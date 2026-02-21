Nemzeti Sportrádió

Nem bírt egymással a Cagliari és a Lazio

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.21. 22:42
Nem született gól Cagliariban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Serie A Cagliari
A Cagliari és a Lazio gól nélküli döntetlent játszott egymással az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 26. fordulójának harmadik szombati mérkőzésén.

A Cagliari és a Lazio igen óvatosan kezdte a mérkőzést, az első jelentősebb esemény a játékvezetői kommunikációs szett meghibásodása volt a 12. percben. Miután elhárították a problémát, a Cagliari közel járt a vezető gól megszerzéséhez, ám Zé Pedro fejese a kapufa külső élét érintve került kapu mellé.

A szárdok a folytatásban is fölényben játszottak, de nem tudták megszerezni a vezetést. A 68. percben Palestra egy kiugratás után szépen fejezte be a helyzetet, de lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A hajrában Yerry Mina a tizenhatos vonalánál felrúgta a meglóduló Nordint, a Cagliari szerencséjére a kolumbiai védő néhány centivel a tizenhatos vonala előtt szabálytalankodott, a tizenegyest így megúszták a hazaiak, Mina viszont második sárgával kiállt. A végén Cataldi lövése kevéssel elkerülte a hazai kaput, maradt a gól nélküli döntetlen.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale26202462–23+39 62 
2. Milan25159141–19+22 54 
3. Napoli25155538–25+13 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta25119534–21+13 42 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Lazio26810826–25+1 34 
10. Bologna25961034–32+2 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Cagliari26781128–35–7 29 
13. Parma25781018–31–13 29 
14. Torino25761225–44–19 27 
15. Lecce26671319–33–14 25 
16. Genoa25591129–37–8 24 
17. Cremonese25591121–33–12 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 

 

 

Lazio Serie A Cagliari
Legfrissebb hírek

Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

Olasz labdarúgás
3 órája

A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust

Olasz labdarúgás
6 órája

Serie A: a Sassuolo könnyedén nyert az utolsó helyezett Verona ellen

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:36

„Gyerek vagy még, te s.ggfej!” – csúnyán berágott Fabregasra a Milan edzője

Olasz labdarúgás
2026.02.19. 08:05

Hazai pályán ikszelt a Milan, csak egy ponttal tudta csökkenteni hátrányát az Inter mögött

Olasz labdarúgás
2026.02.18. 22:56

Nyert idegenben, újra nem áll kieső helyen a Lecce

Olasz labdarúgás
2026.02.16. 22:52

Serie A: ezrek zaklatják a közösségi médiában az ellenfél kiállítását ünneplő Inter-játékost

Olasz labdarúgás
2026.02.16. 13:47

Donyell Malen duplázott, de a Napoli pontot mentett a Roma ellen

Olasz labdarúgás
2026.02.15. 22:43
Ezek is érdekelhetik