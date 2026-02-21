Nem bírt egymással a Cagliari és a Lazio
A Cagliari és a Lazio igen óvatosan kezdte a mérkőzést, az első jelentősebb esemény a játékvezetői kommunikációs szett meghibásodása volt a 12. percben. Miután elhárították a problémát, a Cagliari közel járt a vezető gól megszerzéséhez, ám Zé Pedro fejese a kapufa külső élét érintve került kapu mellé.
A szárdok a folytatásban is fölényben játszottak, de nem tudták megszerezni a vezetést. A 68. percben Palestra egy kiugratás után szépen fejezte be a helyzetet, de lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
A hajrában Yerry Mina a tizenhatos vonalánál felrúgta a meglóduló Nordint, a Cagliari szerencséjére a kolumbiai védő néhány centivel a tizenhatos vonala előtt szabálytalankodott, a tizenegyest így megúszták a hazaiak, Mina viszont második sárgával kiállt. A végén Cataldi lövése kevéssel elkerülte a hazai kaput, maradt a gól nélküli döntetlen.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|26
|20
|2
|4
|62–23
|+39
|62
|2. Milan
|25
|15
|9
|1
|41–19
|+22
|54
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|10. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Cagliari
|26
|7
|8
|11
|28–35
|–7
|29
|13. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|14. Torino
|25
|7
|6
|12
|25–44
|–19
|27
|15. Lecce
|26
|6
|7
|13
|19–33
|–14
|25
|16. Genoa
|25
|5
|9
|11
|29–37
|–8
|24
|17. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15