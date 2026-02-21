Újabb két arany, a hollandok feljöttek a harmadik helyre – éremtáblázat
A milánói-cortinai téli olimpia szombati versenynapján a hollandok ismét két aranyérmet szereztek, ám Norvégia is begyűjtött egyet – a skandinávok a számukra saját csúcsot jelentő 18 aranynál tartanak.
A SZOMBATI NAP TÖRTÉNÉSEIRŐL ITT OLVASHATNAK
|Ország
|arany
|ezüst
|bronz
|1. Norvégia
|18
|11
|11
|2. Egyesült Államok
|11
|12
|9
|3. Hollandia
|10
|7
|3
|4. Olaszország
|10
|6
|14
|5. Franciaország
|8
|9
|6
|6. Németország
|6
|8
|8
|7. Svájc
|6
|8
|6
|8. Svédország
|6
|6
|4
|9. Ausztria
|5
|8
|5
|10. Japán
|5
|7
|12
|11. Kanada
|5
|6
|9
|12. Kína
|4
|3
|6
|13. Dél-Korea
|3
|4
|3
|14. Ausztrália
|3
|2
|1
|15. Nagy-Britannia
|3
|1
|–
|16. Csehország
|2
|2
|1
|17. Szlovénia
|2
|1
|1
|18. Spanyolország
|1
|–
|2
|19. Brazília
|1
|–
|–
|19. Kazahsztán
|1
|–
|–
|21. Lengyelország
|–
|3
|1
|22. Új-Zéland
|–
|2
|1
|23. Finnország
|–
|1
|5
|24. Lettország
|–
|1
|1
|25. Dánia
|–
|1
|–
|25. Észtország
|–
|1
|–
|25. Grúzia
|–
|1
|–
|28. Bulgária
|–
|–
|2
|29. Belgium
|–
|–
|1
