai téli olimpia: szombaton tíz aranyérem talál gazdára. A magyar küldöttségből hárman versenyeznek ezen a napon: Büki Ádám és Kónya Ádám a férfi sífutók 50 km-es számában, Kim Minseok a férfi gyorskorcsolyázók tömegrajtos számában áll rajthoz.

A MAGYAR VERSENYZŐK PROGRAMJA

GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi tömegrajtos verseny, elődöntő (Kim Minseok)
16.40: döntő

SÍFUTÁS
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

A NAP ARANYÉRMESEI

BOB
Női kettes

CURLING
Férfiak

GYORSKORCSOLYA
Férfi tömegrajtos
Női tömegrajtos

SÍALPINIZMUS
Vegyes váltó

SÍFUTÁS
Férfi 50 km (klasszikus)

SÍLÖVÉSZET
Női tömegrajtos (12.5 km)

SZABADSTÍLUSÚ SI
Férfi krossz
Női félcső
Vegyes csapat

A TELJES NAPI PROGRAM

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB 
Férfi négyes 
10.00: 1. futam 
11.57: 2. futam 
Női kettes 
19.00: 3. futam 
21.05: 4. futam

CURLING 
14.05: női bronzmérkőzés, Egyesült Államok–Kanada
19.05: férfi döntő, Nagy-Britannia–Kanada

GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi és női tömegrajtos verseny elődöntő 
16.40: döntő

JÉGKORONG
Férfitorna
20.40: bronzmérkőzés, Finnország–Szlovákia

SÍALPINIZMUS 
13.30: vegyes váltó

SÍFUTÁS 
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km

SÍLÖVÉSZET 
14.15: női tömegrajtos 12.5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
10.00: férfi krossz, selejtező 
10.45: vegyes csapat ugrás 
13.15: férfi krossz, döntő 
19.30: női félcső, döntő

 

