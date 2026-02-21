A zágrábi vasutasoktól is kikapott az Eszék

Az Eszék hiába vezetett az első félidő végén, a szünet után a zágrábi vasutascsapat fordított. A szlavóniaiak ezzel sorozatban a harmadik bajnokijukat veszítették el és továbbra is a tízcsapatos horvát élvonal utolsó helyén állnak.

HORVÁT 1. HNL

23. FORDULÓ

Lokomotiva Zagreb–NK Osijek 3–1 (Pajac 51. – 11-esből, Stojakovic 66., Trajkovszki 83., ill. Mikolcic 45.)