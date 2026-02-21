Téli olimpia: tíz aranyérem talál gazdára az utolsó előtti napon – szombati infóközpont
A MAGYAR VERSENYZŐK PROGRAMJA
GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi tömegrajtos verseny, elődöntő (Kim Minseok)
16.40: döntő
SÍFUTÁS
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
A NAP ARANYÉRMESEI
BOB
Női kettes
CURLING
Férfiak
GYORSKORCSOLYA
Férfi tömegrajtos
Női tömegrajtos
SÍALPINIZMUS
Vegyes váltó
SÍFUTÁS
Férfi 50 km (klasszikus)
SÍLÖVÉSZET
Női tömegrajtos (12.5 km)
SZABADSTÍLUSÚ SI
Férfi krossz
Női félcső
Vegyes csapat
A TELJES NAPI PROGRAM
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Női kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam
CURLING
14.05: női bronzmérkőzés, Egyesült Államok–Kanada
19.05: férfi döntő, Nagy-Britannia–Kanada
GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi és női tömegrajtos verseny elődöntő
16.40: döntő
JÉGKORONG
Férfitorna
20.40: bronzmérkőzés, Finnország–Szlovákia
SÍALPINIZMUS
13.30: vegyes váltó
SÍFUTÁS
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km
SÍLÖVÉSZET
14.15: női tömegrajtos 12.5 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi krossz, selejtező
10.45: vegyes csapat ugrás
13.15: férfi krossz, döntő
19.30: női félcső, döntő