A Falco lesz a Szolnok ellenfele a férfi kosárlabda Magyar Kupa döntőjében

A fővárosi final four második mérkőzésén a címvédő és negyedik MK-aranyára hajtó Falco lépett pályára a 17-szeres kupagyőztes Honvéd ellen, amely legutóbb 1991-ben ünnepelhetett. A vasi alakulat előzőleg 2021-ben a Ludovika Arénában, 2023-ban a szintén fővárosi Tüskecsarnokban, tavaly pedig Kaposváron gyűjtötte be az aranyérmet. A meccs egyik különlegessége volt, hogy a szombathelyi klasszis, Keller Ákos szembekerült hat évvel fiatalabb öccsével, a fővárosiakat erősítő Ivánnal.
Az első negyedben nem ütközött ki a két csapat közti különbség – a Falco második, a Honvéd hetedik a bajnoki tabellán –, aztán az Európa Kupában negyeddöntős Szombathely ragadta magához a kezdeményezést. A folytatásban nyolc pontra nőtt a decemberben érkezett, Puerto Ricó-i Arnaldo Toro vezette Falco előnye, a nagyszünetben pedig 42–37 állt a nagyórán.
Fordulás után – főként Zachary Simmons révén – ismét feljött két pontra a budapesti együttes, és a küzdelem hevességét jelezte egy-egy technikai hiba is, amelyet reklamálás, illetve sportszerűtlen megmozdulás miatt osztottak ki a játékvezetők. A harmadik játékrész hajrájában a Perl Zoltán repítette sárga-feketék egy 12–0-s rohammal faképnél hagyták a Honvédot, az utolsó szakasz 66–51-ről indult. Ebben a fővárosiak még egyszer nyolc pontra csökkentették a távolságot, de ennél többre nem futotta az erejükből, s a címvédő végül magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba.
A döntő szereposztása szempontjából tehát beigazolódott a papírforma, legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem a Szombathely vagy a Szolnok hódította el a kupaserleget.
Férfi kosárlabda: a Szolnok a Magyar Kupa első döntőse
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
ELŐDÖNTŐ
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–EPS-Honvéd 77–64 (24–18, 18–19, 24–14, 11–13)
BOK-csarnok, 3012 néző. V: Földházi, Makrai, Major
FALCO: Váradi 9/9, PERL 24/9, Novakovics 5, Avery 9/3, TORO 8. Csere: Whelan 5/3, Bognár 4, Peterson 9/3, Keller Á. 4, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov
HONVÉD: Dimitrijevics 5, Reizinger 2, Keller I. 6/6, O’Bannon 10/3, SIMMONS 13/3. Csere: Valerio-Bodon 4, RUSH 19/9, Dorogi, Radó 2, Simon K. 1, Kopácsi 2, Dócs. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–7. 4. p.: 11–7. 7. p.: 11–11. 10. p.: 24–18. 13. p.: 24–23. 15. p.: 33–25. 19. p.: 39–35. 25. p.: 47–46. 30. p.: 66–51. 36. p.: 68–60. 38. p.: 77–60. Kipontozódott: Valerio-Bodon (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – Klasszikus kupacsata volt, ahogyan korábban mondtam, nincs ebben semmi újdonság, nagyon speciális küzdelemsorozatról beszélünk. Nagyjából a meccs teljes egészében sikerült koncentrálnunk, kontroll alatt tartottuk a találkozót, ezt a statisztika is mutatja. Hibáztunk üres dobásokat, engedtünk könnyű kosarakat, amikor elkapta a ritmust a Honvéd, de alapvetően megérdemelten jutottunk be a döntőbe.
Zlatko Jovanovic: – Perl Zoltán volt a döntő faktor a mérkőzésen, azt gondolom, ő és Somogyi Ádám azok a játékosok a magyar ligában, akik bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést. Úgy érzem, a találkozó nagyobb részében megcsináltuk, amit elterveztünk, de a Falco minőségibb, tapasztaltabb csapat, amely megbüntette a hibáinkat. Büszke vagyok a csapatomra, mert küzdöttünk, megvalósítottuk, amit akartunk, de a Falco megérdemelten nyert.
KORÁBBAN
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 79–74 (25–19, 22–19, 21–18, 11–18)
BOK-csarnok, 2489 néző. V: Benczur, Mészáros B., Kapitány
SZOLNOK: SOMOGYI 31/9, KRNJAJSZKI 21/6, Holt 3/3, Barnes 5, SKEENS 8. Csere: Wójcik 6, Darthard 3/3, Rudner 2, Molnár M. Edző: Vedran Bosnic
PAKS: Hawkins 7/3, Edwin 5/3, Benke 9/3, EILINGSFELD 11/3, Edosomwan 7. Csere: BLUIETT 15/9, Révész 7, J. SMITH 11/3, Halmai 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz
Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 7. p.: 17–9. 12. p.: 27–26. 16. p.: 38–31. 18. p.: 40–38. 24. p.: 54–38. 26. p.: 56–45. 30. p.: 63–55. 36. p.: 70–72. 38. p.: 76–72
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Nehéz megszólalni egy ilyen szoros, minőségi mérkőzés után. Már a meccs előtt is elmondtam, hogy a Paks erős csapat, jó képességű játékosokkal a keretében, hosszú kispaddal, tudtuk, hogy nehéz feladat lesz ellene nyerni. Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottunk a döntőbe, valamint azért, mert sokáig jól játszottunk. Lett volna lehetőségünk korábban is lezárni a találkozót, de ilyen a kosárlabda, elrontottunk néhány könnyű helyzetet, ellenfelünk a nehezeket is bedobta, de örülök neki, hogy a végjátékban mi voltunk a pontosabbak, a játékosok nagy energiát tettek ebbe a sikerbe.
Kosztasz Flevarakisz: – Nagy csata zajlott a pályán, amely a végjátékban dőlt el. Nem kezdtünk jól, aztán visszadolgoztuk magunkat a meccsbe, majd a harmadik negyedben megint nagyobb hátrányba kerültünk. A negyedik negyedben nagy energiákat mozgósítottunk, átvettük a vezetést, a végjáték azonban sajnos ilyen, volt dobásunk átvenni a vezetést, de apróságok, ítéletek, hibák ahhoz vezettek, hogy a Szolnok nyert. Azt gondolom, összességében mindent megtettünk egy erős ellenféllel szemben, most pedig készülünk a bronzmérkőzésre, hogy éremmel zárjuk a sorozatot.