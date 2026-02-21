Férfi vízilabda ob I: alapszakaszgyőztes a Ferencváros

Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-győztes együttese továbbra is százszázalékos, sikerének köszönhetően pedig bebiztosította alapszakasz-elsőségét. A Ferencváros legjobbjai Vigvári Vendel és a görög Sztilianosz Argiropulosz voltak három-három góllal.

A BVSC hazai medencében 11–10-re nyert a Vasas ellen. A zuglóiaknál Ekler Zsombor és Mészáros Mátyás is három gólt szerzett. A két csapat négy nap múlva újra összecsap egymással, szerda este az Eurokupa nyolcaddöntőjének első felvonásán a Vasas lesz a házigazda.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo 9–18 (2–4, 3–6, 1–4, 3–4)

Szolnok, 600 néző. V: Kun Gy., Kollár Gy.

SZOLNOK: Józsa – Krasznai 1, Schmölcz 1, Szabó II Bence 1, Kovács G. 2, Zerinváry, Kakstedter. Csere: Szabó Gergő (kapus), BEDŐ 1, Simon D., VÁMOSI 2, Zeman 1, Böröczky, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán.

FTC: Vogel Soma – VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Lugosi 1, ARGIROPULOSZ 3, VÁMOS 2, Mandics 2. Csere: LÉVAI (kapus), Haverkamp, Nagy Á. 1, Di Somma, Fekete G. 2, VARGA V. 2, Jansik Sz. 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/3, ill. 11/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 5/4. Kipontozódott: Simon D. (19. p.), Szabó II. Bence (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Kakstedter. (20. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Tetszett, ahogy beleálltunk a meccsbe, a Fradi azonban fizikailag erősebb és gyorsabb csapat nálunk. Felőröltek minket, a végére el is fogyott az erőnk. Azt hiszem, ennyi különbség van a két együttes között.

Nyéki Balázs: – Mindig szeretek Szolnokra járni, mert itt rendre jó hangulatú meccseket vívunk. Két éve csaknem pontokat veszítettünk ellenük, most keményen beleálltunk a meccsbe és végig teljes erőbedobással játszottunk, kifejezetten jó hangulatú találkozón. Örülök, hogy Vogel Soma ismét a kapunkba állhatott.

Semmelweis OSC–One Eger 9–8 (0–1, 3–4, 4–3, 2–0)

Nyéki uszoda, 300 néző. V: Fodor, Rubos.

OSC: SZITÁS – Gál D. 2, Mészáros Cs. 2, Varga B. 1, Tóth K., Sziládi, SEDLMAYER 3. Csere: Tátrai T., Simon S., Klár, HESSELS B. 1, Hessels S., Illés H. Edző: Tóth László

EGER: BORBÉLY – Sári 1, RÁDLI 3, SALAMON F. 2, Bright, Szalai G. 1, Mihál. Csere: Klebovicz, Hughes, Berényi 1, Ádám E., Moldisz. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 9/1, ill. 3/1. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – A döntetlen lett volna az igazságos eredmény, többször szerencsénk volt, így a magunk javára fordítottuk a találkozót. Ez dicséri a csapatot, viszont rosszul játszottunk, az első félidőben az Eger akarata érvényesült. Így is tartottuk magunkat, szükségünk volt erre a sikerre, de dolgoznunk kell azon, hogy ne kezdjünk ennyire rosszul.

Tóth Kálmán: – Amikor egy perccel a vége előtt nyolc nyolcnál időt kértem, nem gondoltam volna, hogy ez lesz a mérkőzés vége. A játékosaim azonban tették a dolgukat, ahogyan eddig is. Nem szeretnénk letérni a megkezdett útról.

BVSC-Manna ABC–VasasPlaket 11–10 (4–2, 1–3, 4–2, 2–3)

Laky uszoda, 400 néző. V: Csanádi, Petrik.

BVSC: KOROM – Jansik D., EKLER ZS. 3, Csapó, Batizi 1, Csacsovszky 1, SUSIASVILI 1. Csere: Csapó, Szeghalmi 1, Kovács P., MÉSZÁROS M. 3, Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel

VASAS: Fernandes – Ragács, SZALAI P. 2, DJURDICS 2, Várnai, Gyárfás T. 1, Csorba. Csere: Mizsei (kapus), Lakatos S. 2, Tóth M., Tasi, Dala D. 2, Foszkolosz, Bátori 1. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 12/6. Kipontozódott: Várnai (31. p.).

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Úgy gondolom, összességében megérdemelten nyertünk, de magunkhoz képest igazán jól csak az első negyedben játszottunk. Voltak olyan szakaszai a meccsnek, amikor percekig tudtunk dominálni, az ezekben megszerzett előny elég volt a győzelemhez, amely a jól összeálló védekezésünknek is köszönhető.

Szlobodan Nikics: – Szerintem nem játszottunk rosszul, jól védekeztünk, emberhátrányban gyakran stabilak maradtunk, de sajnos a harmadik negyedben alábbhagyott a koncentrációnk. Az utolsó percben kétszer-háromszor is lőhettünk kapura, ezek azonban sajnos nem sikerültek jól.

Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC 17–13 (6–2, 2–3, 3–3, 6–5)

Kaposvár, 120 néző. V: Ádám, ifj. Kenéz.

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – Juhász-Szelei, GASZT 7, Szabó G. 1, Baj, Dőry, VINDISCH 3. Csere: Somogyvári, Pellei K., BERTA 4, Vadas 1, Takács K., HÁRAI 1. Edző: Surányi László

MISKOLC: Moravcsik – Guszakov 1, VÁRKONYI 4, Almási 1, Szabó B., NÉMETHY 3, Dubinák 3. Csere: Sipos B. (kapus), Molnár G. 1, Regős, Kedves, Szabó I., Bikki-Petró, Füzesi. Edző: Popovics Miklós

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 13/2. Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 2/2. Kipontozódott: Bikki-Petró (29. p.), Takács K. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Kettős érzéseim vannak a találkozóval kapcsolatban, ugyanis sokkal korábban is lezárhattuk volna, és lehetett volna egy nyugodt meccsünk. Biztos előnyünk volt, de a védekezésbe sok apró hiba csúszott, támadásban viszont akadtak kimagasló egyéni teljesítmények, látszik, hogy kezd összeállni a csapat.

Popovics Miklós: – Régen kezdtünk ilyen jól mérkőzést, sajnos utána volt egy kis rövidzárlat, viszont összességében sokkal jobban játszottunk, mint az előző mérkőzéseken. Ebből kell építkezni.

Szegedi VE–UVSE 19–10 (4–1, 7–2, 4–2, 4–5)

Szeged, 250 néző. V: Ercse, Sikter.

SZEGED: DANKA – BÓBIS B. 2, Pető A. 1, Horváth V., Kasza 1, Pörge 1, Kürti 1. Csere: GYOVAI (kapus), NYÍRI 3, Gólya 1, Spitz 2, Sánta 1, BÁTHORY 3, ERDŐS 3. Edző: Kiss Csaba

UVSE: Csiszer – KORBÁN 3, Hegedűs Cs., Fülöp 1, Szécsi 1, BESENYEI 3, Gál 1. Csere: Vilsinger (kapus), Kovács L., Budai 1, Prinz, Kovács K., Korbács, Makarenkó. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 15/8, ill. 12/3. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól ötméteresből: 2/2, ill. 2/2. Kipontozódott: Horváth V. (22. p.), Szécsi (28. p.), Gólya (31. p.), Budai (32. p.). Kiállítva (végleg cserével): Fülöp (16. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Elégedett vagyok a csapatommal, mert három negyeden át nagy koncentrációval vízilabdázott. Az utolsó játékrészben jelentős előnyük birtokában kiengedtek játékosaim, de a célunkat, a felsőházi tagságot így is elértük.

Vincze Balázs: – A védekezésünk gyatra volt, támadásban buta hibákat követtünk el, minden tekintetben csődöt mondtunk. A harmadik negyed végére biztossá vált, hogy az alsóházban a kiesés elkerüléséért szállunk harcba

KORÁBBAN

KSI SE–METALCOM-SZENTES 10–12 (2–1, 2–3, 2–4, 4–4)

Komjádi uszoda, 50 néző. V: Kovács Cs. T., Varga M.

KSI: FEJES – Kósi-Kelly, Fiedler 2, PETŐ Á. 1, Rácz R., Irmes M. 1, Kovács M. Csere: Dámosy (kapus), Skoflek 1, Czirok, Rónay 1, Rabb 2, TURÁN 2, Rácz D. Edző: Horváth János

SZENTES: GRIESZBACHER – HAJDU A. 4, Szatmári K., Horváth Ákos 1, BOZÓ 2, TÓTH GY. 3, Aszanin 2. Csere: Kürti-Szabó, Takács J., Pellei F., Makán, Papp P., Kiss-Papp. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/6

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1

Kipontozódott: Horváth Ákos (29. p.), Aszanin (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – Annak ellenére, hogy felzárkóztunk, megérdemelt a Szentes sikere, erősebb csapat, mint a miénk. Nagy dolognak tartom, hogy szorossá tettük a találkozót, nem adtuk fel egy pillanatig sem – bár nem tudtuk teljesen megcsillogtatni az erényeinket, örülök, hogy jó meccset játszottunk a Szentessel.

Somogyi Balázs: – Nem volt véletlen a KSI múlt heti győzelme, ellenünk is agresszívan, jól játszottak. Viszont nagyon elégedett vagyok a csapatommal, sokkal nyugodtabb volt a vízben, mint én a parton, ez a higgadtság óriási erényünk volt. Hetek óta erről beszélünk, ezúttal végre viszontláttam.