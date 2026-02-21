Nemzeti Sportrádió

A zágrábi vasutasoktól is kikapott az Eszék

2026.02.21. 21:32
Fotó: NK Osijek/FB
NK Osijek Lokomotiva Zagreb 1. HNL
Az NK Osijek 3–1-re kikapott a Lokomotiva Zagreb vendégeként a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 23. fordulójának szombati játéknapján.

Az Eszék hiába vezetett az első félidő végén, a szünet után a zágrábi vasutascsapat fordított. A szlavóniaiak ezzel sorozatban a harmadik bajnokijukat veszítették el  és továbbra is a tízcsapatos horvát élvonal utolsó helyén állnak.

HORVÁT 1. HNL
23. FORDULÓ
Lokomotiva Zagreb–NK Osijek 3–1 (Pajac 51. – 11-esből, Stojakovic 66., Trajkovszki 83., ill. Mikolcic 45.)

 

