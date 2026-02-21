Női kosár NB I: simán nyert a DVTK, a Szekszárd és a Csata TKK

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 90–66 (29–16, 17–17, 24–20, 20–13)

Szekszárd, 900 néző. V: Nyilas, Németh P., Nagy B.

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 10/6, DOMBAI 15/9, Theodoreán 2, Szücs G. 6, GAKDENG 27. Csere: BAA 20, Karlen 4, Nyári 6/6, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka

BEAC: VARGA S. 13/3, Drahos 13/6, Moore 13/3, Ozola, DALCE 18. Csere: Dobó 6, Szauter, FÁRBÁS ELIZA 3, Vég-Dudás, Tatai. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–6. 6. p.: 18–8. 8. p.: 25–14. 12. p.: 29–18. 15. p.: 29–24. 18. p.: 37–24. 21. p.: 51–34. 25. p.: 60–46. 30. p.: 70–53. 36. p.: 83–55

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Nem most játszottuk a legjobb kosárlabdát, de amikor szigorítottunk a védekezésünkön és mindenki éles volt, fantasztikus dolgokat csináltunk, néhány látványos elem is belefért. Sok támadólepattanót szedtünk, asszisztokat is bőven osztottunk, de tanulni kell ebből a meccsből is. Örülök, hogy biztosítottuk a negyedik helyet az alapszakaszban, de nem engedünk ki.

Mészárosné Kovács Andrea: – A második és a harmadik negyedet pozitívan értékelem, de nem tudtuk megtartani a Szekszárd centerét. Az utolsó negyedben nagyon agresszív védekezést kaptunk, emiatt, valamint a letámadások és a csapdázás okán huszonöt labdát adtunk el, ez sok, fejlődnünk kell. Pozitívum, hogy mindenki játéklehetőséget kapott, a fiatalok is meg tudták mutatni, képesek helytállni az élvonalban.

Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós 73–66 (22–22, 21–18, 13–8, 17–18)

Pasaréti út, 100 néző. V: Rózsavölgyi, Pozsonyi, Rácz Zs.

VASAS: ANGYAL B. 10/3, CZIRKOS 9/3, Gyöngyösi 7, MADÁR E. 11, Kiss A. 13/3. Csere: JÁHNI 12/3, Szirony 4, Szoboszlai L., Molnár-Budácsik 3/3, Mayr, Kendelényi, Kárpáthegyi 4. Edző: Nenad Markovics

SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 4, Hévízi 6/6, Zsámár L. 2, Sakeviciute 7, THURMAN 22/3. Csere: Kiss-Szabó E., Csoma 5/3, KATONA SZ. 11, Kékesi, Vincze N. 9/3, Biszak, Szeitl. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–11. 8. p.: 20–17. 12. p.: 22–27. 18. p.: 41–34. 23. p.: 46–40. 28. p.: 54–46. 33. p.: 63–48. 37. p.: 68–59. 39. p.: 68–64. Kipontozódott: Sakeviciute (40. p.), Tenyér (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Igyekeztünk bő rotációval játszani a mérkőzés egészében, ami az izgalmas végjátékban talán egy kicsit megbosszulta magát, fiatal játékosainknak azonban szükségük van ezekre a tapasztalatokra. Szépen szétosztottuk a perceket, és elégedett vagyok a csapat teljesítményével. A különbség egy ilyen mérkőzésen mellékes, a lényeg, hogy újabb győzelmet szereztünk. Bízom benne, hogy szerdán, az alapszakasz utolsó meccsén is nyerünk.

Horváth Richárd: – Agresszív és fizikailag kemény mérkőzést láthattunk, nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy ezt az arcunkat mutattuk. Bízom benne, hogy a lendületet tovább tudjuk vinni a playoutra.

VBW CEKK Cegléd–Csata TKK 51–78 (10–19, 18–17, 4–24, 19–18)

Cegléd, 308 néző. V: Csabai-Kaskötő, Minár, Nepp L.

CEGLÉD: K. Walker 9/3, Szoboszlai M., Farkas 1, BICKLE 21/12, SZÉKI-BARNAI 8. Csere: Viszmeg 6/6, Szerelem-Kobolák 4, Felső 2, Zsámár P., Király, Albert. Edző: Földi Attila

CSATA: J. WALKER 14, Biczó 2, Rimdal 13/6, Varga-Aradi 2, Williams 6. Csere: Vári 10/6, Németh L., Wentzel 4, Tózer Nemes, BORICSICS 15/3, Karlócai 2, Hegedűs 10. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 7. p.: 2–11. 13. p.: 11–21. 15. p.: 19–23. 18. p.: 21–29. 23. p.: 30–40. 25. p.: 30–45. 28. p.: 30–52. 32. p.: 35–64. 35. p.: 37–70. 38. p.: 43–72. Kipontozódott: Albert (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Katasztrofális volt a hozzáállásunk. Látszik sajnos, hogy amikor nem tesszük bele a munkát a héten az edzésekbe, akkor nem tudunk megfelelően játszani. Az, hogy a huszonötödik percben lehajtott fejjel feladjuk a mérkőzést, elfogadhatatlan, és ennek még következményei lesznek.

Tursics Krisztián: – Úgy készültünk, hogy jó formában lévő csapathoz jövünk és teljes koncentrációra lesz szükség, hogy eldöntsük a mérkőzést. Annak külön örülök, hogy a harmadik negyedre úgy jöttünk ki, szeretnénk lezárni a meccset, ami sikerült is. Jó ritmusban kosárlabdáztunk, és mindenki pályára tudott lépni, ami fontos, mert szerdán még egy meccs vár ránk, amelyet szintén szeretnénk megnyerni.

TFSE–Dávid Kornél KA 71–63 (15–15, 17–21, 17–18, 22–9)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 104 néző. V: Frányó, Kapusi, Földesi M.

TFSE: Dúl T. 5, Donarski, Mányoky R. 10/3, Vladár 3, TÓTH F. 18/3. Csere: Kennedy-Hopoate 10, PUSZTAI P. 16/6, Gábor, BERNÁTH 9/3, Kádár O. Edző: Hegedűs Péter

DKKA: Simmons 10, DEANS 21/6, MADÁR K. 7/3, Papp L, Salamon Zs. 11. Csere: Dávid 5/3, Raffay 7/3, Ehmann 2, Szűcs L. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–3. 8. p.: 13–7. 12. p.: 19–15. 17. p.: 27–28. 22. p.: 39–38. 27. p.: 44–51. 33. p.: 54–54. 37. p.: 66–61

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Nem ezt vártam. Ma sem játszottunk jól. Már klisésen hangzik vagy talán azt gondolhatja mindenki rólam, hogy én egy örök elégedetlen vagyok, de ennél sokkal jobb formában játszottunk 2025-ben, mint tesszük azt az elmúlt időszakban. Nagyon gyenge légiós teljesítmények voltak ma, még a magyarok a végén megtudták rázni magukat és az segített, illetve az, hogy védekezést váltottunk. Lehet, hogy egy picit rosszul látom vagy nem látom jól a csapatnak az erejét, mert mindig azt várom, hogy ennél sokkal precízebbek legyünk és még mindig hiszem azt, hogy tudunk ennél jobban játszani. Szerdán van még egy tét nélküli mérkőzésünk, de utána a Szekszárddal fogunk játszani a rájátszás első körében is. Az alapszakasz után lesz egy pici időnk majd pihenni a válogatott szünet elején. Aztán pedig majd arra fogunk készülni a következő hetekben.

Gáll Tamás: – Ha csak a statisztikát vesszük figyelembe, akkor huszonhárom támadó lepattanót engedélyeztünk a TF-nek és ziccerek tömkelegét hagytuk ki. Azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést meg kellett volna nyerni mert a TF nem játszott jól, ellenkezőleg szerintem rosszul játszott és ezzel a lehetőséggel nekünk élni kellett volna. Nem érdemeltünk győzelmet, mert aki az ellenfélnek ennyi támadó lepattanót, második esélyt ad az sajnos vereségre van késztetve. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazságos vereséget szenvedtünk.

Uni Győr–DVTK Hun-Therm 68–105 (13–29, 22–29, 14–22, 19–25)