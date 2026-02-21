A Falco lesz a Szolnok ellenfele a férfi kosárlabda Magyar Kupa döntőjében

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK

ELŐDÖNTŐ

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–EPS-Honvéd 77–64 (24–18, 18–19, 24–14, 11–13)

BOK-csarnok, 3012 néző. V: Földházi, Makrai, Major

FALCO: Váradi 9/9, PERL 24/9, Novakovics 5, Avery 9/3, TORO 8. Csere: Whelan 5/3, Bognár 4, Peterson 9/3, Keller Á. 4, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

HONVÉD: Dimitrijevics 5, Reizinger 2, Keller I. 6/6, O’Bannon 10/3, SIMMONS 13/3. Csere: Valerio-Bodon 4, RUSH 19/9, Dorogi, Radó 2, Simon K. 1, Kopácsi 2, Dócs. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–7. 4. p.: 11–7. 7. p.: 11–11. 10. p.: 24–18. 13. p.: 24–23. 15. p.: 33–25. 19. p.: 39–35. 25. p.: 47–46. 30. p.: 66–51. 36. p.: 68–60. 38. p.: 77–60. Kipontozódott: Valerio-Bodon (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Klasszikus kupacsata volt, ahogyan korábban mondtam, nincs ebben semmi újdonság, nagyon speciális küzdelemsorozatról beszélünk. Nagyjából a meccs teljes egészében sikerült koncentrálnunk, kontroll alatt tartottuk a találkozót, ezt a statisztika is mutatja. Hibáztunk üres dobásokat, engedtünk könnyű kosarakat, amikor elkapta a ritmust a Honvéd, de alapvetően megérdemelten jutottunk be a döntőbe.

Zlatko Jovanovic: – Perl Zoltán volt a döntő faktor a mérkőzésen, azt gondolom, ő és Somogyi Ádám azok a játékosok a magyar ligában, akik bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést. Úgy érzem, a találkozó nagyobb részében megcsináltuk, amit elterveztünk, de a Falco minőségibb, tapasztaltabb csapat, amely megbüntette a hibáinkat. Büszke vagyok a csapatomra, mert küzdöttünk, megvalósítottuk, amit akartunk, de a Falco megérdemelten nyert.

KORÁBBAN

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 79–74 (25–19, 22–19, 21–18, 11–18)

BOK-csarnok, 2489 néző. V: Benczur, Mészáros B., Kapitány

SZOLNOK: SOMOGYI 31/9, KRNJAJSZKI 21/6, Holt 3/3, Barnes 5, SKEENS 8. Csere: Wójcik 6, Darthard 3/3, Rudner 2, Molnár M. Edző: Vedran Bosnic

PAKS: Hawkins 7/3, Edwin 5/3, Benke 9/3, EILINGSFELD 11/3, Edosomwan 7. Csere: BLUIETT 15/9, Révész 7, J. SMITH 11/3, Halmai 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 7. p.: 17–9. 12. p.: 27–26. 16. p.: 38–31. 18. p.: 40–38. 24. p.: 54–38. 26. p.: 56–45. 30. p.: 63–55. 36. p.: 70–72. 38. p.: 76–72

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Nehéz megszólalni egy ilyen szoros, minőségi mérkőzés után. Már a meccs előtt is elmondtam, hogy a Paks erős csapat, jó képességű játékosokkal a keretében, hosszú kispaddal, tudtuk, hogy nehéz feladat lesz ellene nyerni. Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottunk a döntőbe, valamint azért, mert sokáig jól játszottunk. Lett volna lehetőségünk korábban is lezárni a találkozót, de ilyen a kosárlabda, elrontottunk néhány könnyű helyzetet, ellenfelünk a nehezeket is bedobta, de örülök neki, hogy a végjátékban mi voltunk a pontosabbak, a játékosok nagy energiát tettek ebbe a sikerbe.

Kosztasz Flevarakisz: – Nagy csata zajlott a pályán, amely a végjátékban dőlt el. Nem kezdtünk jól, aztán visszadolgoztuk magunkat a meccsbe, majd a harmadik negyedben megint nagyobb hátrányba kerültünk. A negyedik negyedben nagy energiákat mozgósítottunk, átvettük a vezetést, a végjáték azonban sajnos ilyen, volt dobásunk átvenni a vezetést, de apróságok, ítéletek, hibák ahhoz vezettek, hogy a Szolnok nyert. Azt gondolom, összességében mindent megtettünk egy erős ellenféllel szemben, most pedig készülünk a bronzmérkőzésre, hogy éremmel zárjuk a sorozatot.