Nem bírt egymással a Cagliari és a Lazio

A Cagliari és a Lazio igen óvatosan kezdte a mérkőzést, az első jelentősebb esemény a játékvezetői kommunikációs szett meghibásodása volt a 12. percben. Miután elhárították a problémát, a Cagliari közel járt a vezető gól megszerzéséhez, ám Zé Pedro fejese a kapufa külső élét érintve került kapu mellé.

A szárdok a folytatásban is fölényben játszottak, de nem tudták megszerezni a vezetést. A 68. percben Palestra egy kiugratás után szépen fejezte be a helyzetet, de lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A hajrában Yerry Mina a tizenhatos vonalánál felrúgta a meglóduló Nordint, a Cagliari szerencséjére a kolumbiai védő néhány centivel a tizenhatos vonala előtt szabálytalankodott, a tizenegyest így megúszták a hazaiak, Mina viszont második sárgával kiállt. A végén Cataldi lövése kevéssel elkerülte a hazai kaput, maradt a gól nélküli döntetlen.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Cagliari–Lazio 0–0

Kiállítva: Mina (85., Cagliari)

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)