Újabb két arany, a hollandok feljöttek a harmadik helyre – éremtáblázat

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.21. 23:00
A milánói-cortinai téli olimpia szombati versenynapján a hollandok ismét két aranyérmet szereztek, ám Norvégia is begyűjtött egyet – a skandinávok a számukra saját csúcsot jelentő 18 aranynál tartanak.

A SZOMBATI NAP TÖRTÉNÉSEIRŐL ITT OLVASHATNAK

Országaranyezüstbronz
1. Norvégia181111
2. Egyesült Államok11129
3. Hollandia1073
4. Olaszország10614
5. Franciaország896
6. Németország688
7. Svájc686
8. Svédország664
9. Ausztria585
10. Japán5712
11. Kanada569
12. Kína436
13. Dél-Korea343
14. Ausztrália321
15. Nagy-Britannia31
16. Csehország221
17. Szlovénia211
18. Spanyolország12
19. Brazília1
19. Kazahsztán1
21. Lengyelország31
22. Új-Zéland21
23. Finnország15
24. Lettország11
25. Dánia1
25. Észtország1
25. Grúzia1
28. Bulgária2
29. Belgium1

 

